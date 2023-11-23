Ошибки на сайте юристов, которые не дают привлекать клиентов

Сайт юриста — работающий способ привлечения клиентов на юридические услуги. А ещё это один из инструментов при формировании личного бренда юриста и адвоката. Но сайт может быть абсолютно бесполезным в обоих случаях из-за ошибок, допущенных при его создании.

Отсутствует информация об услугах

Люди идут на сайт юриста, чтобы найти варианты решения своей проблемы. Им нужно понять: работает ли юрист с конкретной категорией дел. И что же они видят, когда заходят на сайт? Информации об услугах минимум: уголовные, гражданские, семейные дела. Людям без юридического образования эти формулировки могут ни о чем не сказать. Они хотят знать: берётся ли юрист за расторжение брака? Поможет ли взыскать долг?

Из информации об услугах должно быть ясно: чем конкретно занимается юрист. Не заставляйте посетителей гадать и додумывать, расскажите, как вы можете им помочь.

Нет информации о юристе

Люди обращаются к тем юристам, которым доверяют. На некоторых сайтах нет не только информации о юристе, но даже его имени и фамилии. Сайт обозначается как «юридические услуги» или «юридическая компания», а кто именно помогает решать правовые вопросы — загадка. Захочет ли человек доверять свою проблему непонятно кому? Очень сомневаюсь.

Для формирования доверия важно рассказать о вас, вашем опыте, регалиях, принципах работы. Потенциальные клиенты выберут того юриста, которому есть что о себе рассказать, а не лицо, которое тщательно скрывает сведения о себе.

Много ненужных текстов

Противоположная ошибка — перегружать сайт ненужными текстами. Некоторые юристы, вместо описания услуг по существу, начинают заходить издалека, рассказывают, что такое семейное право и как оно регулируется, перечисляют все возможные нормативные акты. При этом текст часто выглядит как «простыня»: нет ни абзацев, ни оформления.

То же самое касается информации о себе. Желая написать побольше, юрист освещают свой путь со школы, указывают все места работы, «усиливают» текст фразами, которые не несут смысловой нагрузки: индивидуальный подход, широкий спектр услуг, профессионализм…

Люди хотят увидеть, что вы способны решить их проблемы, а не нагромождение текстов. Пишите конкретику и только то, что важно потенциальному клиенту.

Плохие изображения

К таковым я отношу, во-первых, стоковые фотографии, скачанные с каких-то сайтов. Из-за таких изображений юридические сайты невозможно отличить друг от друга: они сделаны будто по одному шаблону. Такие сайты если и были актуальны, году так в 2010.

Во-вторых, не стоит использовать фото низкого качества: нашли в архивах фото 10-летней давности и решили поместить на сайт.

Используйте ваши фото, желательно в деловом стиле. Если работаете с командой, покажите ее участников. Нет хороших фото — организуйте фотосессию. Поверьте, это не так дорого, как кажется. Зато вы получите качественные изображения, а ваш сайт будет отличаться от тысяч других сайтов.

Сомнительные отзывы

Если есть отзывы, их обязательно нужно разместить на сайте. Ведь это убедительное социальное доказательство, которое подтверждает, что вы работаете и успешно помогаете людям.

Но при этом, если отзывов мало, не стоит их «штамповать»: однотипные отзывы сразу бросаются в глаза. Доверия у потенциальных клиентов это точно не вызовет.

Резюмирую:

Сайт — площадка для юриста нужная. Если вы решились создать свой сайт, это верное решение. Однако, чтобы получить заявки, недостаточно сделать сайт «на коленке» или «хоть как-то». Иначе он будет просто неэффективным.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги “Личный бренд. Создатели и владельцы”, эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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