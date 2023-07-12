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Маркетинг

Привлечение b2b клиентов юристам в 2023 году. Методы продвижения и привлечения

«Наша целевая аудитория — предприниматели, ТОП-менеджеры, владельцы крупного бизнеса», — слышу я каждый раз в ответ на вопрос о целевой аудитории.Только, где найти эту целевую аудиторию и как их заинтересовать обратиться к юристу? Об этом сегодня и поговорим. 
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Особенности B2B маркетинга для юристов, юридических компаний и адвокатов

Думаю, вы не раз оказывались в ситуации, когда нужно подобрать исполнителя, к примеру, для установки забора. 

Итак, ваши первые действия — спросить у друзей и знакомых, особенно у соседей, которые уже поставили забор, т.е. использовать «сарафанное радио». 

Вы предварительно идете к соседу, смотрите на работу исполнителя и решаете, заказывать или нет.

Если качество и цена, а также своевременность оказания услуги вас устраивает, то вы доверяете установку забора, исполнителю которого порекомендовал сосед. 

Разберемся с точки зрения психологии и маркетинга, почему так

  1. – вы с соседом в хороших отношениях,

  2. – вы увидели, что забор сделан хорошо (столбы не шатаются, профнастил прикреплен ровно, зазоров нет и т.д.),

  3. – вас устроила цена, срок.

Следовательно, вы сделали выбор, основываясь на доверии к соседу и результатах работы исполнителя. 

К чему веду — в привлечении b2b клиентов такая же ситуация! Чтобы принять решение о сотрудничестве с вами, потенциальному клиенту вас кто-то должен порекомендовать, а ваша задача — показать результаты работы (пресловутые кейсы).

Следовательно? умение презентовать себя (свои услуги) играет ключевую роль. 

Важно! Презентуйте себя при любом удобном случае не только перед вашими потенциальными клиентами, но в кругу друзей, знакомых. 

Вы очень удивитесь, когда выясните, что многие даже не знают, чем вы занимаетесь. 

Запомните, юрист не равно юрист по семейным делам, поэтому конкретизируйте при презентации.

Методы продвижения и привлечения b2b клиентов

1.    Лояльность текущих клиентов.

2.    Непрерывная работа с базой.

3.    Мероприятия.

4.    Выставки.

5.    СМИ.

6.    Соцсети

7.    Холодные звонки.

8.    E-mail-рассылки.

9.    SEO-продвижение вашего сайта.

10.  Контекстная реклама на ваш сайт.

11.  Отзовики.

12.  Контент-маркетинг.

В заключение

Когда мы говорим о привлечении b2b клиентов, то не надейтесь, что позвонивший или оставивший заявку на консультацию сразу же станет вашим клиентом. 

Да, так происходит, но в 10 случаях из 100, если говорим о высоком чеке. 

Откуда бы потенциальный клиент не пришел, как правило, он сначала получает информацию лично от вас, потом уходит подумать, чтобы найти о вас больше данных, а также взвесить все «за» и «против». 

Поэтому, важно, чтобы при поиске данных о вас в Яндексе отображались: ваш сайт, ваши соцсети, ваши статьи в СМИ и блогах. Так, потенциальный клиент убедится не только в вашей экспертизе, но и будет вам больше доверять. Человек, о котором так много информации в хорошем ключе, вряд ли буде жертвовать своей репутацией, чтобы оказать вам услугу некачественно.  

Автор:

Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам.

Telegram-канал о юридическом маркетинге https://t.me/kondakova_marketing

kondmar2020

kondmar2020

маркетолог в КондМар

5 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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