5 главных ошибок юристов в соцсетях, которые мешают продвижению

Иногда переходишь в блог, и, исходя из названия, кажется, что это юрист, а контент состоит из размышлений о жизни, сводок о погоде и фотографий любимого кота. Присутствуют воспоминания о прошлом, список любимых фильмов, и только в самом конце появляется пост на тему экспертности. Продолжая анализировать, замечаешь отсутствие актуальных отзывов и конкретных предложений. Так скажите, что вы на самом деле предлагаете?

Результат в социальных сетях приходит к тем, кто рассматривает ведение аккаунта как работу и часть бизнеса. Тем, кто понимает, что нужно работать в определенной системе, придерживаясь конкретной стратегии, а не хватаясь за все подряд. Разработка стратегии включает анализ ниши, оценку ресурсов, изучение целевой аудитории, позиционирование и постановку конкретных целей.

И наконец, не забывайте о том, что страница специалиста должна быть представлена так, чтобы человек захотел приобрести услугу, даже не дождавшись вашего предложения.

Чтобы правильно выстроить и систематизировать свою работу по продвижению с целью привлечения клиентов, скачайте себе бесплатно таблицы по анализу целевой аудитории и конкурентов: https://t.me/kondmar_analiz_bot

Автор

Ольга Кондакова

Юридический маркетолог, основатель Агентства юридического маркетинга “КондМар”, Закрытого клуба «Самоха-Кондакова», автор книг и статей в СМИ, эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам