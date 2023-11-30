Реклама юридических услуг: что стоит использовать, а от чего пора отказаться

Чтобы получать новых клиентов, юристу нужно использовать, в том числе, возможности рекламы. Однако чтобы она привела к результату, а не сливу бюджета, нужно учитывать особенности юридической сферы и современные тенденции.

Как сделать рекламную кампанию эффективной?

Юридические услуги — сфера высококонкурентная. При этом неважно, практикуете вы в столице, в крупном городе или небольшом населённом пункте. Хотите убедиться сами, что конкуренция большая? Введите запрос в поисковике и увидите, как много у вас конкурентов.

Чтобы выделяться, следует выбрать одну услугу для каждой рекламной кампании. Это позволит вам сформулировать чёткий оффер, на который отреагирует аудитория.

Второй важный момент для продаж юридических услуг — доверие юристу или компании. В рекламе не работают прямые продажи: скорее, это оттолкнет человека, у которого возник правовой вопрос. Поэтому отправлять потенциального клиента нужно на посадочную страницу, где достаточно отзывов, кейсов и иной информации, помогающей сформировать доверие к юристу.

Какую рекламу использовать юристу для продвижения услуг?

Контекстная реклама

Этот вид рекламы эффективен и позволит быстро охватить нужную вам аудиторию. Однако результаты зависят от нескольких условий:

Правильности подбора ключевых слов.

Удобства и понятности посадочной страницы.

Наличия понятного оффера и цепляющего заголовка.

Текст объявления должен быть коротким, но при этом содержать информацию, необходимую для принятия нужного решения (переход на сайт, звонок).

Таргетированная реклама

Эта реклама для юристов выполняет одну из двух функций:

Работает на узнаваемость бренда путем увеличения числа подписчиков в соцсетях.

Привлекает заявки на юруслуги.

Ключевое значение в таргетированной рекламе имеет не только рекламный креатив, но и выбор сегмента целевой аудитории.

Подобрать нужный сегмент можно разными способами: отметить нужные критерии в рекламном кабинете, провести парсинг подписчиков сообществ, которые читают ваши потенциальные клиенты. В любом случае, нужно предположить, какие интересы есть у вашей аудитории и тестировать гипотезы.

Реклама на сторонних ресурсах

Этот вид рекламы работает, в первую очередь, на повышение узнаваемости бренда. Использовать её стоит в долгосрочной перспективе: объявление может запомниться, но необходимость обратиться у человека возникнет позже.

Размещается эта реклама на тематических сайтах, городских порталах, видеоплощадках.

Email-рассылки

Для использования данного инструмента необходимо собрать базу электронных адресов. Создайте формы для подписки на вашем сайте, где посетителям будет нужно оставить свои контакты для получения какой-то пользы.

С помощью email-рассылок юрист может как привлекать новых клиентов, так и удерживать старых.

О чем писать в письмах?

Демонстрировать кейсы

Отвечать на распространенные в вашей сфере вопросы

Рассказывать об изменениях законодательства

Давать полезную информацию в статьях.

Какую рекламу не стоит использовать?

Если вы не обладаете большими бюджетами на рекламу и возможностями экспериментировать, не рекомендую вкладываться в следующие виды рекламы:

Реклама на телевидении

Хоть и помогает повысить узнаваемость бренда, но стоит дорого в сравнении с той же интернет-рекламой.

Баннерная реклама

Недостатки у неё те же, что и у рекламы на ТВ: дорого, рассчитана на очень широкую аудиторию, невозможно выбрать нужный сегмент.

Но если вы готовы вложить в продвижение много денег, то вполне можете попробовать и эти варианты.

В заключение

Высокая конкуренция в юридической сфере предполагает использование разных форматов рекламы, постоянное тестирование гипотез и различных креативов.

Нужно быть готовым, что вряд ли первая же реклама принесёт вал заявок и стабильный поток клиентов. Тем не менее, каждое объявление работает на узнаваемость вас и вашего бренда. А это, несомненно, играет вам на руку в продвижении.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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