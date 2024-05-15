Омниканальность или зачем юристу использовать несколько источников привлечения клиентов

Сайт, социальные сети, блоги на сторонних ресурсах, рассылки: действительно ли юристу и адвокату нужно использовать сразу несколько источников для общения с аудиторией и привлечения клиентов? Об омниканальном маркетинге — тренде 2024 года, и его применении расскажу в статье.

Что такое омниканальный подход

Омниканальный маркетинг — это стратегия, которая подразумевает использование нескольких каналов для взаимодействия с клиентами. Все эти каналы связаны между собой для того, чтобы людям было удобно контактировать с юристом или юридической компанией.

Омниканальность помогает:

Сделать более комфортным взаимодействие с потенциальными клиентами

Увеличить число продаж

Повысить узнаваемость личного бренда юриста или бренда компании

Удержать клиентов и добиться повторных продаж

Понять поведение потенциальных клиентов

Сократить расходы на маркетинг, поскольку все каналы используются эффективно

Омниканальность — не то же самое, что многоканальность.

При многоканальности юрист, адвокат или юридическая компания используют несколько видов связи: мессенджеры, формы обратной связи сайта, телефонные звонки. Однако между собой они не связаны, а применяются параллельно. За каждый канал могут отвечать разные люди: например, за звонки — сам юрист, за социальные сети — менеджер.

Многоканальность — метод, с одной стороны, удобный, так как дает потенциальным клиентам выбор способа связи, с другой — не самый эффективный. Ведь если человек решит поменять канал коммуникации, то начинать взаимодействие с ним, возможно, придется заново.

Омниканальность же предполагает, что информация по клиентам собирается в одном месте, а все каналы связаны друг с другом.

Какие бывают каналы в омниканальном маркетинге

Юрист или юридическая компания в своем бизнесе может использовать одновременно несколько каналов:

Сайт.

Страницы в социальных сетях.

E-mail рассылки.

Холодные звонки.

Чат-боты.

Офлайн-офисы.

Поясню на примере

Владелец небольшой строительной компании задумался о привлечении юриста на аутсорсинге, чтобы защитить бизнес от рисков. Через рекламу он наткнулся на сайт юриста, который специализируется на таких услугах. Изучил информацию, подписался на рассылку и Телеграм-канал юриста.

Предприниматель регулярно получал письма с полезной информацией о защите бизнеса на электронную почту, а на канале читал экспертные посты. Спустя 2 месяца потенциальный клиент увидел рекламу юриста в Яндексе, где было выгодное предложение: при заключении договора на абонентское обслуживание проверка 3 договоров подряда в подарок. Владелец строительной компании связался с юристом и начал сотрудничество.

Какой из используемых каналов был самым эффективным — понять сложно. Однако и сайт, и соцсети, и рассылка, и реклама помогли клиенту принять решение.

Как юристу и адвокату внедрить омниканальный маркетинг

Люди используют несколько каналов для взаимодействия с компаниями и экспертами. Как объединить их в единую систему и создать омниканальность как эффективную систему?

Анализируйте целевую аудиторию

Кто ваш потенциальный клиент? Какими каналами пользуется чаще, а что, скорее всего, проигнорирует?

Опишите путь клиента

Узнайте, откуда потенциальные клиенты узнают о вас, где пытаются получить больше информации, как и где происходят касания, что влияет на принятие решения?

Подберите подходящие каналы

Исходя из полученной информации, определите, какие каналы вам необходимо задействовать.

Используйте средства автоматизации, с помощью которых вам будет легче собирать информацию и анализировать результаты.

Это могут быть CRM-системы или другие современные системы для управления коммуникациями.

Почему важно вести социальные сети

Какие бы каналы вы ни выбрали, среди них в 2024 году должны быть социальные сети. Ведь блоги юристов и адвокатов позволяют стать ближе к аудитории и повысить лояльность потенциальных клиентов.

Ведите страницы в одной или нескольких социальных сетях, рассказывайте о своей работе, отвечайте на вопросы аудитории, делитесь полезной информацией. В блоге ваши подписчики постепенно прогреваются, и уже не так важно, из каких каналов они пришли.

Помните, что люди покупают у людей. А блоги в социальных сетях — это лучший способ продемонстрировать свои ценности, особенности работы и важные для целевой аудитории стороны вашей личности.

В заключение

Омниканальный маркетинг — это способ увеличить продажи, повысить вашу узнаваемость и лояльность потенциальных клиентов. Но прежде, чем использовать омниканальность, проведите анализ целевой аудитории, пропишите путь клиента, подберите эффективные каналы и продумайте, как именно объедините их в единую систему.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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