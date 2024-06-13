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Ольга Кондакова
Маркетинг

Возможности Яндекс для продвижения услуг юристов

В 2024 году есть огромное количество инструментов для продвижения юристов. Это не только социальные сети и собственный сайт: получить заявки на услуги можно с помощью Яндекса. Какие возможности предоставляет эта платформа? Разберем в статье.

Преимущества продвижения в Яндекс

Юридические компании и частнопрактикующие юристы все чаще рассматривают Яндекс как площадку для продвижения услуг. Обусловлено это рядом преимуществ сервиса:

  • Таргетинг. Пользователям Яндекс предоставлен надежный таргетинг, позволяющий охватить именно ту часть аудитории, в которой заинтересован рекламодатель.

  • Аудитория. Сервисы Яндекс наиболее востребованы, их использование в качестве маркетингового инструмента позволяет охватить большой пласт аудитории и увеличить шансы на продажу своих услуг.

  • Аналитика. Яндекс предоставляет пользователям немало инструментов для отслеживания эффективности проведенных рекламных кампаний, что позволяет рекламодателям оптимизировать маркетинговые стратегии.

Контекстная реклама Яндекс.Директ 

Яндекс.Директ — это работающий способ привлечь внимание к вашим юридическим услугам. С его помощью можно обратиться напрямую к потенциальным клиентам, которые нуждаются в помощи юриста.

Есть два способа использовать Яндекс.Директ для рекламы юридических услуг:

Реклама в поиске. Когда люди вводят в поисковом запросе название конкретной услуги или связанные с ними фразы, например «расторжение брака адвокат» или «как взыскать компенсацию по ОСАГО», реклама юриста будет показываться в результатах поиска.

Реклама в РСЯ. Рекламная сеть Яндекса охватывает множество сайтов, и вы можете разместить свою рекламу на них. Это позволит охватить широкую аудиторию, которая интересуется услугами юристов.

Реклама на Яндекс.Картах

Высокую отдачу имеет запуск рекламы в сервисе Яндекс.Карты. Работать с этой платформой можно как на платной основе, так и бесплатно. Благодаря большому охвату аудитории, применение Яндекс.Карт позволяет в разы увеличить клиентскую базу. Для получения желаемых результатов важно соблюсти несколько правил:

  1. Детально описать виды оказываемых услуг. Это позволит пользователям выбрать именно то, что им необходимо.

  2. Чтобы убедить потенциального клиента выбрать именно ваш услуги, составьте подробное описание. Важно подчеркнуть преимущества предоставляемых услуг.

  3. Укажите точные контактные данные: не только номер телефона, но также адрес электронной почты и личного сайта. Ссылка на личную страницу юриста или сайт юридической компании позволит клиенту более подробно ознакомиться с характером их деятельности и выбрать интересующую услугу.

Также Яндекс.Карты позволяют анализировать трафик и поведение посетителей. Благодаря этой функции вы получите возможность отслеживания эффективности вашей рекламной кампании.

Реклама в Яндекс.Бизнес

Оптимальный вариант продвижения юридических услуг - использование рекламной платформы Яндекс.Бизнес. Применение этого инструмента позволяет продвинуть личный бренд и охватить множество потенциальных клиентов. В качестве основных плюсов использования Яндекс.Бизнес можно привести:

  1. Финансовый контроль. Яндекс.Бизнес гарантирует полный контроль над расходами, который позволяет планировать и регулировать денежные траты.

  2. Высокая скорость запуска рекламы. Яндекс.Бизнес обеспечивает оперативный запуск рекламы, что позволяет быстро реагировать на изменение потребностей рынка и обращаться непосредственно к выбранному сегменту аудитории.

Однако Яндекс.Бизнес имеет некоторые минусы, в числе которых ограниченные возможности настройки и минимум контроля над показами рекламы. Выбирая этот сервис в качестве основного, следует принимать во внимание его недостатки.

Яндекс.Услуги

Яндекс.Услуги — это площадка, где люди могут искать юриста для выполнения самых разных задач. Заказчик создаёт объявление с описанием задачи, а исполнители откликаются на него. Клиент выбирает подходящего специалиста и связывается с ним напрямую.

Также заказчик может выбрать исполнителя из каталога и сразу предложить ему выполнить определённую задачу. Чтобы получать заявки на услуги, не обязательно вкладывать бюджет: достаточно правильно оформить профиль, рассказав о себе и своих услугах. Однако платное продвижение сделает инструмент более эффективным. 

В заключение 

Комплексное использование рекламных инструментов Яндекс позволит вам существенно повысить охваты аудитории, узнаваемость личного бренда и, разумеется, увеличить количество потенциальных клиентов, которых заинтересуют именно ваши услуги.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги “Личный бренд. Создатели и владельцы”, эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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Ольга Кондакова
Маркетинг

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