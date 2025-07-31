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Ольга Кондакова
Маркетинг

Почему потенциальные клиенты не обращаются за юруслугами: 5 ошибок в продвижении

Вы вкладываете ресурсы в маркетинг: запускаете рекламу, пишете экспертные статьи, выступаете на конференциях. Потенциальные клиенты заходят на сайт фирмы или страницу юриста, изучают услуги... и уходят. Без обращения. В чем же причина?

Ошибка 1. Вы недостаточно работаете над формированием доверия

Представьте себя на месте человека или компании, столкнувшихся с серьезной правовой проблемой: угроза многомиллионного иска, риск уголовного преследования, сложная сделка. Обратятся ли они к первому попавшемуся юристу? Конечно, нет. Доверие в юриспруденции – не просто фактор, это основа всего. Клиент ищет не просто специалиста, а гаранта безопасности своих интересов.

Если сайт или соцсети юриста не содержит убедительных доказательств надежности и компетентности, потенциальный клиент уходит.  

Как это исправить:

  • Размещайте реальные отзывы довольных клиентов

  • Демонстрируйте свой профессиональный вес. Расскажите об участии в сложных процессах, членстве в ассоциациях, своих наградах, публикациях. 

  • Покажите “человеческое лицо” вашего юридического бизнеса. Расскажите о ценностях, подходе к работе, специализации каждого юриста. Видео-интервью или приветствие управляющего партнера добавляют человечности.

У потенциального клиента после знакомства с вами должно сложиться ощущение: «Этим людям можно доверить мое дело».

Ошибка 2. Обратиться за помощью слишком сложно

Клиент созрел для обращения. Но на пути встает непродуманная система коммуникации: многошаговые формы обратной связи, отсутствие понятных контактов, долгое ожидание ответа, необходимость сразу детально описывать проблему в непонятной форме.

Как исправить ошибку:

  • Разместите заметный номер телефона, email, ссылки на мессенджеры (WhatsApp, Telegram) на каждой странице сайта, особенно на страницах услуг. Кнопка «Заказать звонок» должна работать мгновенно.

  • Форма обратной связи должна быть максимально короткой (имя, телефон/email, возможно – очень краткое описание категории проблемы). Не заставляйте клиента заполнять анкету из 10 полей для первого контакта. Цель – быстрое установление связи.

  • Оставляйте четкий призыв. Напишите прямо: «1. Позвоните нам / Напишите в WhatsApp. 2. Кратко опишите ситуацию. 3. Мы согласуем удобное время для детальной консультации.»

  • Соблюдайте сроки ответа (например, «Перезвоним в течение 15 минут в рабочее время»). Ничто не убивает доверие так, как игнорирование запроса.

Минимизируйте барьеры для первого шага клиента. Сделайте обращение простым и предсказуемым.

Ошибка 3. Потенциальный клиент не осознает срочность и цену бездействия

В юридических услугах кричащие скидки «только сегодня» часто выглядят непрофессионально и даже подозрительно. Однако бездействие клиента в правовых вопросах почти всегда имеет свою, часто высокую, цену.

Вы допускаете ошибку, если не акцентируете внимание на реальных рисках промедления и конкретных негативных последствиях для бизнеса или личной ситуации клиента.

Как исправить ошибку:

  • Делайте в офферах акцент на юридических рисках. Вместо «Акция! Скидка на составление договора 20%!» используйте: «Нестандартные условия договора поставки? Риск неисполнения или спора увеличивается на 70%. Узнайте, как защитить ваши интересы до подписания контракта.»

  • Описывайте последствия: «Пропуск срока исковой давности по взысканию долга в 5 млн руб. = безвозвратная потеря ваших денег. Проверьте свои риски прямо сейчас».

  • Информируйте о законодательных изменениях с акцентом на действие: «С 01.01.2024 вступают новые требования. Несоответствие = штрафы до 500 000 руб. Адаптируйте ваши документы заранее.»

