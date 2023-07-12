Привлечение b2b клиентов юристам в 2023 году. Методы продвижения и привлечения

«Наша целевая аудитория — предприниматели, ТОП-менеджеры, владельцы крупного бизнеса», — слышу я каждый раз в ответ на вопрос о целевой аудитории.Только, где найти эту целевую аудиторию и как их заинтересовать обратиться к юристу? Об этом сегодня и поговорим.

Особенности B2B маркетинга для юристов, юридических компаний и адвокатов

Думаю, вы не раз оказывались в ситуации, когда нужно подобрать исполнителя, к примеру, для установки забора.

Итак, ваши первые действия — спросить у друзей и знакомых, особенно у соседей, которые уже поставили забор, т.е. использовать «сарафанное радио».

Вы предварительно идете к соседу, смотрите на работу исполнителя и решаете, заказывать или нет.

Если качество и цена, а также своевременность оказания услуги вас устраивает, то вы доверяете установку забора, исполнителю которого порекомендовал сосед.

Разберемся с точки зрения психологии и маркетинга, почему так

– вы с соседом в хороших отношениях, – вы увидели, что забор сделан хорошо (столбы не шатаются, профнастил прикреплен ровно, зазоров нет и т.д.), – вас устроила цена, срок.

Следовательно, вы сделали выбор, основываясь на доверии к соседу и результатах работы исполнителя.

К чему веду — в привлечении b2b клиентов такая же ситуация! Чтобы принять решение о сотрудничестве с вами, потенциальному клиенту вас кто-то должен порекомендовать, а ваша задача — показать результаты работы (пресловутые кейсы).

Следовательно? умение презентовать себя (свои услуги) играет ключевую роль.

Важно! Презентуйте себя при любом удобном случае не только перед вашими потенциальными клиентами, но в кругу друзей, знакомых.

Вы очень удивитесь, когда выясните, что многие даже не знают, чем вы занимаетесь.

Запомните, юрист не равно юрист по семейным делам, поэтому конкретизируйте при презентации.

Методы продвижения и привлечения b2b клиентов

1. Лояльность текущих клиентов. 2. Непрерывная работа с базой. 3. Мероприятия. 4. Выставки. 5. СМИ. 6. Соцсети 7. Холодные звонки. 8. E-mail-рассылки. 9. SEO-продвижение вашего сайта. 10. Контекстная реклама на ваш сайт. 11. Отзовики. 12. Контент-маркетинг.

В заключение

Когда мы говорим о привлечении b2b клиентов, то не надейтесь, что позвонивший или оставивший заявку на консультацию сразу же станет вашим клиентом.

Да, так происходит, но в 10 случаях из 100, если говорим о высоком чеке.

Откуда бы потенциальный клиент не пришел, как правило, он сначала получает информацию лично от вас, потом уходит подумать, чтобы найти о вас больше данных, а также взвесить все «за» и «против».

Поэтому, важно, чтобы при поиске данных о вас в Яндексе отображались: ваш сайт, ваши соцсети, ваши статьи в СМИ и блогах. Так, потенциальный клиент убедится не только в вашей экспертизе, но и будет вам больше доверять. Человек, о котором так много информации в хорошем ключе, вряд ли буде жертвовать своей репутацией, чтобы оказать вам услугу некачественно.

Автор:

Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам.

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