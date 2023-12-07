Создаем личный бренд юриста в соцсетях: 3 этапа

Личный бренд - не модный тренд, а инструмент, который позволит юристу стать узнаваемым и получать больше клиентов. Про личный бренд слышали все, но как его развивать - непонятно. Расскажу о 3 этапах в этой статье.

Кому нужен личный бренд

Возможно, вы убеждены, что личный бренд — только для тех юристов, кто стремится к публичности и известности, хочет фигурировать в СМИ и быть на слуху. Однако это заблуждение. Личный бренд упрощает поиск клиентов любому эксперту. Если вас знают, то вам доверяют, у вас покупают. Пока вы неизвестный юрист, вы ничем не отличаетесь от конкурентов для потенциальных клиентов.

Юристам в найме личный бренд поможет продвинуться по карьерной лестнице, а собственникам компаний — сделать свой бизнес узнаваемым и масштабировать.

Как видите, личный бренд нужен абсолютно всем юристам. И даже если вы только студент юрфака, не стоит думать, что это не для вас: чем заметнее вы станете для аудитории, тем проще вам будет строить свою карьеру.

Этап 1. Фундамент

Сначала необходимо определиться с целями. Чего именно вы хотите добиться? Например: получить 5 новых клиентов через месяц, запустить продажи своего инфопродукта, стать спикером на крупном мероприятии.

Далее опишите свои профессиональные достижения: где работали, какой опыт имеете, какие дела выиграли. Возможно, вы выступали экспертом для СМИ или публиковали статьи.

Определитесь со своим позиционированием: кто вы и о чем? С какой сферой юриспруденции хотите ассоциироваться? Например, вы — юрист по налоговым спорам или компания по списанию долгов.

Составьте портрет целевой аудитории: кто ваш клиент, какие у него есть проблемы и потребности?

Продумайте ваш образ: какое впечатление хотите производить? Строгий юрист в костюме или дерзкий борец за справедливость?

Наконец, выберите площадку для продвижения. Их может быть и несколько, главное — успевать вести все. Если же ресурсов не хватает, сконцентрируйтесь на одной: ВКонтакте, Телеграм, Дзен итд.

Этап 2. Контент

Подготовьте контент-план для той площадки, которую вы выбрали. Что можно включать в план?

Проанализируйте не менее 5 конкурентов и посмотрите, какие форматы и темы популярны по вашей теме.

Используйте вопросы, которые вам задают клиенты. Также посмотрите запросы людей в комментариях под постами конкурентов.

Рассказывайте о своих успешных делах (кейсах).

Освещайте спорные вопросы из вашей сферы.

Показывайте, как вы работаете.

Делитесь личным: хобби, увлечения, жизнь за пределами работы, личные истории, мысли, принципы.

Контент-план лучше оформить в виде таблицы, а не держать в голове. Поверьте, идеи быстро забываются, если их не зафиксировать.

Создавайте контент регулярно: как только вы пропадете, о вас забудут. Работу над личным брендом придется начинать с нуля.

Этап 3. Продвижение

Без продвижения в условиях огромной конкуренции не обойтись.

Какие методы можно использовать?

Органическое продвижение и вирусные посты, которые будут репостить

Платная реклама

Взаимный пиар

Публикации в СМИ с указанием ссылок на ваши социальные сети

Выступления на мероприятиях

Совместные эфиры с другими экспертами

Желательно комбинировать несколько способов, чтобы продвижение было эффективнее.

В заключение

Одни юристы считают, что им уже поздно начинать работать над личным брендом. Другие убеждены, что пока рано. Однако и для тех, и других лучшее время — сейчас. Вложения в свой личный бренд — самые выгодные. И они обязательно окупятся.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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