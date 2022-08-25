Тренды и маркетинговые инструменты: что будет работать в 2025 году

Искусственный интеллект давно и успешно применяется в маркетинге, но в ближайшем будущем именно он станет основой этой сферы. Если сейчас ИИ используется только в качестве вспомогательного инструмента, то вскоре он будет помогать автоматизировать множество процессов.

Искусственный интеллект позволит анализировать данные и менять стратегии, ориентируясь на любые изменения в поведении пользователей. Кроме того, он будет использоваться для создания контента и улучшения рекламного таргетинга.