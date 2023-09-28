Как юристу и адвокату писать понятные тексты для блога

Юристы писать любят и умеют: исковые заявления, претензии и договоры составляют мастерски. Однако к статьям в блоге на сайте нужен другой подход, иначе их просто никто не станет читать. Что обычно юристы делают не так, и как надо писать тексты для блога? Разберём в статье.

Типичные ошибки юристов и адвокатов

Ошибка 1. Неинтересная тема.

Главное, о чем нужно помнить — статьи вы пишете для людей, а именно, для вашей целевой аудитории. Поймут ли они то, что вы хотите донести? Если ваша целевая аудитория — женщины в стадии развода, им не актуальны статьи о высоких юридических материях. Работаете с b2b-сферой — тогда нет смысла рассказывать, что такое налоги и зачем они нужны.

Ошибка 2. Тяжёлый текст.

Понимаю, что вы привыкли писать иски и жалобы сухим и сложным юридическим языком. В ваших текстах длинные предложения, множество деепричастных оборотов и вводных слов. Суд и госорганы поймут, что вы хотели сказать, а вот ваши читатели — нет. Люди не будут пытаться разобраться в сложных статьях, они просто уйдут искать варианты проще и доступнее.

Ошибка 3. Информацию не применить не практике.

Вы разобрали сложный правовой вопрос, изложили несколько подходов, и ваша статья стала похожа на диссертацию. Публикуйте её на профессиональных форумах, а вот в блог на сайте такой вариант не подойдёт. Людям не нужна правовая теория, они хотят узнать ответ на свой конкретный вопрос.

Ошибка 4. Статья не структурирована.

Написали материал сплошным текстом? Шансы, что текст прочитают, уменьшаются. Длинные полотна текста отпугивают читателей. У многих сразу пропадает желание разбираться с информацией.

Ошибка 5. Много воды.

Статья должна быть полезной, то есть отвечать на конкретные вопросы читателей. Часто юристы начинают издалека. Вместо того, чтобы рассказать, как взыскать алименты в твердой денежной сумме, расписывают, что такое алименты, и кто имеет право их получать. Лишняя информация раздражает, в лучшем случае, её пролистают, в худшем — закроют статью.

5 правил для написания хорошей статьи

Как делать не надо — узнали, теперь разберёмся, какие правила стоит соблюдать, чтобы написать статью для блога.

1. Выберите тему, которая интересна аудитории.

Пишите о том, что важно людям, а не вам как юристу. Поговорите с вашей аудиторией – с реальными клиентами, чтобы понять, ответы на какие вопросы они хотели бы получить. Для себя вы тоже можете писать: анализировать судебную практику, комментировать изменения в законодательстве. Но делайте это в других блогах или в том случае, когда ваша целевая аудитория — юристы.

2. Придумайте цепляющий заголовок, чтобы привлечь к статье внимание.

Из заголовка людям должно быть сразу понятно, о чем пойдёт речь в тексте. Не пытайтесь выдумывать что-то оригинальное. Заголовок должен быть понятным и простым.

3. Если тема широкая, распишите структуру статьи.

Разделите тему на несколько вопросов, отвечать на которые будет текст. Каждый вопрос — под своим подзаголовком. Так люди смогут пробежаться глазами по статье и сразу понять, получат ли они из неё нужную информацию.

4. Пишите проще.

Не пытайтесь доказать, что вы эксперт, через сложный текст. Вы должны писать так, чтобы вас понял даже школьник. Делите длинные предложения на два и более, убирайте ненужные вводные конструкции, объясняйте значение юридических терминов. Старайтесь избегать канцелярских оборотов.

5. Не копируйте чужие тексты.

Через статьи вы делитесь с аудиторией знаниями и опытом. У каждого юриста собственное видение проблем, свой слог и подача информации. Не пытайтесь «облегчить» себе задачу, просто скопировав чужие материалы или немного изменив. Если ваша статья уникальна, она привлечет гораздо больше читателей.

Решение начать писать статьи для блога — правильное. Однако если вы будете делать это не для людей, а для себя, то рискуете быстро разочароваться и решить, что смысла в ведении блога на сайте нет. Следуйте базовым правилам и старайтесь не допускать частых ошибок.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги “Личный бренд. Создатели и владельцы”, эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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