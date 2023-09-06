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Маркетинг

Зачем юристу вести блог на сайте? Как блог помогает привлечь клиентов 

Как правило, сайт выполняет функцию онлайн-визитки: рассказывает о юристе, его опыте и регалиях, описывает услуги. Такие блоки наиболее часто встречаются на юридических сайтах. Однако, чтобы демонстрировать экспертность и быть постоянно "на виду" у интернет-аудитории, этого недостаточно. Для таких целей стоит вести на сайте блог.
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Кому подойдёт формат блога

Некоторые юристы убеждены, что блог — это для опытных или очень известных экспертов в области права. Их будут читать, за ними будут следить, а кому интересен я, обычный юрист из Воронежа или Тюмени? Но это заблуждение. 

Совершенно неважно, кто вы: юрист-фрилансер, адвокат, владелец юридической компании, председатель коллегии адвокатов, начинающий или опытный. Возможно, вы даже вчерашний студент. Блог на юридическом сайте для любого юриста будет инструментом, который покажет потенциальным клиентам: к этому (или этим — для компаний) специалисту можно и нужно обращаться, потому что он эксперт в своей сфере. 

Как блог помогает привлечь клиентов 

Мало кто хочет вести блог и писать статьи, только чтобы покрасоваться перед коллегами или поделиться опытом. Основная цель большинства юристов — получать клиентов. Причем же тут блог? Рассказываю. 

Личный блог позволяет показать знания по узкому вопросу, обсудить актуальные правовые темы или новости. Блог юриста и адвоката, если он ведётся регулярно, становится мини-справочником по юридическим проблемам. И к нему регулярно обращаются потенциальные клиенты, которые ищут ответы на свои запросы. 

Также люди могут попадать в блог через поисковые системы. Например, человека интересует, как получать алименты в твердой денежной сумме, а не в долях к зарплате бывшего мужа. Если в статье юриста содержатся нужные ключевые слова, поисковики выдадут сайт в выдаче. Потенциальный клиент читает полезный текст, проникается к юристу-автору доверием и, возможно, решит к нему обратиться за консультацией. Чем больше юрист пишет, тем больше шансов получить клиента. Поэтому вести блог нужно регулярно: выкладывать новые статьи желательно каждую неделю. 

«Веду блог, но толку нет» 

Если вы уже пробовали вести блог на сайте, но так и не получили с него заявок, сейчас можете возразить: «Так зачем мне это нужно? Время потратил, толку ноль»

Однако не спешите называть блог — бесперспективным занятием. Чтобы получать с него отдачу, важно следовать определенным правилам при подготовке материалов. Возможно, вы пишете слишком сложно: так же, как составляете документы для суда. Или берете темы, которые кажутся вам невероятно актуальными, но людям они не дают никакой пользы. Есть и другие правила, по которым ведётся блог. Какие именно — расскажу в следующих своих статьях. 

В заключение 

Продвижение и развитие экспертного бренда — процесс непрерывный, в ходе которого должны использоваться разные инструменты. Один из них — блог на сайте. Это работающий способ получать внимание от коллег и потенциальных клиентов. Но как и во всем, недостаточно делать как получится. Чтобы блог давал свои плоды, ведите его системно и с пользой для людей. 

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

Telegram-канал о юридическом маркетинге.

kondmar2020

kondmar2020

маркетолог в КондМар

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    kondmar2020
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    Зачем юристу вести блог на сайте? Как блог помогает привлечь клиентов 

    Как правило, сайт выполняет функцию онлайн-визитки: рассказывает о юристе, его опыте и регалиях, описывает услуги. Такие блоки наиболее часто встречаются на юридических сайтах. Однако, чтобы демонстрировать экспертность и быть постоянно "на виду" у интернет-аудитории, этого недостаточно. Для таких целей стоит вести на сайте блог.

    12
    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
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