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Каким должен быть сайт юриста?

Просмотрите пару десятков юридических сайтов и вы убедитесь: все они похожи друг на друга, не запоминаются и не выполняют свою функцию, будь то презентация юриста или продажа услуг.
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Делать сайт, чтобы он просто был - бессмысленная трата времени и денег. В интернете и так слишком много подобных страниц. Хотите, чтобы сайт стал вашей онлайн-визиткой и приводил клиентов? Читайте далее, я расскажу, каким должен быть юридический сайт.

Ошибки, которые делают сайт безликим

Желание сэкономить приводит к тому, что сайт получается шаблонным. Посмотришь его, закроешь и не вспомнишь, чей он - юриста Иванова или Петрова? Так случается, когда юристы совершают эти ошибки: 

  • Используют стоковые картинки и фотографии.

У каждого второго на главной странице - Фемида, весы или кодексы. Вместо профессиональных фотографий юриста - какие-то улыбающиеся люди в костюмах. Сайт с такими изображениями теряет индивидуальность. 

  • Шаблонные тексты.

“Высокопрофессиональные юристы с индивидуальным подходом и качественными услугами” - тексты, которые часто можно встретить на юридических сайтах. “Команда честных профессионалов” - это прекрасно, но подставьте эту фразу на любой другой сайт - и никто не заметит разницы.

  • Отсутствие кейсов, отзывов, регалий и наград юриста.

Кажется, что достаточно сделать перечень своих услуг, чтобы к юристу обращались. Но это не так. Без выигранных дел, отзывов благодарных клиентов, перечня партнеров сложно завоевать доверие людей. 

Теперь рассмотрим общие правила для сайта юриста. 

Общие принципы презентабельного юридического сайта 

В тренде простота. Поэтому не нужно пытаться придумать сложные технические решения. Продающий юридический сайт - не тот, на котором необычная анимация и креативные слайдеры, а тот, где донесены нужные смыслы: передана экспертность юриста, описаны услуги, доступна контактная информация.

Не стоит перегружать сайт информацией: выкладывать 100 однотипных кейсов, 300 отзывов, писать огромные простыни текста, в которых хочется рассказать абсолютно все от момента поступления в университет. Писать нужно кратко, по существу, думая о читателе - ведь люди устали от обилия информации.

Сайт должен быть понятным. Если добраться до раздела с контактами смогут только самые настойчивые, то лучше что-то на сайте изменить и сделать его более простым.

Какие блоки должны быть на сайте 

На сайте нужно размещать только те блоки, которые помогут клиентам получить нужную им информацию и принять решение: обращаться к юристу или нет. Если вы не понимаете, зачем вам какой-то раздел, и хотите сделать его “для солидности” сайта - остановитесь. Скорее всего, этот раздел не нужен. 

Блок “О нас”/ “О компании”

Расскажите, кто вы, чем полезны для потенциальных клиентов и как можете им помочь. Поделитесь своими достижениями, принципами работы. Однако каждый раз, когда пишете какую-то информацию, задавайте себе вопрос: что это дает потенциальным клиентам?

Блок “Команда”

Если вы работаете не в одиночку, познакомьте потенциальных клиентов с вашей командой. Разместите фото участников вашей команды, кратко расскажите о них. 

Блок “Услуги”

Перечислите услуги, которые оказываете, и коротко распишите, в чем их суть. Для удобства посетителей сайта объединяйте услуги в блоки. 

Блок “Партнеры и клиенты” 

Покажите, что вам доверяют: если ваши клиенты не возражают, расскажите о них на своем сайте. 

Блок “Достижения”

Здесь продемонстрируйте регалии, награды, участие в рейтингах.

Блок “Выигранные дела” 

Кратко расскажите о самых, на ваш взгляд, интересных делах, которые вы успешно завершили. Для убедительности можете выложить ссылки на судебные акты или номер судебного дела.

Блок “Отзывы” 

Покажите, как отзываются о работе с вами другие люди, что отмечают, на что обращают внимание.

Блок “Контакты” 

Укажите разные способы, по которым с вами могут связаться: номер телефона, мессенджеры, адрес офиса. 

Если вы пишете полезные статьи или хотите делиться правовыми новостями, сделайте еще один раздел - блог. 

Резюмирую

Презентабельным и продающим сайт делает не имя юриста или разработчика сайта. Достаточно сделать сайт простым и понятным для потенциальных клиентов, донести через него нужную информацию и показать, что вы - специалист, которому можно доверять. 

Автор  Ольга Кондакова

Юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

Telegram-канал о юридическом маркетинге https://t.me/kondakova_marketing

kondmar2020

kondmar2020

маркетолог в КондМар

6 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB

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    Логотип Клерк
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