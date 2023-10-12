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Маркетинг

11 способов продвижения Телеграм-канала юриста. Где собирать аудиторию

Создали, оформили канал и выложили первые посты? Самое время перейти к набору аудитории. К сожалению, в Телеграм нет алгоритмов как в ВКонтакте или TenChat, которые продвигали бы ваши удачные посты. Поэтому придется активно действовать.
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Способ 1. Приглашение контактов

Первых 200 подписчиков вы можете добавить из своей телефонной книги. Не все останутся с вами на канале, кто-то отпишется сразу, а кто-то со временем. Тем не менее, это неплохой бесплатный способ получить аудиторию на начальном этапе продвижения. 

Способ 2. Информация о канале на вашем сайте

Разместите ссылку на ваш канал на сайте, если он у вас есть. Обязательно коротко поясните, зачем людям переходить и подписываться на канал: например, расскажите, что публикуете там полезную и актуальную для них информацию. 

Способ 3. Другие соцсети

Социальные сети (ВКонтакте, TenChat) — бесплатный способ продвижения Телеграм-канала. Просто разместите ссылку на канал в своих сообществах и на личных страницах Расскажите о вашей новой площадке, анонсируйте посты и активности, которые проходят на канале (например, прямые эфиры). Не стоит размещать в Телеграм контент из других социальных сетей, если ваша цель - продвижение канала. Иначе подписчикам нет никакого смысла подписываться на вас: они и так читают ваш контент. 

Но у этого способа есть недостаток: ваши страницы в соцсетях должны быть «живые», иначе никто и не узнает о вашем канале. 

Способ 4. Дзен и Клерк

Дзен и Клерк — еще один бесплатные способы привлечения аудитории в Телеграм. Размещайте ссылки на каналы в блогах. Однако просмотры в Дзене Клерке— величина не постоянная, она не зависит от числа подписчиков и качества статьи. Пробуйте разные форматы контента, чтобы понять, что лучше заходит и продвигается алгоритмами. 

Способ 5. Каталоги Телеграм-каналов

Существуют специальные каталоги каналов, где каждый может зарегистрироваться, бесплатно или за небольшую плату . В каталогах есть рубрики и разделы, по которым люди ищут каналы нужных тематик.  

Какие каталоги можно использовать: TGStat, Telemetr, Tgram.ru, Telegros, Telegram-club.

Недостаток этого способа в том, что мало кто из пользователей ищет каналы через каталоги, знают о них далеко не все. 

Способ 6. Площадки с видеоконтентом

Разместите ссылку на ваш канал на ресурсах, где выкладываете видео: ВКонтакте, Rutube, YouTube. Если вы оставите ссылку на свой Телеграм-канал в описании видео, и ролик станет популярным, то это может привести к приходу подписчиков. 

Способ 7. Рассылка по электронной почте

Если у вас есть база адресатов, расскажите о вашем канале с помощью рассылки. Так вы сможете доставить сообщение сразу большому количеству людей. Базу обычно собирают в соцсетях или на сайте: в обмен на какой-то бонус посетителям предлагается подписаться на рассылку. 

Когда отправляете личные письма, например, клиентам или партнерам, оставляйте ссылку на канал в подписи.

Способ 8. Комментарии в чатах 

Найдите несколько чатов, где можно рассказать о себе. То же самое касается каналов, в которых проходят нетворкинги. Так можно набрать подписчиков быстро и бесплатно. 

Однако не забудьте ознакомиться с правилами чата и канала: где-то прямые ссылки запрещены, и вы рискуете получить бан. Старайтесь чтобы ваше сообщение-представление не выглядело откровенной рекламой.

Способ 9. Подборки

Некоторые каналы организуют подборки других каналов —  это отличный способ продвижения. Но участие обычно платное.  Если не хотите вкладываться, объединитесь с 3-4 каналами со схожей аудиторией и сделайте собственные подборки. 

Способ 10. Взаимный пиар

Найдите каналы с похожей тематикой и числом подписчиков. Предложите их админу выложить посты друг о друге и привлечь новую аудиторию. Также можно организовать совместный розыгрыш или прямой эфир.

Способ 11. Реклама в других каналах 

Надежный, хоть и платный способ продвижения канала в Телеграм. Если вы готовы вложить бюджет, займитесь закупкой рекламы. Выбирайте «живые» и активные каналы, изучайте их статистику и прирост аудитории. 

Стоимость рекламы может быть высокой, а результат не соответствовать ожиданиям. Чтобы избежать этого, обратите внимание на статистику и создайте объявление, привлекающее целевую аудиторию.

Какие способы продвижения выбирать вам? Зависит от того, что вы готовы вложить: деньги или время. Для наибольшего эффекта не останавливайтесь на одном способе, используйте минимум 2-3. Тогда рост аудитории будет более активным и стабильным. 

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

Telegram-канал о юридическом маркетинге

kondmar2020

kondmar2020

маркетолог в КондМар

8 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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