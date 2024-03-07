Ольга Кондакова
Маркетинг

Как написать цепляющий пост: 10 основных правил

Чтобы пост прочитали до конца, его недостаточно написать и выложить. Рассказываю о 10 важных правилах, следуя которым вы сможете подготовить цепляющие тексты для ваших социальных сетей.
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Правило 1. Давайте пользу 

Хотите, чтобы социальные сети работали на ваши цели? Тогда учитывайте интересы целевой аудитории. Каждый раз, когда вы выбираете тему поста, подумайте: будет ли это актуально моим подписчикам? Что полезного они узнают или чему научатся? 

Каждого человека в интернете окружает сильнейший информационный шум, поэтому люди не станут тратить время на то, что в данный момент им неинтересно. Если вы выбираете темы, которые цепляют исключительно вас, то и блог ваш будет скорее «для души» или для коллег. 

Правило 2. Придумайте цепляющий заголовок

Если заголовок не зацепил, пост останется незамеченным. Помните: в среднем читатель принимает решение за 3 секунды — стоит ему тратить время на ваш пост или лучше заняться более полезными делами? Поэтому, если вы не делаете заголовки вообще или пишете что-то скучное, непонятно, слишком сложное, то будьте готовы к тому, что весь текст не оценят. 

Правило 3. Не затягивайте вступление

Сразу переходить от заголовка к раскрытию темы поста не стоит: необходимо дать понять человеку, зачем ему это читать, почему вопрос актуален?

При этом не растекайтесь мыслью по древу: достаточно 2-3 вводных предложений, а не огромного абзаца. Если читателю станет скучно, он тут же закроет ваш текст.

Пишите коротко и по существу, чтобы у подписчика возникало желание двигаться дальше по тексту. 

Правило 4. Не перескакивайте с темы на тему.

Юристы любят делиться пользой. И иногда каждый тезис поста стараются так подробно раскрыть, что текст, во-первых, становится больше похожим на статью, во-вторых, вызывает недоумение у людей: о чем именно я тут читаю? 

Не забывайте важное правило: в одном тексте одна мысль. Не пытайтесь объять необъятное: лучше запишите свои мысли и изложите их в отдельном посте. 

Правило 5. Не обрывайте пост внезапно 

Когда вы изложили суть, не торопитесь завершать работу над постом. Подумайте, как закончить текст: напишите небольшой вывод, оставьте призыв к действию или вопрос для подписчиков. Что именно писать — зависит от темы и типа поста. 

Правило 6. Выбирайте темы, которые интересны и вам

Ориентируйтесь на то, что важно вашей целевой аудитории, но не забывайте и про себя. Если лично вам тема не нравится, ине хочется за неё браться, то выбирайте другую. Блог ведете вы, поэтому учитывайте и собственные интересы. 

Правило 7. Проверяйте грамотность

Досадные ошибки портят впечатления от постов. Если не уверены в своей грамотности или торопитесь так, что способны сделать опечатки, прогоняйте тексты через специальные сервисы. Потратите пару минут, зато будете уверены, что не допустили ошибок. 

Правило 8. Делите текст на абзацы

Пост, который написан сплошным текстом, тяжело воспринимается. Некоторые подписчики сразу его проигнорируют. Делите пост на абзацы, используйте списки и смайлы. Поверьте: «простыня» текста не делает ваш пост более солидным. 

Правило 9. Будьте настоящим

Не нужно чересчур себя расхваливать, выдумывать несуществующие преимущества: озвучивайте в постах факты о себе и реальную информацию. Выкладывайте с текстами свои фото, а не картинки из интернета, не бойтесь показаться не идеальными и рассказать о том, что у вас что-то не получается. Люди это оценят.

Правило 10. Убирайте канцеляризмы, штампы и клише

Не забывайте «почистить» пост и придать ему более человеческий вид: ведь вы не исковое заявление составляете, а пишете для обычных людей. Убирайте юридические термины или объясняйте их значение, избавляйтесь от деловой лексики и канцеляризмов. Когда пишете, представляйте, будто вы объясняете что-то бабушке из вашего подъезда - вот таким понятным должен быть пост.

В заключение 

Хорошие посты — дело времени и опыта. Ваши тексты будут всё лучше и лучше, если вы будете регулярно писать. А при работе над текстами поначалу обращайтесь к перечисленным правилам. И тогда ваши посты точно будут читать. 

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам       

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Комментарии

10
    • Старый ворчун

      Отличные рекомендации

      Особенно п. 2.

      Например:

      "Как бухгалтеру вести кадровый учёт"

      "Как бухгалтеру вести воинский учёт"

      "Как бухгалтеру перезаряжать огнетушители"

      "Как бухгалтеру проводить спецоценку"

      "Как бухгалтеру дезинфицировать унитазы"

      и т.п.

        • Мирам

          Универсальный цепляющий заголовок

          это да. так цепляет, что начинаешь жалеть, что в свободной продаже нет оружия. вот для таких писунов...

          называется одни дегенераты втирают в глаза другим дегенератам, которых прибывает, что бухгалтер и клоун одни и те же лица. а последние в святой уверенности вот так и принимают на работу...

          с учетом того что руководителей и хозяйственников, имеющих надлежащую своему уровню умственную составляющую, дико и печально мало........

          • Владислав Савушкин
            Бизнес консультант

            Если заголовок цепляет, да еще и содержание статьи экспертное, то респект автору😉 Заголовком многие научились цеплять, а вот содержание у многих хромает.

            одни дегенераты втирают в глаза другим дегенератам...

            Со своей стороны делаю все возможное, чтобы подобных специалистов становилось как можно меньше😀

            с учетом того что руководителей и хозяйственников, имеющих надлежащую своему уровню умственную составляющую, дико и печально мало........

            Процентов восемьдесят проблематики озвученной вами ситуации в этом и заключается😏С этим тоже работаю😉

            • Мирам

              С этим тоже работаю

              спасибо, господи!

              на прием в больничку записала на 15.03.2024г. к 10-30. каб 224 🤣

      • Мирам

        ну почему же.. ввели же для разнообразия "что ест бухгалтер"

        не всё так плохо ... 😂

  • African

    Стремные советы. Тут рекомендуют думать, выбирать, проверять, напрягаться.

    Кто это все будет делать в наше время. Не годится. В топку.

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