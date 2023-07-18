Как вести социальные сети юристу. Экспертный и личный контент: сколько и зачем 

Все вокруг твердят, что без соцсетей продвигаться сложнее. И вы заводите страницу на одной из площадок. Выкладываете посты, видео, привлекаете подписчиков, а результата нет. В статье расскажу об основных принципах, как вести соцсети юристу, чтобы одновременно показать себя экспертом и завоевать доверие людей.

Основа — экспертный контент

Хотите привлекать клиентов, а не выкладывать посты ради постов — создавайте экспертный контент. Рассказывайте о своих успешных делах, интересных судебных заседаниях, делитесь полезной информацией с людьми, комментируйте правовые новости.

При этом пишите о том, что интересно вашей целевой аудитории. Не стоит копировать положения закона и штамповать сухие тексты — доносите информацию просто и понятно, используйте разные форматы (инструкции, чек-листы, списки).

Личный контент: сколько и зачем

Люди покупают у людей: у тех, чьи ценности им близки, кто им интересен, чем-то похож на них или просто вызывает доверие. Поэтому сплошной экспертный контент усложнит вам задачу привлечения клиентов. Добавляйте личные посты и видео, чтобы подписчики познакомились с вами как с личностью, а не только с экспертом.

Рекомендуемое соотношение — 80/20. Основой вашего блога должен быть экспертный контент, а 20% оставьте личному.

Опасные ошибки в личном контенте

Пока одни юристы не решаются рассказать хоть что-то о своей жизни, другие стремятся использовать социальные сети по полной для привлечения к себе внимания. Но нужно быть осторожным. «Чёрный пиар — тоже пиар» — правило не для юридического бизнеса. Неудачный пост удалить можно, а вот репутация пострадает навсегда.

Чего стоит избегать в личном контенте?

Негатива в сторону коллег, клиентов, правоохранительных органов и судей;

Оскорблений;

Обсуждений политических тем;

Деликатных подробностей личной жизни;

Всего, что негативно влияет на ваш образ юриста: фото из ночного клуба, с алкоголем и тд.

Особенно аккуратно стоит продумывать личный контент адвокатам, которые связаны Кодексом адвокатской этики и Правилами поведения адвоката в телекоммуникационной сети Интернет.

Регулярность — ключ к успеху

Вы можете писать прекрасные посты, но если выкладываете их раз в месяц, то охваты снизятся, а подписчики станут о вас забывать. Эффекта от социальных сетей стоит ждать только в том случае, если вы занимаетесь ими регулярно, то есть с определенной периодичностью. Не нужно загружать контент ежедневно и тем более несколько раз за день. Достаточно создавать 2-3 единицы в неделю — и вы всегда будете на виду у вашей аудитории.

Как соблюдать регулярность при постоянной нехватке времени? Включите социальные сети в свой рабочий график, выделяйте им хотя бы 30 минут в день. Также рекомендую составить контент-план минимум на месяц, чтобы перед вами не стоял вопрос, о чем писать.

Заключение

Социальные сети давно стали частью нашей жизни, в том числе, профессиональной. Сейчас потенциальные клиенты не просто ищут юриста в интернете, но и смотрят: есть ли у него страницы в социальных сетях?

Однако недостаточно создать профиль на популярных площадках и выкладывать всё, что придёт в голову. Конкуренция большая, такой подход уже давно не работает. Только грамотная и системная работа поможет вам получать свои плоды с социальных сетей.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам.

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