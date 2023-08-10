Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип kondmar2020
kondmar2020
Маркетинг

Как юристу вести Telegram-канал? На что обратить внимание

Telegram-канал за последние 1,5 года не создал для себя только ленивый. Аудитория в Telegram растет, поэтому надо ловить момент и использовать возможности площадки для продвижения и привлечения клиентов.
18

Тем более что юристам подходит формат каналов, которые больше ориентированы на тексты. Однако писать посты недостаточно. С чего начать и как эффективно вести свой канал в Telegram юристу?

Определяемся с целью

Начать необходимо с понимания: зачем нужен канал? Для чего и без того загруженному юристу тратить свое драгоценное время на Telegram?

Варианта всего 3:

  1. Публиковать лайфстайл-контент.

    Если хочется просто рассказывать о жизни и делиться эмоциями, можно создать свое сообщество и добавить туда друзей, родственников, коллег. Публикуйте всё, что пожелаете: лояльная аудитория оценит. 

  2. Продавать рекламу.

    Чтобы зарабатывать на продаже рекламы, необходимо набрать достаточное количество подписчиков (хотя бы от 1000). Выкладывайте новостной либо экспертный контент и получайте дополнительный доход от рекламодателей. 

  3. Продавать услуги.

    Именно для этого большинство юристов создаёт канал. Как его вести, чтобы получать клиентов через Telegram, разберём далее поэтапно.

Анализируем конкурентов 

Прежде чем создавать канал, займитесь анализом конкурентов. Ищите их через поиск: введите ключевые слова для вашей ниши, например: "Юрист банкротство". 

Обращайте внимание на следующую информацию:

  • Как конкуренты называют свой канал. 

  • Что публикуют: какие темы и форматы контента используют. 

  • Какие активности проводят в канале (интерактивы, розыгрыши, эфиры и тд.). 

  • Какие темы находят отклик у аудитории. 

Проанализируйте по этой схеме минимум 5 каналов. 

Оформляем личную страницу

После анализа конкурентов займитесь своим личным профилем. Поставьте на аватар ваше фото в хорошем качестве, укажите реальные имя и фамилию. В описании страницы напишите, кто вы и чем занимаетесь. Там же нужно будет добавить ссылку на ваш канал.

Почему оформление личной страницы важно? Когда вы общаетесь с кем-то (например, в комментариях другого сообщества), людям интересно узнать, кто вы. Они нажимают на ваш профиль, видят информацию, а по ссылке могут перейти на канал. И вы получите подписчика совершенно бесплатно. 

Создаем и оформляем канал

Пришло время заняться непосредственно каналом. Я не буду затрагивать технические вопросы — как его создать, сделать нужные настройки.

Что входит в оформление:

  • Название канала.

Идеальный вариант — ключевое слово (юрист/адвокат) + специализация (земельные споры) + фамилия, имя. Так ваш канал будет отображаться в поиске по запросам пользователей, и при этом содержать ФИО. 

  • Аватар.

Поставьте свое фото в хорошем качестве. Не используйте изображения Фемиды, молотка, весов и тд. 

  • Описание. 

Расскажите, кто вы, о чем канал и зачем на него подписываться. 

Добавляем первых подписчиков 

Канал создан и оформлен. Где брать первых подписчиков? Добавьте свои контакты из телефонной книги: друзей, знакомых, которые обращались за вашими услугами, клиентов. Таким способом можно получить до 200 подписчиков. Не все останутся на вашем канале, но начало сбору аудитории будет положено. 

Публикуем контент 

После того, как канал создан и оформлен, начинайте готовить и выкладывать контент. Делать это нужно регулярно, но не обязательно ежедневно: достаточно 3 раз в неделю. Чтобы постоянно не ломать голову, о чем написать или снять видео, используйте контент-план. Его вы можете составить самостоятельно или заказать. Не пренебрегайте видео контентом. Понимаю, что юристы любят писать тексты, но видео формат важен в привлечении символов клиентов: люди считывают вашу мимику, тембр голоса и интуитивно принимают решение, хотят ли сотрудничать с вами. 

Несколько способов получения подписчиков

Чтобы обеспечить постоянный приток подписчиков, вы можете использовать разные методы:

  • Покупать рекламу в других каналах. Чтобы она была эффективной, проверяйте статистику через сервис Tgstat.ru и тщательно продумывайте рекламное объявление. 

  • Комментировать посты на каналах, которые читает ваша целевая аудитория. 

