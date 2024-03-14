Ольга Кондакова
Маркетинг

Почему посты юриста никто не читает: 3 главные причины

Вы усердно ведете социальные сети и выкладываете посты каждую неделю. Вам хочется получать комментарии, реакции на контент, а еще лучше — заявки на услуги. Только почему-то всего этого нет. Под постами тишина, и кажется, что их вообще никто не читает. Что вы делаете не так? Разбираемся с причинами, почему ваши тексты игнорируют.
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Причина 1. Тема неинтересна целевой аудитории

Вы долго выбирали темы, хотели рассказать о чем-то эдаком: сложном, неоднозначном правовом вопросе или интересном прецеденте. Но забыли главное: целевой аудитории все это может быть не нужно. У нее свои проблемы и запросы, чаще всего — гораздо более простые, с точки зрения юриста. И вместо умнейшего поста про новую позицию Верховного Суда по разделу имущества супругов целевая аудитория предпочла бы почитать, как разделить ипотечную квартиру. 

Запомните: люди не будут тратить время на текст, только потому что он экспертный, а вы — лучший знаток права в своей сфере. Поэтому оставляем интересные темы для обсуждения с коллегами в профессиональных чатах, а для своей аудитории пишем то, что нужно именно ей. 

Если вы до сих пор не провели подробный анализ целевой аудитории, самое время заняться этим. Только зная проблемы, потребности, интересы и возражения потенциальных клиентов, вы сможете найти нужные темы для постов. 

Причина 2. Ваши тексты обезличены

В социальных сетях много каналов на любой вкус. В том числе — юридических.

И чтобы отличаться, нужно быть собой: не бояться высказать свое мнение по разным вопросам, делиться своим опытом и историями из жизни или практики, иметь собственный стиль написания текстов. 

Однако некоторые юристы ведут соцсети обезличено: используют одни и те же темы, пишут сухим деловым языком, никак не раскрывают свою личность. В итоге подписчикам такая страница неинтересна, потому что за ней не видно человека. Вас как юриста не запоминают, а посты пропускают. 

Чтобы это изменить, не нужно бояться быть собой. Показывайте через посты свою уникальность, рассказывайте о себе и своей практике. Создавайте эмоциональную связь с аудиторией, и она будет ждать каждый ваш текст.

Причина 3. В постах нет понятной структуры

Еще одна причина, по которой пост не зайдёт аудитории — отсутствие структуры или одной мысли

Нередко юридический пост выглядит как поток мыслей: начинаете об одном, затем перескакиваете на другую тему, не заканчиваете тезисы. В результате читатели не понимают, что вы хотели сказать своим постом, какую мысль планировали донести? Скорее всего, такой текст закроют где-то на середине. 

То же самое касается оформления поста: нет деления на абзацы? Текст по смыслу не разделён на тезисы? Не ждите активности аудитории под таким постом. 

Резюмирую

Правильно писать посты — это не просто сесть, излить все свои мысли в текст, выложить на страницу в социальных сетях и ждать, когда же пойдут заявки.

Чтобы ваши тексты читали до конца, пишите о том, что важно вашей аудитории, используйте свою уникальность и стиль в постах, и не забывайте о структуре и логике. 

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам 

Telegram-канал о юридическом маркетинге.

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