Помогите клиенту осознать цену бездействия в его конкретной ситуации, мотивируя на своевременное обращение за профессиональной помощью.

Ошибка 4. Вы фокусируетесь на услуге, а не на результате и ценности для клиента

Клиента волнует не процесс, а конечный результат и польза для него лично или его бизнеса.

Стоит описывать услуги не с внутренней терминологией и процессом работы юриста («Предоставляем услуги по правовому сопровождению, включающему анализ договоров, консультирование, представительство в судах»), а не вокруг решаемых проблем клиента и получаемых выгод.

Как исправить ошибку:

  • Начинайте с болей клиента

Вместо: «Услуга: Составление договоров» пишите: «Избежите скрытых рисков и финансовых потерь: юридически безупречные договоры, защищающие ваши интересы в любой ситуации.»

  • Показывайте конкретные измеримые результаты (где возможно): «Снижение суммы исковых требований в среднем на 40%», «В 9 из 10 случаев добиваемся заключения мирового соглашения на выгодных для клиента условиях», «Сокращение сроков регистрации бизнеса в 2 раза».

  • Делайте фокус на выгодах бизнеса (для B2B): Не просто «выиграли суд», а «Защитили активы компании на 50 млн руб. и сохранили ее операционную деятельность».

Клиент должен четко понимать, какую конкретную проблему вы решите и какую пользу или результат он получит, обратившись именно к вам.

Ошибка 5. Отсутствие системы «теплых» напоминаний и последующего взаимодействия

Даже заинтересованный клиент может отвлечься, передумать в последний момент, выбрать конкурента или просто отложить решение.

Ошибка многих юристов и юридических компаний: нет продуманной системы бережного поддержания контакта с теми, кто проявил интерес (посетил сайт, скачал гайд, запросил информацию, но не заключил договор).

Как исправить ошибку:

  • Используйте Email-маркетинг: автоматические цепочки писем, регулярные дайджесты, персонализированные предложения.

  • Запускайте ретаргетинг: показ рекламы не с агрессивным «Купи сейчас!», а с полезным контентом: «Читали нашу статью о налоговых проверках? Скачайте чек-лист подготовки к встречной проверке».

  • Обрабатывайте входящие запросы. Если клиент звонил/писал, но не дошел до сделки – сделайте аккуратный контрольный звонок/письмо через разумный срок (5-7 дней): «Здравствуйте, [Имя]! Напомним, вы интересовались [Услуга]. Остались ли вопросы? Можем предложить удобное время для короткого уточняющего звонка?»

Важно не «дожать», а остаться в поле зрения как полезный и профессиональный источник, готовый помочь в момент, когда клиент окончательно примет решение.

Заключение

Понимание, что клиент не купит сразу – не повод для разочарования, а основа для выстраивания эффективной, многоуровневой маркетинговой воронки. Устраните барьеры недоверия, максимально упростите первый контакт, помогайте клиенту осознать срочность и цену бездействия через призму его рисков, говорите на языке решаемых проблем и достигаемых результатов, и внедрите систему бережного поддержания связи. 

Только так вы превратите мимолетный интерес в долгосрочные клиентские отношения и стабильный поток клиентов. Помните: в юриспруденции продает не давление, а доказанная экспертиза, понятная ценность и безупречное доверие.

Создавайте контент, который реально помогает вашей целевой аудитории решать их сложные правовые задачи. Демонстрируйте глубину, оперативность и практическую ценность. Именно такой контент становится по-настоящему "продающим" в юридическом мире, формируя авторитет и доверие, которые конвертируются в долгосрочные клиентские отношения.

Автор 

Ольга Кондакова 

Юридический маркетолог, основатель Агентства юридического маркетинга “КондМар”, автор книг и статей в СМИ, эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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Ольга Кондакова

Ольга Кондакова

маркетолог в КондМар

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