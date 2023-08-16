3 способа создать сайт юристу и адвокату. Разные подходы: плюсы и минусы

Когда вы осознали, что вам нужен сайт, появляется вопрос: а как его создать? К кому-то обращаться или пройти курсы, чтобы справиться своими силами? Варианта у вас три. Расскажу о каждом подробнее.

Сделать юридический сайт самостоятельно

В интернете найдётся множество инструкций, советов, статей и обучающих программ, с помощью которых вы создадите сайт своими силами. Всего-то нужно посидеть несколько часов (или дней), поизучать информацию и попробовать. Воспользуйтесь онлайн-конструктором, при необходимости пройдите небольшой курс — и вперёд. Что-то точно получится. И в результате вы с гордостью можете заявлять, что сделали свой сайт самостоятельно. Ещё и деньги сэкономили.

Правда, потраченное вами время вы могли использовать для заработка на своих услугах, так что экономия здесь сомнительная.

И всё же у этого способа создания сайта есть свой недостаток. Юристы в большинстве своем не владеют знаниями маркетинга, не знают, что и как писать на сайте и как продемонстрировать свои преимущества. Поэтому делают сайт, опираясь на какие-то готовые варианты. В итоге он получается шаблонный, не работает и не привлекает клиентов.

Заказать сайт у фрилансера

Если вы не готовы пробовать себя в качестве веб-разработчика, делегируйте эту работу другим людям. Например — фрилансерам. Вы можете найти специалиста где угодно: в Telegram-чатах с вакансиями и резюме, на Яндекс.Услугах, на Авито, Profi.ru и тд. Предложений очень много: как совсем дешёвых, так и более дорогих, стоимость которых приближается к предложениям маркетинговых агентств.

Обычно фрилансеры готовы полностью взять работу по разработке сайта на себя: они и тексты напишут, и дизайн придумают, и сверстают сайт. Эдакий человек-оркестр.

Юристу сотрудничать с таким фрилансером удобно: заказал сайт — получил результат. Однако каким он будет — вопрос спорный.

Во-первых, фрилансеры часто предлагают свои услуги, окончив один какой-то курс по созданию сайтов. Они не разбираются в маркетинге, имеют поверхностные знания о дизайне и копирайтинге. А ведь для сайта одинаково важны все составляющие.

Во-вторых, фрилансеру важно угодить клиенту, чтобы получить деньги. Как потом будет работать сайт — второстепенно. Поэтому исполнитель выполняет все пожелания юриста, независимо от того, насколько они адекватны. Захотел клиент выложить 50 судебных актов — значит, так и будет.

Доверить разработку агентству

И всё же каждый должен заниматься своим делом, постоянно в нем совершенствоваться и создавать работающий результат. Третий вариант — доверить разработку сайта агентству или маркетологу, который на этом специализируется.

В этом случае над сайтом будет работать команда, каждый участник которой специалист в своей сфере.

При разработке будут учитываться маркетинговые приёмы, а значит сайт получится продающим.

Идеальный вариант — когда агентство уже создавало сайты для юристов и адвокатов. Тогда вы можете ознакомиться с примерами работ и принять окончательное решение о сотрудничестве.

И всё же, как выбрать способ разработки сайта? Давайте сравним ситуацию с юридическими услугами. Допустим, женщине предстоит развод с разделом имущества.

Она может сесть, разобраться и решать все вопросы сама: подготовить иск по шаблону, пойти в суд, почитав статьи в интернете.

Второй вариант — найти юриста, который занимается любыми делами: сегодня трудовыми, завтра — арбитражными, потом семейными. Поможет недорого, по ходу дела разберётся.

Третий вариант — передать решение проблемы юридической компании или юристу, который специализируется конкретно на семейных спорах, имеет многолетний опыт и может подтвердить его кейсами.

Что посоветовали бы вы выбрать женщине? Ответ очевиден — вариант 3. Так и с сайтами. Хотите получить результат, который отвечает вашим запросам и целям — обращайтесь за разработкой к специалистам с опытом и кейсами.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам.

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