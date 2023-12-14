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Маркетинг

Сколько времени нужно, чтобы создать презентабельный юридический сайт?

Сначала юристы годами откладывают создание собственного сайта, а потом приходят к разработчикам с запросом сделать еще вчера. Сколько на самом деле времени займет работа над презентабельным юридическим сайтом? Рассказываю, что влияет на сроки.
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Какой тип сайта нужен юристу? 

Чем сложнее сайт, тем больше времени потребуется на его разработку. Если создание лендинга или одностраничника займет около 15 рабочих дней, то для многостраничного сайта нужно 20-25. При этом страниц может быть как 5, так и 15. Естественно, во втором случае срок возрастает.

При необходимости добавить какие-то дополнительные функции (например, интеграцию с CRM) на разработку уйдет от 30 рабочих дней. Чем более технически сложным планируется сайт, тем больше времени нужно для его создания и запуска. 

Как быстро заказчик дает обратную связь? 

Сроки могут затянуться из-за долгого ожидания обратной связи от самого юриста. В процессе создания сайта требуется, чтобы заказчик согласовывал результат каждого этапа: прототип (расположение блоков), дизайн и цветовые решения, тексты, окончательный вид. Если юрист долго дает обратную связь, забывает посмотреть и прокомментировать какой-то этап, то весь процесс тормозится. 

При этом заказчику не стоит спешить и согласовывать всё, не глядя, только бы было быстрее. Если с какими-то решениями юрист не согласен, необходимо донести свое мнение до разработчика. Лучше делать это сразу, чтобы не пришлось переделывать уже готовый сайт или принимать то, что не понравилось. 

Поэтому, если юрист хочет получить сайт в срок, важно давать своевременную и конструктивную обратную связь. 

Насколько опытен разработчик сайта? 

Чем больше опыта у агентства или разработчика, тем быстрее будет идти процесс. Также срок зависит от слаженности и компетентности команды. Каждый ее участник должен соблюдать свой дедлайн, чтобы проект завершился в срок. 

Разработчик, который ищет подрядчиков для выполнения заказа, рискует затянуть сроки, если не получится найти фрилансера. В то же время агентства, где над проектом работает стабильная команда, редко нарушают дедлайны по причине отсутствия исполнителя. 

Будут ли неожиданные пожелания у клиента? 

Иногда уже в процессе реализации проекта по техническому заданию юрист просит что-то изменить: добавить блоки, реализовать определенный функционал. Увидел интересное решение у конкурента — захотел так же. И пока сайт не закончен, юрист просит внести правки. 

Однако заказчик не знает, что почти каждое изменение сайта — процесс трудоемкий. Ведь приходится менять всю его структуру. 

Поэтому все пожелания стоит продумать заранее, в момент согласования технического задания. Тогда разработка сайта не затянется. 

Надежен ли разработчик и дорожит ли он репутацией?

Нередко случаются ситуации, когда разработчики затягивают сроки из-за своей халатности и недобросовестности. Иногда приходится ждать месяцами, чтобы получить готовый сайт от таких исполнителей. И обычно подобное позволяют себе разработчики «без имени»: фрилансеры, на которых даже отзыв негде оставить. 

Напротив, агентство, известное широкому кругу лиц, вряд ли будет работать спустя рукава. Ведь цена такой безответственности высока - репутация и доверие аудитории. 

Резюмирую

Чтобы разработка вашего сайта не затянулась на полгода, подбирайте надежного разработчика. Интересуйтесь его опытом, в частности, по созданию юридических сайтов. Уточните, работает ли он один или у него есть команда. 

При этом важно и ваше участие в процессе. Продумайте все свои пожелания к сайту при подготовке технического задания. Своевременно давайте конструктивную обратную связь разработчику. Тогда вы получите презентабельный юридический сайт в срок. 

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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Комментарии

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