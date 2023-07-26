Топ-6 ошибок юристов при продвижении услуг. Как не потратить время впустую

Без продвижения услуг получить постоянный поток клиентов не получится. Но и делать «хоть что-то, хоть как-то» — недостаточно. Будет потрачено время, слит бюджет, и появится чувство разочарования: не работает никакое продвижение. Чтобы этого не произошло, нужно избежать 6 частых ошибок.

Ошибка 1. Уверенность в том, что разобраться в маркетинге не сложнее, чем в юриспруденции

Каждый должен быть специалистом в своей сфере. Юридический маркетолог не становится юристом, как и юрист не будет экспертом в маркетинге, даже если самостоятельно ведёт социальные сети и посмотрел несколько вебинаров. Излишнее убеждение юриста в своих силах, скорее всего, приведёт к потере времени и денег.

Ошибка 2. Бездумное копирование конкурентов

У условного юриста Иванова – 10 тысяч подписчиков, много лайков и комментариев. Значит, нужно писать такие же посты, снимать похожие сторис и всё получится. Нет, так не работает. То, что мы видим у конкурентов — это верхушка айсберга. Неизвестно, сколько денег вложил конкурент в продвижение, какая у него команда, целевая аудитория и тд.

Ошибка 3. Использование устаревших инструментов и игнорирование трендов

Если юрист всё ещё размещает рекламу на остановках и в автобусах, а про социальные сети говорит "это не моё", неудивительно, что клиенты не приходят. Мир меняется, появляются более эффективные способы продвижения, что-то уходит в прошлое. Странно пытаться извлечь результат из того, что безнадёжно устарело.

Ошибка 4. Отсутствие системы и стратегии

Юрист постоянно что-то делает, пробует, но результата нет, потому что отсутствует единая стратегия. Сегодня выложил пост в Вконтакте, завтра создаст канал в Дзен, потом решит, что нужен сайт. Но всё это бессмысленно, если не понимать, для чего это делается и не иметь четкого плана.

Ошибка 5. Нежелание определять позиционирование и целевую аудиторию

Этот предварительный этап часто игнорируют: не хочется тратить время, да и кажется, что не так уж и важно иметь позиционирование и портрет аудитории. Как итог — продвижение не работает. Без позиционирования юрист сливается с огромной толпой конкурентов, а без анализа потенциальных клиентов — пытается охватить всех, но не охватывает никого.

Ошибка 6. Бросать начатое

Продвижение — это не подготовка документов в суд, когда есть чёткая последовательность действий, регламентированные сроки и примерное понимание, когда и какой результат будет.

Если юрист сравнивает действия по продвижению с юридической работой, то он понимает, что итог не так очевиден. Поэтому слишком велик соблазн все бросить, а через полгода — попробовать снова. Но через несколько месяцев придется начинать с нуля, потому что конкуренция в юридической сфере большая, и люди успеют забыть юриста.

Заключение

Продвижению юристов не учат в университете, да и не нужно им это. Ведь каждый должен быть экспертом в своём деле. Идеальный вариант — делегировать вопросы продвижения. Если же бюджет не позволяет это сделать, стоит действовать по чёткой схеме: определиться с позиционированием и целевой аудиторией, продумать цель, создать план с работающими инструментами и не бросать начатое.

Автор Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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