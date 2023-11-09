Личный бренд адвоката: как формировать и не нарушить этические нормы?

При работе над личным брендом адвокатам, в отличие от юристов без статуса, нужно учитывать требования профессиональной этики и адвокатской тайны. Как становиться узнаваемым, формировать личный бренд и не нарушить обязательные нормы? Расскажу о 5 правилах, которые помогут в этом адвокатам.

Правило 1. Не игнорировать работу над личным брендом.

Опасаясь случайно перейти границы адвокатской этики, некоторые адвокаты отказываются проявлять активность в интернете. Однако это неверная позиция: если люди не находят следов вашего присутствия в онлайн-пространстве, они будут меньше вам доверять.

На практике возможны ситуации, когда клиенты выберут начинающего адвоката с небольшим стажем, но активной маркетинговой кампанией. В то же время опытный специалист может быть более профессиональным, но он остается без внимания лишь потому, что не заявил о себе в интернете.

И всё же узнаваемость и личный бренд зависят не только от маркетинга. За любой громкой рекламой всегда должен стоять профессионал. Поэтому лучше начинать продвигаться, когда уже есть какой-то опыт, пусть и небольшой.

Правило 2. Делиться успешными делами, но делать это аккуратно.

Кейсы адвоката — один из основных их активов. О своих победах и решенных задачах стоит рассказывать везде: на страницах социальных сетей, на своем сайте, на выступлениях на мероприятиях. Однако важно помнить о конфиденциальности: имена или наименования участников спора не должны фигурировать. Также не стоит указывать номера дел и суд, вынесший решения - в общем, избегать любых данных, которые позволять “опознать” конкретный спор и его стороны. Выкладывать судебные акты допустимо только при удалении сведений о конкретном деле и его участниках.

Вся эта информация вряд ли интересует потенциальных клиентов: им важнее увидеть, что вы решаете проблемы доверителей, а не имена и суммы.

Если адвокат делится информацией о своем кейсе со СМИ, желательно заранее согласовать этот момент с доверителем.

Правило 3. Основной контент — экспертный.

Когда и что выкладывать в социальных сетях — еще один часто задаваемый вопрос. Рекомендую вести страницу регулярно, но при этом не надоедать подписчикам слишком частым контентом. Оптимально — 2-4 единицы контента в неделю, которые включают посты, опросы, видео.

Для адвокатов допустим и вовлекающий, и лайфстайл-контент — не стоит превращать аккаунт в слишком серьезный, ведь в соцсети люди заходят не для того, чтобы получать знания. Но 70-80% всех публикаций все же должен составлять экспертный контент.

Правило 4. Не превращайте страницу в личный дневник.

Делиться с аудиторией личным (моментами жизни, принципами и мнением) можно и нужно — благодаря этому подписчики будут больше доверять адвокату. Но каждый раз стоит хорошо подумать: а нужно ли моей аудитории это знать/видеть?

Ведь вы ведете не дневник, а страницу, на которой находятся ваши потенциальные клиенты. Захотят ли люди обратиться с серьезным вопросом к адвокату, который выкладывает себя с бокалом крепких напитков или в купальнике? Видео танцев из ночного клуба или корпоратива тоже лучше оставить для друзей и домашнего архива.

Не рекомендую поднимать активность спорными темами: обсуждать политику, религию и другие острые вопросы.

А что тогда можно показывать из своей жизни? Расскажите, какую книгу читаете, какие мероприятия посещаете, как проводите выходные.

Не забывайте: всё, что попало в интернет, остается там, даже если вы удалите неудачное фото или ненужный пост.

Правило 5. Скандальный образ - не для адвоката.

Образ адвоката в глазах большинства людей предполагает серьезность, уверенность и сдержанность. Эпатаж и скандальность, безусловно, запоминаются. Но всё же репутация нарабатывается годами, а потерять ее можно очень быстро, если перейти грань. Кроме того, скандальные адвокаты еще и бросают тень на профессию в целом.

Перед тем, как пойти по пути «быстрой известности» через эпатажный образ или скандальный пиар, оцените риски. Скорее всего, адвокатское сообщество ваше поведение не одобрит, а большинство платежеспособных клиентов не захотят доверить свою проблему. Конечно, есть и исключения. Многие селебрити, напротив, предпочитают для себя адвокатов, известных не только успехами в судах, но и своими скандалами. Но если вы не уверены, что такие люди будут к вам обращаться, рисковать репутацией не стоит.

Заключение

Личный бренд для адвоката — обязательная часть юридической деятельности. Чтобы получать клиентов и иметь стабильный поток заявок, нужно быть на слуху. Однако на пути к известности не стоит забывать об адвокатской этике и конфиденциальности.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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