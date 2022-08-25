5 главных ошибок юристов в соцсетях, которые мешают продвижению

Спешу разочаровать: дело не в площадках, а в том, правильно ли вы используете их возможности. Расскажу о распространенных ошибках, которые препятствуют продвижению и получению заявок.
Ошибка 1. Много лишних действий
Одна из самых распространенных и грубых ошибок - хвататься за все подряд, выполнять множество действий, не имея при этом четкой стратегии. В качестве примера: использование уже реализованных кем-то идей (увидели тему поста у конкурента - взяли себе, понравилось описание канала - скопировали), слепое следование трендам (услышали про тренд на видео - начали хаотично снимать клипы), попытки загрузить все сети одновременно.
Результат - множество часов, затраченных на бесполезный труд и отсутствие результата. Необходимо сосредоточиться на том, что эффективно для вас, с учетом вашей сферы, целевой аудитории, а не следовать за трендами.
Ошибка 2. Поверхностный анализ аудитории
Не менее распространенная ошибка - неверный подход к определению целевой аудитории. Нельзя использовать в работе и сосредотачиваться на поверхностных параметрах, в числе которых демография, география и другие. Важно понимать потребности, страхи, мотивацию людей, и возможно это только посредством постоянного общения и взаимодействия.
Ошибка 3. Ведете блог, основываясь только на своих желаниях
Вы ведете аккаунт, ориентируясь на себя, а не на аудиторию. Помните, что ваше «хочу» — это только одна из сторон, причем не ключевая. Важно учитывать те аспекты, которые интересны именно вашей целевой аудитории. При создании собственного блога важно применять на практике два указанных выше фактора. Это позволит получать удовольствие от ведения блога, не превращая его в самоцель.
Ошибка 4. Ведение аккаунта как способ доказать кому-либо что-либо
Вы используете аккаунт, чтобы что-то кому-то доказать, публикуете невероятно яркие фото, креативные ролики, транслируете успешный успех. Независимо от того, кому это адресовано — бывшим работодателям или конкурентам — главный вопрос остается в следующем: каким образом эта мишура поможет вам раскрыть суть ваших услуг и привлечь потенциального клиента? Чем проще, тем лучше: эффектный контент не всегда способен рассказать потенциальному клиенту о том, почему стоит обратиться именно к вам, и чем вы полезны.
Ошибка 5. Забыли, с какой целью создавали блог
Иногда переходишь в блог, и, исходя из названия, кажется, что это юрист, а контент состоит из размышлений о жизни, сводок о погоде и фотографий любимого кота. Присутствуют воспоминания о прошлом, список любимых фильмов, и только в самом конце появляется пост на тему экспертности. Продолжая анализировать, замечаешь отсутствие актуальных отзывов и конкретных предложений. Так скажите, что вы на самом деле предлагаете?
Результат в социальных сетях приходит к тем, кто рассматривает ведение аккаунта как работу и часть бизнеса. Тем, кто понимает, что нужно работать в определенной системе, придерживаясь конкретной стратегии, а не хватаясь за все подряд. Разработка стратегии включает анализ ниши, оценку ресурсов, изучение целевой аудитории, позиционирование и постановку конкретных целей.
И наконец, не забывайте о том, что страница специалиста должна быть представлена так, чтобы человек захотел приобрести услугу, даже не дождавшись вашего предложения.
Чтобы правильно выстроить и систематизировать свою работу по продвижению с целью привлечения клиентов, скачайте себе бесплатно таблицы по анализу целевой аудитории и конкурентов: https://t.me/kondmar_analiz_bot
Автор
Ольга Кондакова
Юридический маркетолог, основатель Агентства юридического маркетинга “КондМар”, Закрытого клуба «Самоха-Кондакова», автор книг и статей в СМИ, эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам
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