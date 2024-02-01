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Маркетинг

Как продвигаться с помощью видео. Как снимать, о чем и для каких площадок

Видеоконтент — один из маркетинговых трендов 2024 года. С помощью видео юрист может успешно продвигаться в интернете и получать клиентов. Что для этого нужно — рассказываю в статье.
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Почему юристам нужно снимать видеоконтент

Юристы любят писать, поэтому формат постов подходит им как нельзя лучше. Однако я всегда настаиваю на том, что снимать видео тоже необходимо по ряду причин. 

Во-первых, видео помогает потенциальному клиенту не только оценить вас как эксперта, а также понять, комфортно ли ему вас слушать, смотреть на вас. 

Наверняка у вас случалось такое: нашли видео по нужному вопросу, и вроде бы человек говорит по существу, но хочется закрыть файл. Может вызывать отторжение мимика, темп речи, манера говорить — всё это мелочи, но когда клиент выбирает среди юристов, он ориентируется, в том числе, на свой комфорт.

Во-вторых, видео позволяет вам стать эмоционально ближе аудитории. Текстом передать эмоции намного сложнее, чем с помощью видео. 

В-третьих, видеоконтент, как и любой другой, показывает вашу экспертность. Буквально за несколько минут вы можете продемонстрировать свои знания, рассказать о своей практике, тем самым, получить доверие потенциальных клиентов. 

В-четвёртых, поисковые алгоритмы будут выдавать ваши видео по частым запросам пользователей. А это — один из способов бесплатного продвижения. Например, вы сняли видео на тему «Как списать долги в 2024 году?». Если пользователь введёт где-то соответствующий запрос, то есть шанс, что он не только получит от ответ на свои вопросы, но и захочет к вам обратиться. 

О чем снимать видео

Чтобы понять, о чем снимать, начните с ответов на вопросы:

  • Для кого ваши видео? 

  • В чем они помогут? 

  • Какие проблемы беспокоят людей, которые будут смотреть ваши видео? 

Проще говоря, проведите анализ вашей целевой аудитории, чтобы понять, о чем ей было бы интересно смотреть ваши видео. 

Не забывайте, что контент всегда мы создаём для людей, а не для себя. Поэтому оставьте для коллег спорные вопросы юриспруденции, не актуальные для обычных людей. То же самое касается использования профессиональных терминов и сложных оборотов.

Не старайтесь создавать себе образ очень серьёзного юриста, который выражается так, что без словаря не разберёшься. Ваша задача — быть полезным людям и показать, что вы способны решить их проблему. А чрезмерная серьёзность только отпугивает. 

О чем рассказывать в видео? 

  • Актуальные новости в вашей сфере. 

  • Ответы на вопросы, которые задают вам в комментариях или пишут в личку. 

  • Варианты решения спорных ситуаций. Например: «что делать, если вас затопили соседи?». 

  • Развенчание мифов. 

  • Разбор конкретных ситуаций ваших клиентов, подписчиков или известных персон. 

Как снимать видео 

Частое заблуждение юристов: снимать видео нужно в студии или, как минимум, с профессиональным оборудованием. Камера, свет, звук — чтобы всё как у лучших блогеров. А пока на все это нет финансов, лучше не снимать вообще. 

Но это не так: достаточно обычного смартфона с более-менее приличной камерой и штатива. Затем обработать видео можно в одной из множества программ: обрезать, склеить, наложить титры. 

Содержание гораздо важнее формы, особенно в ситуациях, когда людям нужна юридическая помощь. Ведь ответы на свои правовые вопросы они ищут не для развлечения. Поэтому главное — подобрать нужные темы и снять видео так, чтобы оно не было слишком скучным и занудным. 

Будьте собой, не старайтесь создать перед камерой ложный образ: это чувствуется. А вот искренность и естественность привлекает людей. 

Для каких площадок снимать видео 

Вы можете снимать видео для площадок, где используется только такой формат контента: YouTube, RuTube. Если вы хотите развивать канал на этих платформах, важно регулярно создавать видеоконтент. 

Для тех, кто ведёт социальные сети (Telegram, TenChat, ВКонтакте, Дзен, Клерк) видео — лишь один из вариантов публикаций, наряду с постами. 

Можно использовать видео и для сайта: рассказать о себе и своих услугах, поделиться кейсами, снимать видео для блога. 

Как видео помогает юристу продавать услуги 

Видео с полезной информацией — это отлично, но если вы снимаете ролики не для души, а для получения заявок, важно кое-что ещё:

  • Рассказывайте о ваших услугах. Кому подходят, как происходит сотрудничество, что получает клиент?

  • Делайте призывы: «подпишитесь», «оставьте заявку», «напишите в сообщения». 

  • Делитесь в видео отзывами и кейсами: это продаёт лучше всего. 

  • Не забывайте об офферах: что вы предлагаете людям, зачем им у вам обращаться. 

В заключение 

Если вы снимаете видео, то вы уже не шаг впереди коллег-юристов. Потому что видеоформат даёт аудитории возможность быстрее с вами познакомиться и принять решение о сотрудничестве. 

Если же вы пока только планируете взяться за такой формат, отставьте в сторону перфекционизм. Главное — помнить о проблемах аудитории, отвечать на вопросы и не зацикливаться на идеальной картинке. 

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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Комментарии

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  • Владислав Савушкин
    Манифестор

    Классный пост! Надо реанимировать Ютуб канал😉

    Содержание гораздо важнее формы, особенно в ситуациях, когда людям нужна юридическая помощь. Ведь ответы на свои правовые вопросы они ищут не для развлечения.

    Очень часто самые релевантные ответы на запрос нахожу в зашкварных видео с разрешением 240р и звуком с самой дешевой петлички. Условно)))

    Формат видео помогает показать товар лицом. Люди покупают у людей)

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