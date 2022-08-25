Как вести и продвигать канал в Телеграм, чтобы получать результат и не тратить время зря

Телеграм — мессенджер, обладающий отличающимися от соцсетей правилами и алгоритмами. Их важно учитывать при продвижении. Расскажу, как эффективно вести канал, чтоб он давал свои плоды, а не просто отнимал ваши ресурсы.

Без персонификации никак

Действующий инструмент продвижения Телеграм-канала - персонифицированный контент. Именно он демонстрирует посетителю личность автора и создает видимость прямого общения. Согласно статистике, обезличенные каналы показывают на 40% меньше эффективности, нежели персонифицированные.

Телеграм представляет собой мессенджер, соответственно, размещенная здесь информация воспринимается посетителями несколько иначе, нежели при просмотре соцсетей. Публикуя контент, подбирайте его таким образом, чтобы читатель увидел за текстом автора. Придерживайтесь таких правил:

публикуйте посты, написанные от первого лица, рассуждайте, делитесь опытом и мнениями с подписчиками;

пользователю важно знать, с кем он ведет диалог или чьи тексты читайте. Поэтому не скрывайте себя под безликим каналом “Все о праве”;

используйте голосовые сообщения. Ваша речь, тембр голоса, интонации вызывают у подписчиков больше эмпатии, нежели текстовые сообщения;

размещайте короткие видеоролики в виде “кружочков”. Используйте “живые” видео, не стоит постоянно публиковать отформатированные клипы, которые практически не пересекаются с реальностью.

Создавайте контент, а не занимайтесь бесконечными репостами

Уникальный контент делает канал более востребованным. Можно использовать материалы с других платформ и направлять читателей на внешние сайты, но частое применение этой стратегии снижает эффективность канала.

Если канал используется исключительно для ретрансляции контента с других ресурсов, его эффективность может упасть на 50% по сравнению с каналами, содержащими больше авторских публикаций.

Единственное преимущество «ретранслятора» заключается в высокой степени контакта с аудиторией. Для ретрансляции требуется меньше ресурсов, чем для создания уникального контента, что позволяет повышать частоту публикаций. Таким образом, читатели будут видеть посты чаще.

Если у вас нет возможности создавать оригинальный контент для Телеграма, лучше вовсе не вести канал. Если же он уже есть, рекомендуется использовать не более одной трети контента с других ресурсов, чтобы улучшить результаты продвижения в Телеграм.

Делайте взаимный пиар, но не одновременно

Один из действенных методов продвижения в Телеграм - взаимный пиар. По сути своей это обмен между каналами рекламными постами. Это отличный способ увеличить аудиторию без затрат на рекламу.

Чтобы реализовать взаимный пиар, можно использовать несколько вариантов:

нативную рекомендацию;

репосты топовых публикаций;

посты, где ссылка на канал скрыта под текстом;

коллективный взаимный пиар - подборка нескольких каналов в одном посте.

Не рекомендуется публиковать посты одномоментно. Когда человек перейдет по ссылке, он увидит рекламу канала, с которого пришел, что может создать ощущение навязчивости. Лучше указывать ответную ссылку на канал, с которым вы осуществляете взаимный пиар, с некоторой задержкой, например, через сутки.

Создавайте контент, которым хочется поделиться

Мотивируйте свою аудиторию пересылать материалы. Контент должен быть ценным и оформленным так, чтобы его было приятно делиться. На практике хорошо работают серии карточек с изображениями, вдумчивые статьи, подкасты и различные подборки. Для увеличения охвата воспользуйтесь кросс-промо: создайте ценный контент совместно с другим каналом, что поможет привлечь внимание не только их подписчиков, но и их окружения.

Завели канал - наполните контентом

Прежде чем начинать процесс привлечения подписчиков, нужно наполнить свой канал контентом. Это не ограничивается одним-двумя постами; необходимо создать достаточно публикаций, чтобы у нового посетителя была возможность пролистать менее интересные материалы и остановиться на тех, которые действительно привлекут его внимание.

Немногие будут готовы подписываться на канал, который выглядит пустым. Всего одна или две записи не смогут дать полноценное представление о том, что планирует публиковать автор. Чтобы эффективно продвигаться в Телеграм, потребуется выделить неделю или две на создание контента для канала.

Постинг должен быть умеренным

Телеграм отправляет пользователям канала уведомления о новых публикациях. Читатели могут либо полностью отключить такие уведомления, либо отписаться от канала.

Ключевой момент - поиск золотой середины, чтобы не надоедать подписчикам постоянными пушами. Важно помнить, что пуш-уведомления играют значительную роль в коммуникации в Телеграме. Они служат напоминанием для аудитории о канале и увеличивают количество взаимодействий с контентом. Основываясь на своих наблюдениях, можно сказать, что оптимальная частота — 2-3 поста в неделю.

Также стоит учитывать интервалы между публикациями. Разные временные промежутки могут сильно повлиять на восприятие уведомлений. Если необходимо опубликовать несколько сообщений подряд, лучше использовать опцию «Отправить без уведомления». А для важных информаций стоит применять уведомления о закрепленных сообщениях.

Телеграм - эффективный способ заявить о себе и получать заявки на юридические услуги. Используйте рекомендации, приведенные выше, не бросайте канал, и вы убедитесь в этом сами.

Автор

Ольга Кондакова

Юридический маркетолог,

экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги “Личный бренд. Создатели и владельцы”,

эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам



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