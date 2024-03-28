Ольга Кондакова
Маркетинг

9 ключевых правил оформления статьи. Как оформить статью, чтобы ее дочитали

Контент — инструмент для получения заявок на юридические услуги. Однако он не будет работать, если статья неправильно оформлена и ее сложно воспринимать. Как создавать тексты не только полезные по содержанию, но и читабельные? Делюсь основными правилами.
11 3

1. Придумайте цепляющий заголовок

Первое, что видит читатель — это заголовок. Поэтому важно с первых секунд зацепить и удержать его внимание. Иначе читатель сразу закроет статью и не будет пытаться вникать в её суть. 

Заголовок должен вызывать интерес к тексту. Также желательно добавить ключевые слова, которые можно подобрать с помощью Яндекс Wordstat. В этом случае статья будет привлекать трафик с помощью SEO. 

2. Добавляйте оглавление

В тексты большого объёма стоит добавить оглавление в начале статьи. Читатель сможет быстро перейти в интересующий его фрагмент текста. Ведь если статья масштабная, не каждый захочет листать и искать нужную информацию. Добавив оглавление, вы проявите заботу о читателе. А ещё это благотворно влияет на SEO показатели. 

3. Делайте подзаголовки

Сплошной текст отпугивает: у многих людей пропадает желание даже начинать его читать. Но если добавить подзаголовки, то статья выглядит более читабельной. Пробежавшись глазами по подзаголовкам, человек поймёт, о чем текст и из каких смысловых блоков состоит. 

4. Используйте фото и видео

Любой текст, даже на самую сложную тему, становится гораздо привлекательнее, если сопроводить его изображениями или видео. Это необязательно должны быть какие-то графики или диаграммы: достаточно картинок или фотографий по теме статьи. Изображения цепляют внимание, поэтому люди с бОльшим интересом отнесутся к статье, которая разбавлена картинками.

5. Делайте перелинковку

Добавляйте в текст ссылки на другие статьи по теме или ваши услуги. Так читатель сможет ознакомиться с прочими материалами, тем самым, провести больше времени на сайте. 

Если же вы оставляете ссылки на услуги, то побуждаете человека ознакомиться с ними и в последующем обратиться к вам за юридической помощью. 

6. Оставляйте теги

Теги помогут быстрее найти нужную информацию на сайте. Читатель, кликнув на тег, получит подборку других ваших материалов по теме. 

7. Добавьте подборку похожих статей

Часто одной статьи недостаточно, чтобы разобраться в вопросе. Чтобы читателю было проще понять, какие ещё темы ему актуальны, составьте подборку других ваших текстов по теме и разместите её после статьи. Чем больше страниц сайта посмотрит человек, чем выше будет ранжироваться ваша площадка. 

8. Сделайте призыв

Статья может быть просто полезным текстом, а может ещё и побуждать человека совершить определённые действия: подписаться на социальные сети, записаться на консультацию, подписаться на рассылку. Добавляйте призыв в конце каждой статьи, чтобы сделать контент более эффективным. 

9. Указывайте автора

Указывайте в тексте свои фамилию и имя, а также профессиональную сферу и регалии. Пользователи и поисковики предпочитают экспертные статьи, а не безликие тексты. Указание автора будет особенно полезным, если читатель переходит к вашему контенту из поисковых систем, ещё ничего о вас не зная. 

В заключение 

В текстах важно содержание и актуальность темы, однако не стоит преуменьшать значение оформления. Если статья выглядит как огромный сплошной текст, она не привлечёт внимания ни людей, ни поисковых систем. И каким бы ценным ни было содержание, контент останется незамеченным. Чтобы этого избежать, необходимо правильно преподносить статьи и соблюдать правила их оформления. 

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам    

Telegram-канал о юридическом маркетинге

Комментарии

1
НДФЛ

Как считать НДФЛ с продажи подаренной недвижимости

При получении недвижимости по договору дарения надо заплатить НДФЛ. Потом при продаже этой недвижимости тоже заплатить НДФЛ.

9

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Модульбанк
Онлайн-кассы

Модульбанк удвоил вознаграждение для партнеров

До конца марта Модульбанк платит двойное партнерское вознаграждение за каждую подключенную облачную кассу от Модулькассы.

10
Маркетплейсы

Ozon изменил принцип расчета сервисного сбора с ПВЗ

Теперь дорогие товары, которые выдает ПВЗ, будут гораздо меньше влиять на оборот и размер сервисного сбора.

16

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
«Мои самозанятые»
Проверки

Приказ Минтруда от 1 марта 2024 года: рассказываем о новых рисках при работе с самозанятыми и способах их избежать

С 1 марта контроль за сделками между бизнесом и самозанятыми стал строже — теперь ФНС не только анализирует формат сотрудничества, но и передает полученные сведения в межведомственные комиссии и органы Роструда. Особое внимание уделят компаниям, которые массово привлекают внештатный персонал. В этой статье разбираемся с новыми требованиями и объясняем, как нивелировать возможные риски.