  • Договориться о взаимном пиаре с каналом смежной тематики. 

  • Указать ссылку на ваш канал в подписи в электронной почте. Получатели писем смогут перейти по ней и подписаться. 

  • Сделать визитки с QR-кодом, при наведении на который человек сразу перейдет к вам в канал. 

Заключение 

Продвигаться в Telegram несложно, если следовать алгоритму. Больших бюджетов для этого не требуется. Соблюдайте регулярность, не бросайте начатое на полпути, и результат в виде лояльных подписчиков и клиентов обязательно будет. 

Автор

Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

Telegram-канал о юридическом маркетинге.

kondmar2020

kondmar2020

маркетолог в КондМар

6 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Защита персональных данных

    Роскомнадзор рекомендует: защищайте персональные данные правильно

    В связи с участившимися случаями неправомерного распространения персональных данных, а также по результатам анализа содержания скомпрометированных баз данных Роскомнадзор рекомендует операторам при организации и осуществлении деятельности по обработке персональных данных руководствоваться определенными подходами.

    Роскомнадзор рекомендует: защищайте персональные данные правильно
    30
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Общество

    По жизни опыт чаще всего заруливает деньги. Лучше быть героем высокого левела, чем зелёным нубом при деньгах

    Арсений, 32 годика, спрашивает: «Привет! В последние 2 недели я играл в третьих Героев с двумя друзьями. Один из них всегда берет из сундуков опыт, а второй – деньги. И теперь у меня есть вопрос для твоего финансового блога: что же нужно брать – опыт или деньги? Есть ли универсальное решение, или каждый случай нужно рассматривать индивидуально?».

    По жизни опыт чаще всего заруливает деньги. Лучше быть героем высокого левела, чем зелёным нубом при деньгах
    35
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    Банкротство

    Недостоверные сведения о доходе при оформлении онлайн-кредита. Последствия в случае банкротства

    Делюсь интересным делом по вопросу неосвобождения гражданина-банкрота от обязательств, в условиях, когда кредит был получен в режиме онлайн.

    Недостоверные сведения о доходе при оформлении онлайн-кредита. Последствия в случае банкротства
    47
    Логотип nlukina
    nlukina
    Зарплата

    Соцсети бомбит. Достоин ли мужчина с зарплатой в 35 тыс. руб. создавать семью или это полное дно

    В интернете набирает обороты спор о том, достоин ли мужчина с зарплатой в 35 тысяч рублей иметь отношения, строить семью и заводить детей. Мнения разные как у мужчин, так и у их женщин. Давайте тоже обсудим. Должны ли финансы быть решающим критерием, когда выбираешь человека для отношений и семьи? Плюс опрос.

    Соцсети бомбит. Достоин ли мужчина с зарплатой в 35 тыс. руб. создавать семью или это полное дно
    79
    419
    Логотип kondmar2020
    kondmar2020
    Маркетинг

    Как юристу вести Telegram-канал? На что обратить внимание

    Telegram-канал за последние 1,5 года не создал для себя только ленивый. Аудитория в Telegram растет, поэтому надо ловить момент и использовать возможности площадки для продвижения и привлечения клиентов.

    18
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управление финансами

    Идеальный финансовый директор глазами собственника

    Финансовый директор — важнейший человек для компании, без которого бизнес не может развиваться. Однако работа финдира не всегда совпадает с ожиданиями, которые есть у собственника. В этой заметке руководитель компании и финансовый директор на аутсорсинге поделилась мнением, чем должен заниматься финдиректор и каким его представляет собственник.

    Идеальный финансовый директор глазами собственника
    46
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Получение патента

    Изобретение, полезная модель и промышленный образец. В чем разница?

    Существует три вида объектов, на которые можно получить патент. Это изобретение, полезная модель и промышленный образец. В чем их разница и особенности регистрации? Разберем в этой статье.

    Изобретение, полезная модель и промышленный образец. В чем разница?
    18
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    ЭДО

    Машиночитаемая доверенность в 2023 году: что нужно знать

    Машиночитаемая доверенность (МЧД) — важный инструмент в сферах электронной подписи и ЭДО. Для поэтапного внедрения МЧД потребовалось несколько лет — уже в 2023 году документ станет обязательным. Рассказываем, какие изменения и нововведения, связанные с применением электронных подписей и машиночитаемой доверенности, ожидают бизнес.

    Машиночитаемая доверенность в 2023 году: что нужно знать
    767
    Читать еще