8 основных каналов продвижения в интернете для юристов и адвокатов

«Где брать клиентов?» — актуальный для многих юристов и адвокатов вопрос. Заявки поступают только по «сарафанному» радио? Источник получения клиентов хороший, но управлять им нельзя. Поэтому начните использовать другие каналы продвижения. Расскажу о тех, который каждый из вас может использовать.

Сайт

Сайт — интернет-визитка юриста и первое, что ищут потенциальные клиенты, чтобы узнать больше информации о нем. Если бюджет ограничен, создайте одностраничный сайт. Укажите, чем занимаетесь, какие оказываете услуги, выделите свои преимущества, опишите успешные дела. Через сайт потенциальный клиент может связаться с вами сам или оставить свои контакты.

Хотите презентовать каждую услугу, делиться новостями или статьями — закажите разработку многостраничного сайта.

Адрес вашего сайта указывайте на визитках, в социальных сетях, в подписи в электронной почте, в рекламе.

Социальные сети

Если вы до сих пор не ведете экспертный блог в социальных сетях, то самое время исправить эту ошибку. Потому что там вы не только развиваете личный бренд, но и получаете подписчиков, которые при грамотной работе перерастают в клиентов.

Какие социальные сети вести юристам и адвокатам:

Вконтакте.

Телеграм.

ТенЧат.

Социальные сети разные, но принципы их ведения едины: сделайте продающее описание, регулярно готовьте экспертный контент, привлекайте подписчиков бесплатными или платными методами.

Вести свои социальные сети способен каждый юрист. Но если нет желания этим заниматься — делегируйте. Возможно, результат в виде клиентов будет не сразу, но со временем вы точно поймете, что потратили время и силы не зря.

Сайты услуг и вакансий

Подготовьте продающее резюме и размещайте его везде, где люди ищут исполнителей и подрядчиков. Это Авито, Профи, Яндекс.Услуги. Возможно, в вашем городе есть дополнительные сервисы. Чтобы их найти, напишите в поисковике запрос «Юрист+Город».

Выложите резюме на специализированные сайты. Там работодатели ищут не только юристов в штат, но и тех, кто будет оказывать услуги удаленно.

Геолокации

При регистрации на Яндекс Бизнес появляется возможность указать сведения об адресе вашего офиса. Если вы работаете офлайн, внесите такую информацию, дополните её фотографиями. В результате вас начнут демонстрировать Яндекс Карты. Аналогично стоит сделать в 2Гис.

Отзывы

Отзывы помогают людям принять решение о сотрудничестве с вами. Собирайте обратную связь у своих клиентов, просите их размещать отзывы на тех площадках, где они вас нашли: Авито, Профи, 2Гис, Карты.

Чтобы мотивировать людей это сделать, пообещайте им какой-то бонус: скидку на определенную услугу, полезный чек-лист или подарок.

Экспертные статьи

Пишите статьи на профессиональные темы и размещайте их в блоге на вашем сайте, на vc.ru, Klerk.ru, Дзен.

Когда люди ищут юриста, они сначала пытаются найти в интернете информацию о способах решения своей проблемы. Ваши статьи как раз покажут, что решение есть, а вы как юрист способны его добиться. Чтобы человек не просто прочитал информацию, но и захотел обратиться к вам, не забудьте указать ваши контакты и ссылки на сайт, социальные сети.

YouTube/RuTube

Видео формат очень популярен. Не все люди читают статьи: кому-то проще посмотреть клип. Подберите темы — вопросы, которые актуальны потенциальным клиентам, и снимайте экспертные видео с ответами. Например, юрист по банкротству может выложить клип на тему «Какое имущество не заберут у должника?». В описании вашего профиля на YouTube/RuTube укажите контакты, по которым с вами смогут связаться клиенты.

Юридические сообщества, чаты, партнёрства

Не рассматривайте других юристов и адвокатов исключительно как конкурентов. Они могут стать вашими партнерами и «делиться» с вами клиентами. Например, передавать вам дела, в которых они не специализируются. Устанавливайте связи, вступайте в юридические чаты, общайтесь на профессиональных форумах. В частности, в Telegram есть множество чатов для общения юристов: как по узкой тематике (банкротство физических лиц), так и общеюридические. Чтобы их найти, вбейте в поиске «Чат+ЮРИСТ».

Вам нужно заявить о себе не только аудитории потенциальных клиентов, но и в юридическом сообществе.

В деле поиска клиентов не стоит ограничиваться одним каналом. Выбирайте минимум 2-3: что-то может у вас не сработать или просто «не зайти». Но чтобы понять, насколько эффективен тот или иной канал, нужно пробовать на практике и тестировать на собственном опыте, а не по отзывам коллег.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам.

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