Приказ Минтруда от 1 марта 2024 года: рассказываем о новых рисках при работе с самозанятыми и способах их избежать
58
Отпуска

Сотрудник вправе взять накопленный за прошлые годы дополнительный отпуск

Дополнительные отпуска за прошлые годы не сгорают. Сотрудник, у которого накопились дни, может уйти в дополнительный отпуск и взять сразу все дни.

4
58
Общество

Какой дом выбрать: панельный, кирпичный или монолитный

При выборе недвижимости чаще всего смотрят на планировку квартир и район застройки. Однако соотношение цена–качество напрямую зависит и от вида строительства. Разберемся, на что стоит обратить внимание.

Иллюстрация: m2.ru
1
59

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
3-НДФЛ

Если ошиблись в 3-НДФЛ, сдайте уточненку

Бывают случаи, когда человек сдал декларацию 3-НДФЛ с ошибкой, в результате которой неправомерно претендует на возврат или, наоборот, начисляет себе налог к уплате.

36
КСК ГРУПП
Аудит

ООО «КСК АУДИТ» включено в реестр аудиторских компаний

ООО «КСК АУДИТ» — в реестре компаний, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (ОЗО).

27
Оксана Донцова
Бухгалтерские программы

Пятое Правило Волшебника. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку

Учитывай то, что люди делают, а не только то, что говорят, ибо деяниями выявляется ложь.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
26
Банки

9 тысяч клиентов банка «Киви» получили страховое возмещение от Агентства по страхованию вкладов

Около 20 000 вкладчиков банка «Киви» должны получить свои средства после отзыва лицензии у кредитной организации. АСВ выплатила уже 85% страховой ответственности.

24
Санкции 2022-2024

Иностранные компании потеряли больше 107 млрд долларов от ухода с российского рынка

Предприятия, которые перестали работать в России, несут убытки от списания активов и недополучают доходы.

31
Ольга Кондакова
Маркетинг

9 ключевых правил оформления статьи. Как оформить статью, чтобы ее дочитали

Контент — инструмент для получения заявок на юридические услуги. Однако он не будет работать, если статья неправильно оформлена и ее сложно воспринимать. Как создавать тексты не только полезные по содержанию, но и читабельные? Делюсь основными правилами.

1
11

Разборы законов

1 224
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
БИЗНЕС_БРОКЕР•Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

Не открывайте бизнес с нуля. Купите готовый

❗️Покупая готовый бизнес, вы минимизируете риски потери денег и времени. Покупая готовый бизнес, вы приобретаете платформу, которая генерирует деньги уже с 1 дня, + вы можете внедрить множество полезных фишек, тем самым увеличить прибыль и капитализацию бизнеса.

33
Трудовые отношения

🚖 У работодателей будет новая обязанность. Возможно придется оплачивать сотрудникам такси + опрос

Оплату такси в ночное время могут признать производственной необходимостью, поскольку сотрудники не могут пользоваться общественным транспортом.

2
250
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Узнай звезду! Бухгалтер, оторвись от работы, перегрузи мозги

Время послеобеденного отдыха! Давайте на 10 минут дадим себе отдохнуть и поиграем. Перезагрузка тоже важна.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
38
250
Мошенничество

Мошенники выдают себя за сотрудников ФНС и требуют прислать налоговые декларации

Сотрудники ФНС не рассылают электронные сообщения о задолженности и не требуют оплатить ее онлайн. Такие схемы применяют только мошенники. Декларации физлица и компании должны подавать самостоятельно.

119
Консалтинг Онлайн
Учет в медицине

Этапы регистрации кабинета в ЕГИСЗ (а также подсистемах ФРМР и ФРМР)

В статье даем пошаговую инструкцию по регистрации кабинета в ЕГИСЗ и подсистемах ФРМР и ФРМО для медорганизаций.

Этапы регистрации кабинета в ЕГИСЗ (а также подсистемах ФРМР и ФРМР)
83
Инвестиции

«Тинькофф» стал оператором по выпуску цифровых финансовых активов

Теперь банк «Тинькофф» может обеспечивать заключение сделок с ЦФА по купле-продаже активов, их обмену и другим операциям.

46

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Александр Мотаев
Менеджмент

Понятие «ключевая разовая проблема». Для чего нужно её искать?

Раннее я указал, что только найдя ключевую разовую проблему низкой производительности интеллектуального труда, мы сможем разработать действенный способ по её преодолению.

Понятие «ключевая разовая проблема». Для чего нужно её искать?
5
55

Интересные материалы

Платформа ОФД
ОФД

Вышел рейтинг операторов фискальных данных — 2024

Опубликован официальный ежегодный рейтинг операторов фискальных данных России.

Вышел рейтинг операторов фискальных данных — 2024
58