Развлекательный контент для юристов: 10 идей, которые оживят ваш блог

Зачем юристу «развлекательный» контент

Нет, речь не о том, чтобы сниматься в TikTok под музыку или делать челленджи «Судебное заседание вслепую». Развлекательный контент — это способ показать, что за буквой закона стоит живой человек, у которого есть эмоции, вкус и чувство юмора.

Такие посты:

снимают излишнюю формальность;

укрепляют доверие к вам как к личности, а не только как к специалисту;

повышают вовлеченность

Главное правило — чувство меры. Не больше 15–20% таких публикаций от общего объёма. Пусть это будут короткие передышки между тяжёлыми экспертными темами.