9 ключевых правил оформления статьи. Как оформить статью, чтобы ее дочитали

Контент — инструмент для получения заявок на юридические услуги. Однако он не будет работать, если статья неправильно оформлена и ее сложно воспринимать. Как создавать тексты не только полезные по содержанию, но и читабельные? Делюсь основными правилами.

1. Придумайте цепляющий заголовок

Первое, что видит читатель — это заголовок. Поэтому важно с первых секунд зацепить и удержать его внимание. Иначе читатель сразу закроет статью и не будет пытаться вникать в её суть.

Заголовок должен вызывать интерес к тексту. Также желательно добавить ключевые слова, которые можно подобрать с помощью Яндекс Wordstat. В этом случае статья будет привлекать трафик с помощью SEO.

2. Добавляйте оглавление

В тексты большого объёма стоит добавить оглавление в начале статьи. Читатель сможет быстро перейти в интересующий его фрагмент текста. Ведь если статья масштабная, не каждый захочет листать и искать нужную информацию. Добавив оглавление, вы проявите заботу о читателе. А ещё это благотворно влияет на SEO показатели.

3. Делайте подзаголовки

Сплошной текст отпугивает: у многих людей пропадает желание даже начинать его читать. Но если добавить подзаголовки, то статья выглядит более читабельной. Пробежавшись глазами по подзаголовкам, человек поймёт, о чем текст и из каких смысловых блоков состоит.

4. Используйте фото и видео

Любой текст, даже на самую сложную тему, становится гораздо привлекательнее, если сопроводить его изображениями или видео. Это необязательно должны быть какие-то графики или диаграммы: достаточно картинок или фотографий по теме статьи. Изображения цепляют внимание, поэтому люди с бОльшим интересом отнесутся к статье, которая разбавлена картинками.

5. Делайте перелинковку

Добавляйте в текст ссылки на другие статьи по теме или ваши услуги. Так читатель сможет ознакомиться с прочими материалами, тем самым, провести больше времени на сайте.

Если же вы оставляете ссылки на услуги, то побуждаете человека ознакомиться с ними и в последующем обратиться к вам за юридической помощью.

6. Оставляйте теги

Теги помогут быстрее найти нужную информацию на сайте. Читатель, кликнув на тег, получит подборку других ваших материалов по теме.

7. Добавьте подборку похожих статей

Часто одной статьи недостаточно, чтобы разобраться в вопросе. Чтобы читателю было проще понять, какие ещё темы ему актуальны, составьте подборку других ваших текстов по теме и разместите её после статьи. Чем больше страниц сайта посмотрит человек, чем выше будет ранжироваться ваша площадка.

8. Сделайте призыв

Статья может быть просто полезным текстом, а может ещё и побуждать человека совершить определённые действия: подписаться на социальные сети, записаться на консультацию, подписаться на рассылку. Добавляйте призыв в конце каждой статьи, чтобы сделать контент более эффективным.

9. Указывайте автора

Указывайте в тексте свои фамилию и имя, а также профессиональную сферу и регалии. Пользователи и поисковики предпочитают экспертные статьи, а не безликие тексты. Указание автора будет особенно полезным, если читатель переходит к вашему контенту из поисковых систем, ещё ничего о вас не зная.

В заключение

В текстах важно содержание и актуальность темы, однако не стоит преуменьшать значение оформления. Если статья выглядит как огромный сплошной текст, она не привлечёт внимания ни людей, ни поисковых систем. И каким бы ценным ни было содержание, контент останется незамеченным. Чтобы этого избежать, необходимо правильно преподносить статьи и соблюдать правила их оформления.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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