Тренды и маркетинговые инструменты: что будет работать в 2025 году

Искусственный интеллект
Искусственный интеллект давно и успешно применяется в маркетинге, но в ближайшем будущем именно он станет основой этой сферы. Если сейчас ИИ используется только в качестве вспомогательного инструмента, то вскоре он будет помогать автоматизировать множество процессов.
Искусственный интеллект позволит анализировать данные и менять стратегии, ориентируясь на любые изменения в поведении пользователей. Кроме того, он будет использоваться для создания контента и улучшения рекламного таргетинга.
Правдивый и искренний контент
Пользователи доверяют правдивому, жизненному контенту. Постепенно остаются в прошлом отредактированные фото и видео, уступая место контенту, отражающему реальные картины жизни. Пользователи отдают предпочтение брендам, которые рассказывают о своих продуктах, не умалчивая о недостатках и ошибках.
Говорите с пользователями, как с хорошими знакомыми. Используйте правдивые отзывы, реальные фото, видео и истории. Откажитесь от шаблонной рекламы, выдуманных историй и вымышленных людей.
Персонализация как основа доверия
В 2025 году уже будет недостаточно обращаться к клиенту по имени: нужно создавать контент, ориентированный на конкретного потребителя.
Типичным для персонализации будет подход, учитывающий ряд характеристик пользователя. Так, при создании уникального контента будут учитываться такие нюансы, как список покупок и предпочтения потенциального клиента в целом. Инструменты анализа позволят создавать точечные предложения, учитывая индивидуальные предпочтения пользователей.
Этический маркетинг
Учитывая мировые тенденции, несложно предсказать, что именно этичный маркетинг становится нормой. Бренды, уделяющие минимум внимания таким аспектам, как экологичность и социальная ответственность, рискуют утратить доверие потенциальных клиентов.
Реализация нового веяния будет возможна благодаря таким аспектам, как:
поддержка соцпроектов через участие в благотворительных инициативах и акциях;
демонстрация цепочек поставок для подтверждения экологичности и качества сырья;
подчеркивание устойчивости в плане использования экологичных материалов.
Омниканальность как метод взаимодействия с клиентом
В качестве одного из эффективных методов маркетинга будет применяться омниканальность. Использование этого подхода увеличит доверие потенциального клиента, предоставив возможность взаимодействовать с брендом с любого устройства и в любом удобном месте.
Видеомаркетинг
Один из главных инструментов маркетинга как крупных брендов, так и частных лиц - короткие видео. И в будущем популярность этого тренда будет только расти. Успех коротких роликов обусловлен тем, что за небольшой промежуток времени пользователь получает максимум необходимой информации. Для брендов же видео подобного плана дает простор для фантазии, позволяя использовать различные форматы и сюжеты.
Клиентский сервис
В 2025 году клиентский сервис станет еще одним трендом маркетинга. Компании, предоставляющие обслуживание высокого уровня, будут привлекать больше клиентов и удерживать их лояльность. Важность персонализированного подхода и быстрой реакции на запросы клиентов возрастет.
Развитие собственных сообществ и клубов, массовость присутствия в соцсетях, выступления на мероприятиях
Бренд, окружающий потенциального потребителя буквально повсюду, имеет все шансы быть более популяризированным, нежели конкуренты. В 2025 году компании, идущие в ногу со временем, будут активно осваивать все возможные точки соприкосновения с аудиторией, в том числе: онлайн и офлайн сообщества, социальные сети, выступления на мероприятиях, появление в СМИ. Личное взаимодействие и демонстрация экспертизы станут - важные факторы для формирования доверия.
Единственный нюанс: объем рекламы и отсылок к бренду не должен быть избыточным. Ненавязчивые упоминания о компании и ее продукции, появляющиеся в СМИ, соцсетях или на популярных мероприятиях, заслужат больше внимания, нежели громкая реклама.
Программы лояльности
Создавать безопасные и эффективные программы лояльности и бонусные программы поможет технология блокчейн. Она упростит процесс взаимодействия пользователя с программами, повысит их уровень защиты и, соответственно, увеличит уровень доверия потребителя к бренду. У потребителей будет возможность узнать о своих бонусах в режиме реального времени, а также обменивать накопленные баллы на товары или услуги.
Образовательный контент
Один из эффективных инструментов современного маркетинга - образовательный контент, который делает упор на укреплении доверия со стороны аудитории. Учитывая прошлый опыт, в 2025 году компании будут использовать его максимально, стремясь не только к рекламе и продаже продуктов, но также к обучению потенциальных потребителей.
Образовательный контент позволит клиенту повысить уровень личных знаний и применить их на практике. Основу такого контента составляют различные вебинары, онлайн-уроки, информационные материалы. Возможность взаимодействия с экспертами, которые делятся личным опытом и доступно объясняют сложные моменты, - приятный бонус для клиента, который выделяет бренд на фоне конкурентов.
Виртуальная реальность
Мета-вселенная и мир виртуальной реальности - относительно новое, но стремительно набирающее популярность веяние в сфере маркетинга. Ожидается, что большая часть современных брендов будет активно использовать виртуальное пространство, позволяя потенциальному клиенту взаимодействовать с компанией в развлекательной форме.
Так, например, клиенты получат возможность получить определенную информацию о бренде, играя в любимые онлайн-игры. Учитывая широкий круг возможностей для покупателей и экономию времени, бренды, освоившие виртуальное пространство, будут пользоваться максимальной популярностью.
В заключение
В будущем году маркетинг ждут не только технологические новшества, но и развитие “человеческого” подхода к бизнесу, всё большая ориентация на потребителя и его потребности. Развиваться будут те компании, которые смогут органично объединить оба подхода.
Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, основатель Агентства юридического маркетинга “КондМар”, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор “Малой энциклопедии современного маркетинга”, книги “Личный бренд. Создатели и владельцы”, эксперт в привлечении клиентов юристам и адвокатам.
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