Как продвигаться с помощью видео. Как снимать, о чем и для каких площадок

Почему юристам нужно снимать видеоконтент
Юристы любят писать, поэтому формат постов подходит им как нельзя лучше. Однако я всегда настаиваю на том, что снимать видео тоже необходимо по ряду причин.
Во-первых, видео помогает потенциальному клиенту не только оценить вас как эксперта, а также понять, комфортно ли ему вас слушать, смотреть на вас.
Наверняка у вас случалось такое: нашли видео по нужному вопросу, и вроде бы человек говорит по существу, но хочется закрыть файл. Может вызывать отторжение мимика, темп речи, манера говорить — всё это мелочи, но когда клиент выбирает среди юристов, он ориентируется, в том числе, на свой комфорт.
Во-вторых, видео позволяет вам стать эмоционально ближе аудитории. Текстом передать эмоции намного сложнее, чем с помощью видео.
В-третьих, видеоконтент, как и любой другой, показывает вашу экспертность. Буквально за несколько минут вы можете продемонстрировать свои знания, рассказать о своей практике, тем самым, получить доверие потенциальных клиентов.
В-четвёртых, поисковые алгоритмы будут выдавать ваши видео по частым запросам пользователей. А это — один из способов бесплатного продвижения. Например, вы сняли видео на тему «Как списать долги в 2024 году?». Если пользователь введёт где-то соответствующий запрос, то есть шанс, что он не только получит от ответ на свои вопросы, но и захочет к вам обратиться.
О чем снимать видео
Чтобы понять, о чем снимать, начните с ответов на вопросы:
Для кого ваши видео?
В чем они помогут?
Какие проблемы беспокоят людей, которые будут смотреть ваши видео?
Проще говоря, проведите анализ вашей целевой аудитории, чтобы понять, о чем ей было бы интересно смотреть ваши видео.
Не забывайте, что контент всегда мы создаём для людей, а не для себя. Поэтому оставьте для коллег спорные вопросы юриспруденции, не актуальные для обычных людей. То же самое касается использования профессиональных терминов и сложных оборотов.
Не старайтесь создавать себе образ очень серьёзного юриста, который выражается так, что без словаря не разберёшься. Ваша задача — быть полезным людям и показать, что вы способны решить их проблему. А чрезмерная серьёзность только отпугивает.
О чем рассказывать в видео?
Актуальные новости в вашей сфере.
Ответы на вопросы, которые задают вам в комментариях или пишут в личку.
Варианты решения спорных ситуаций. Например: «что делать, если вас затопили соседи?».
Развенчание мифов.
Разбор конкретных ситуаций ваших клиентов, подписчиков или известных персон.
Как снимать видео
Частое заблуждение юристов: снимать видео нужно в студии или, как минимум, с профессиональным оборудованием. Камера, свет, звук — чтобы всё как у лучших блогеров. А пока на все это нет финансов, лучше не снимать вообще.
Но это не так: достаточно обычного смартфона с более-менее приличной камерой и штатива. Затем обработать видео можно в одной из множества программ: обрезать, склеить, наложить титры.
Содержание гораздо важнее формы, особенно в ситуациях, когда людям нужна юридическая помощь. Ведь ответы на свои правовые вопросы они ищут не для развлечения. Поэтому главное — подобрать нужные темы и снять видео так, чтобы оно не было слишком скучным и занудным.
Будьте собой, не старайтесь создать перед камерой ложный образ: это чувствуется. А вот искренность и естественность привлекает людей.
Для каких площадок снимать видео
Вы можете снимать видео для площадок, где используется только такой формат контента: YouTube, RuTube. Если вы хотите развивать канал на этих платформах, важно регулярно создавать видеоконтент.
Для тех, кто ведёт социальные сети (Telegram, TenChat, ВКонтакте, Дзен, Клерк) видео — лишь один из вариантов публикаций, наряду с постами.
Можно использовать видео и для сайта: рассказать о себе и своих услугах, поделиться кейсами, снимать видео для блога.
Как видео помогает юристу продавать услуги
Видео с полезной информацией — это отлично, но если вы снимаете ролики не для души, а для получения заявок, важно кое-что ещё:
Рассказывайте о ваших услугах. Кому подходят, как происходит сотрудничество, что получает клиент?
Делайте призывы: «подпишитесь», «оставьте заявку», «напишите в сообщения».
Делитесь в видео отзывами и кейсами: это продаёт лучше всего.
Не забывайте об офферах: что вы предлагаете людям, зачем им у вам обращаться.
В заключение
Если вы снимаете видео, то вы уже не шаг впереди коллег-юристов. Потому что видеоформат даёт аудитории возможность быстрее с вами познакомиться и принять решение о сотрудничестве.
Если же вы пока только планируете взяться за такой формат, отставьте в сторону перфекционизм. Главное — помнить о проблемах аудитории, отвечать на вопросы и не зацикливаться на идеальной картинке.
Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам
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Комментарии1
Классный пост! Надо реанимировать Ютуб канал😉
Очень часто самые релевантные ответы на запрос нахожу в зашкварных видео с разрешением 240р и звуком с самой дешевой петлички. Условно)))
Формат видео помогает показать товар лицом. Люди покупают у людей)