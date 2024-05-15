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Ольга Кондакова
Маркетинг

Омниканальность или зачем юристу использовать несколько источников привлечения клиентов

Сайт, социальные сети, блоги на сторонних ресурсах, рассылки: действительно ли юристу и адвокату нужно использовать сразу несколько источников для общения с аудиторией и привлечения клиентов? Об омниканальном маркетинге — тренде 2024 года, и его применении расскажу в статье.

Что такое омниканальный подход 

Омниканальный маркетинг — это стратегия, которая подразумевает использование нескольких каналов для взаимодействия с клиентами. Все эти каналы связаны между собой для того, чтобы людям было удобно контактировать с юристом или юридической компанией.  

Омниканальность помогает:

  • Сделать более комфортным взаимодействие с потенциальными клиентами

  • Увеличить число продаж

  • Повысить узнаваемость личного бренда юриста или бренда компании

  • Удержать клиентов и добиться повторных продаж

  • Понять поведение потенциальных клиентов

  • Сократить расходы на маркетинг, поскольку все каналы используются эффективно

Омниканальность — не то же самое, что многоканальность. 

При многоканальности юрист, адвокат или юридическая компания используют несколько видов связи: мессенджеры, формы обратной связи сайта, телефонные звонки. Однако между собой они не связаны, а применяются параллельно. За каждый канал могут отвечать разные люди: например, за звонки — сам юрист, за социальные сети — менеджер. 

Многоканальность — метод, с одной стороны, удобный, так как дает потенциальным клиентам выбор способа связи, с другой — не самый эффективный. Ведь если человек решит поменять канал коммуникации, то начинать взаимодействие с ним, возможно, придется заново. 

Омниканальность же предполагает, что информация по клиентам собирается в одном месте, а все каналы связаны друг с другом.  

Какие бывают каналы в омниканальном маркетинге

Юрист или юридическая компания в своем бизнесе может использовать одновременно несколько каналов: 

  • Сайт.

  • Страницы в социальных сетях.

  • E-mail рассылки.

  • Холодные звонки.

  • Чат-боты.

  • Офлайн-офисы.

Поясню на примере

Владелец небольшой строительной компании задумался о привлечении юриста на аутсорсинге, чтобы защитить бизнес от рисков. Через рекламу он наткнулся на сайт юриста, который специализируется на таких услугах. Изучил информацию, подписался на рассылку и Телеграм-канал юриста. 

Предприниматель регулярно получал письма с полезной информацией о защите бизнеса на электронную почту, а на канале читал экспертные посты. Спустя 2 месяца потенциальный клиент увидел рекламу юриста в Яндексе, где было выгодное предложение: при заключении договора на абонентское обслуживание проверка 3 договоров подряда в подарок. Владелец строительной компании связался с юристом и начал сотрудничество. 

Какой из используемых каналов был самым эффективным — понять сложно. Однако и сайт, и соцсети, и рассылка, и реклама помогли клиенту принять решение.

Как юристу и адвокату внедрить омниканальный маркетинг

Люди используют несколько каналов для взаимодействия с компаниями и экспертами. Как объединить их в единую систему и создать омниканальность как эффективную систему? 

  • Анализируйте целевую аудиторию 

Кто ваш потенциальный клиент? Какими каналами пользуется чаще, а что, скорее всего, проигнорирует? 

  • Опишите путь клиента

Узнайте, откуда потенциальные клиенты узнают о вас, где пытаются получить больше информации, как и где происходят касания, что влияет на принятие решения?

  • Подберите подходящие каналы

Исходя из полученной информации, определите, какие каналы вам необходимо задействовать.

  • Используйте средства автоматизации, с помощью которых вам будет легче собирать информацию и анализировать результаты.

Это могут быть CRM-системы или другие современные системы для управления коммуникациями. 

Почему важно вести социальные сети

Какие бы каналы вы ни выбрали, среди них в 2024 году должны быть социальные сети. Ведь блоги юристов и адвокатов позволяют стать ближе к аудитории и повысить лояльность потенциальных клиентов. 

Ведите страницы в одной или нескольких социальных сетях, рассказывайте о своей работе, отвечайте на вопросы аудитории, делитесь полезной информацией. В блоге ваши подписчики постепенно прогреваются, и уже не так важно, из каких каналов они пришли. 

Помните, что люди покупают у людей. А блоги в социальных сетях — это лучший способ продемонстрировать свои ценности, особенности работы и важные для целевой аудитории стороны вашей личности. 

В заключение 

Омниканальный маркетинг — это способ увеличить продажи, повысить вашу узнаваемость и лояльность потенциальных клиентов. Но прежде, чем использовать омниканальность, проведите анализ целевой аудитории, пропишите путь клиента, подберите эффективные каналы и продумайте, как именно объедините их в единую систему. 

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам    

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