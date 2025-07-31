Почему потенциальные клиенты не обращаются за юруслугами: 5 ошибок в продвижении

Ошибка 1. Вы недостаточно работаете над формированием доверия

Представьте себя на месте человека или компании, столкнувшихся с серьезной правовой проблемой: угроза многомиллионного иска, риск уголовного преследования, сложная сделка. Обратятся ли они к первому попавшемуся юристу? Конечно, нет. Доверие в юриспруденции – не просто фактор, это основа всего. Клиент ищет не просто специалиста, а гаранта безопасности своих интересов.

Если сайт или соцсети юриста не содержит убедительных доказательств надежности и компетентности, потенциальный клиент уходит.

Как это исправить:

Размещайте реальные отзывы довольных клиентов

Демонстрируйте свой профессиональный вес. Расскажите об участии в сложных процессах, членстве в ассоциациях, своих наградах, публикациях.

Покажите “человеческое лицо” вашего юридического бизнеса. Расскажите о ценностях, подходе к работе, специализации каждого юриста. Видео-интервью или приветствие управляющего партнера добавляют человечности.

У потенциального клиента после знакомства с вами должно сложиться ощущение: «Этим людям можно доверить мое дело».