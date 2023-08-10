Как юристу вести Telegram-канал? На что обратить внимание

Telegram-канал за последние 1,5 года не создал для себя только ленивый. Аудитория в Telegram растет, поэтому надо ловить момент и использовать возможности площадки для продвижения и привлечения клиентов.

Тем более что юристам подходит формат каналов, которые больше ориентированы на тексты. Однако писать посты недостаточно. С чего начать и как эффективно вести свой канал в Telegram юристу?

Определяемся с целью

Начать необходимо с понимания: зачем нужен канал? Для чего и без того загруженному юристу тратить свое драгоценное время на Telegram?

Варианта всего 3:

Публиковать лайфстайл-контент. Если хочется просто рассказывать о жизни и делиться эмоциями, можно создать свое сообщество и добавить туда друзей, родственников, коллег. Публикуйте всё, что пожелаете: лояльная аудитория оценит. Продавать рекламу. Чтобы зарабатывать на продаже рекламы, необходимо набрать достаточное количество подписчиков (хотя бы от 1000). Выкладывайте новостной либо экспертный контент и получайте дополнительный доход от рекламодателей. Продавать услуги. Именно для этого большинство юристов создаёт канал. Как его вести, чтобы получать клиентов через Telegram, разберём далее поэтапно.

Анализируем конкурентов

Прежде чем создавать канал, займитесь анализом конкурентов. Ищите их через поиск: введите ключевые слова для вашей ниши, например: "Юрист банкротство".

Обращайте внимание на следующую информацию:

Как конкуренты называют свой канал.

Что публикуют: какие темы и форматы контента используют.

Какие активности проводят в канале (интерактивы, розыгрыши, эфиры и тд.).

Какие темы находят отклик у аудитории.

Проанализируйте по этой схеме минимум 5 каналов.

Оформляем личную страницу

После анализа конкурентов займитесь своим личным профилем. Поставьте на аватар ваше фото в хорошем качестве, укажите реальные имя и фамилию. В описании страницы напишите, кто вы и чем занимаетесь. Там же нужно будет добавить ссылку на ваш канал.

Почему оформление личной страницы важно? Когда вы общаетесь с кем-то (например, в комментариях другого сообщества), людям интересно узнать, кто вы. Они нажимают на ваш профиль, видят информацию, а по ссылке могут перейти на канал. И вы получите подписчика совершенно бесплатно.

Создаем и оформляем канал

Пришло время заняться непосредственно каналом. Я не буду затрагивать технические вопросы — как его создать, сделать нужные настройки.

Что входит в оформление:

Название канала.

Идеальный вариант — ключевое слово (юрист/адвокат) + специализация (земельные споры) + фамилия, имя. Так ваш канал будет отображаться в поиске по запросам пользователей, и при этом содержать ФИО.

Аватар.

Поставьте свое фото в хорошем качестве. Не используйте изображения Фемиды, молотка, весов и тд.

Описание.

Расскажите, кто вы, о чем канал и зачем на него подписываться.

Добавляем первых подписчиков

Канал создан и оформлен. Где брать первых подписчиков? Добавьте свои контакты из телефонной книги: друзей, знакомых, которые обращались за вашими услугами, клиентов. Таким способом можно получить до 200 подписчиков. Не все останутся на вашем канале, но начало сбору аудитории будет положено.

Публикуем контент

После того, как канал создан и оформлен, начинайте готовить и выкладывать контент. Делать это нужно регулярно, но не обязательно ежедневно: достаточно 3 раз в неделю. Чтобы постоянно не ломать голову, о чем написать или снять видео, используйте контент-план. Его вы можете составить самостоятельно или заказать. Не пренебрегайте видео контентом. Понимаю, что юристы любят писать тексты, но видео формат важен в привлечении символов клиентов: люди считывают вашу мимику, тембр голоса и интуитивно принимают решение, хотят ли сотрудничать с вами.

Несколько способов получения подписчиков

Чтобы обеспечить постоянный приток подписчиков, вы можете использовать разные методы:

Покупать рекламу в других каналах. Чтобы она была эффективной, проверяйте статистику через сервис Tgstat.ru и тщательно продумывайте рекламное объявление.

Комментировать посты на каналах, которые читает ваша целевая аудитория.

Договориться о взаимном пиаре с каналом смежной тематики.

Указать ссылку на ваш канал в подписи в электронной почте. Получатели писем смогут перейти по ней и подписаться.

Сделать визитки с QR-кодом, при наведении на который человек сразу перейдет к вам в канал.

Заключение

Продвигаться в Telegram несложно, если следовать алгоритму. Больших бюджетов для этого не требуется. Соблюдайте регулярность, не бросайте начатое на полпути, и результат в виде лояльных подписчиков и клиентов обязательно будет.

Автор

Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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