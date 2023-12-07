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Маркетинг

Создаем личный бренд юриста в соцсетях: 3 этапа

Личный бренд - не модный тренд, а инструмент, который позволит юристу стать узнаваемым и получать больше клиентов. Про личный бренд слышали все, но как его развивать - непонятно. Расскажу о 3 этапах в этой статье.
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Кому нужен личный бренд

Возможно, вы убеждены, что личный бренд — только для тех юристов, кто стремится к публичности и известности, хочет фигурировать в СМИ и быть на слуху. Однако это заблуждение. Личный бренд упрощает поиск клиентов любому эксперту. Если вас знают, то вам доверяют, у вас покупают. Пока вы неизвестный юрист, вы ничем не отличаетесь от конкурентов для потенциальных клиентов. 

Юристам в найме личный бренд поможет продвинуться по карьерной лестнице, а собственникам компаний — сделать свой бизнес узнаваемым и масштабировать. 

Как видите, личный бренд нужен абсолютно всем юристам. И даже если вы только студент юрфака, не стоит думать, что это не для вас: чем заметнее вы станете для аудитории, тем проще вам будет строить свою карьеру. 

Этап 1. Фундамент 

Сначала необходимо определиться с целями. Чего именно вы хотите добиться? Например: получить 5 новых клиентов через месяц, запустить продажи своего инфопродукта, стать спикером на крупном мероприятии. 

Далее опишите свои профессиональные достижения: где работали, какой опыт имеете, какие дела выиграли. Возможно, вы выступали экспертом для СМИ или публиковали статьи. 

Определитесь со своим позиционированием: кто вы и о чем? С какой сферой юриспруденции хотите ассоциироваться? Например, вы — юрист по налоговым спорам или компания по списанию долгов. 

Составьте портрет целевой аудитории: кто ваш клиент, какие у него есть проблемы и потребности? 

Продумайте ваш образ: какое впечатление хотите производить? Строгий юрист в костюме или дерзкий борец за справедливость? 

Наконец, выберите площадку для продвижения. Их может быть и несколько, главное — успевать вести все. Если же ресурсов не хватает, сконцентрируйтесь на одной: ВКонтакте, Телеграм, Дзен итд. 

Этап 2. Контент

Подготовьте контент-план для той площадки, которую вы выбрали. Что можно включать в план? 

  • Проанализируйте не менее 5 конкурентов и посмотрите, какие форматы и темы популярны по вашей теме.

  • Используйте вопросы, которые вам задают клиенты. Также посмотрите запросы людей в комментариях под постами конкурентов.

  • Рассказывайте о своих успешных делах (кейсах).

  • Освещайте спорные вопросы из вашей сферы. 

  • Показывайте, как вы работаете. 

  • Делитесь личным: хобби, увлечения, жизнь за пределами работы, личные истории, мысли, принципы. 

Контент-план лучше оформить в виде таблицы, а не держать в голове. Поверьте, идеи быстро забываются, если их не зафиксировать. 

Создавайте контент регулярно: как только вы пропадете, о вас забудут. Работу над личным брендом придется начинать с нуля. 

Этап 3. Продвижение

Без продвижения в условиях огромной конкуренции не обойтись. 

Какие методы можно использовать? 

  • Органическое продвижение и вирусные посты, которые будут репостить 

  • Платная реклама 

  • Взаимный пиар

  • Публикации в СМИ с указанием ссылок на ваши социальные сети

  • Выступления на мероприятиях 

  • Совместные эфиры с другими экспертами 

Желательно комбинировать несколько способов, чтобы продвижение было эффективнее. 

В заключение

Одни юристы считают, что им уже поздно начинать работать над личным брендом. Другие убеждены, что пока рано. Однако и для тех, и других лучшее время — сейчас. Вложения в свой личный бренд — самые выгодные. И они обязательно окупятся.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам   

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Комментарии

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    Создаем личный бренд юриста в соцсетях: 3 этапа

    Личный бренд - не модный тренд, а инструмент, который позволит юристу стать узнаваемым и получать больше клиентов. Про личный бренд слышали все, но как его развивать - непонятно. Расскажу о 3 этапах в этой статье.

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