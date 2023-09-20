Продвижение сайта. Как юристу и адвокату создать популярный блог на сайте

Мало кто создает блог на сайте, чтобы вести его для души. В основном, юристы и адвокаты хотят с помощью блога привлекать клиентов и продвигать сайт. Как достичь этой цели? Необходимо учитывать 3 важных правила, которые помогут сделать блог интересным, удобным и работающим на ваши задачи.

Выбор формата публикаций

Пробуйте разные форматы, чтобы понять, какие именно заинтересуют аудиторию. Что это может быть?

Ответы на вопросы

Отвечайте на самые частые вопросы людей в вашей сфере: в какой суд обращаться за взысканием алиментов? Какие долги спишут при банкротстве физических лиц? Как самостоятельно зарегистрировать компанию? В одном тексте может быть ответ на один или несколько связанных друг с другом вопросов.

Рекомендации и советы

Люди любят узкие практические советы, в том числе — по правовым вопросам. Дайте в тексте рекомендации, которые сразу можно применить. Например: как ООО платить меньше налогов? Что написать в претензии застройщику?

Списки и подборки

Сделайте полезную подборку: 5 сервисов для проверки контрагента, 7 фильмов об адвокатах.

Ситуация из практики

У любого юриста всегда в запасе найдется несколько историй из практики, которыми можно поделиться. Необязательно указывать реальные имена и названия компаний: сохраняйте конфиденциальность клиентов, но через истории транслируйте определенные мысли.

Кейс

Тоже случай из практики, но здесь уже важно показать переход от точки А к желаемому для клиента результату. Покажите, какую работу вы проделали и что в итоге получил клиент.

Рассуждения

Напишите свои мысли по актуальным правовым вопросам или событиям. Берите только те темы, которые интересны аудитории. Например, не стоит рассуждать о позициях Пленума Верховного суда, если вас читают не юристы.

Создание удобной структуры блога

Чтобы ваши статьи читали, до них должно быть легко добраться. Если на вашем сайте нужно совершить 10 действий, прежде чем попадешь в нужный раздел, то какой бы актуальной ни была тема, тексты рискуют остаться без внимания.

Разбейте свои статьи по категориям и темам: например, кейсы, алименты, раздел имущества, развод. Так читатель сможет не только найти то, что ему нужно, но и увидеть другие ваши материалы по интересующей теме. Ведь обычно человек попадает на ваш сайт, написав нужный запрос в поисковой системе. Допустим, «какие налоги платит ИП». После прочтения статьи посетитель увидит, что по нужной ему категории у вас есть еще тексты. В результате он больше времени проведет на сайте, а также станет вам больше доверять как эксперту.

Проработка дизайна

Помимо интересного контента и удобной структуры блога важно его оформление.

Во-первых, дизайн блога должен соответствовать дизайну сайта и вашему фирменному стилю. Тексты, несомненно, важны, но и про визуальную составляющую не стоит забывать.

Во-вторых, добавляйте к статьям изображения. Исследования подтверждают, что материалы с картинками дочитываются чаще, чем просто тексты. Лучше если это будут ваши личные фото, можно использовать фото офиса или судов. Не используйте стоковые изображения, которые присутствуют на 80% сайтов: Фемида, судейский молоток, неизвестные люди в костюмах.

В-третьих, не стоит выкладывать на главную страницу сайта статью целиком. Сохраните интригу и дайте читателю возможность перейти в блог, чтобы дочитать. Для этого размещайте небольшой отрывок статьи — анонс.

Еще один важный элемент, о котором часто забывают

Хотите, чтобы после прочтения статей посетители обращались к вам за консультацией? Оставляйте призыв к действию или кнопки записи. Ведь ваша задача — не просто дать пользу, чтобы люди прочитали текст и закрыли сайт, но и получать заявки.

Работающий блог держится на трех китах: хорошие тексты на актуальные темы, удобная понятная структура и приятный дизайн. Продумайте каждый из этих элементов, чтобы ваш блог стал приносить заявки.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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