Развлекательный контент для юристов: 10 идей, которые оживят ваш блог

Зачем юристу «развлекательный» контент
Нет, речь не о том, чтобы сниматься в TikTok под музыку или делать челленджи «Судебное заседание вслепую». Развлекательный контент — это способ показать, что за буквой закона стоит живой человек, у которого есть эмоции, вкус и чувство юмора.
Такие посты:
снимают излишнюю формальность;
укрепляют доверие к вам как к личности, а не только как к специалисту;
повышают вовлеченность
Главное правило — чувство меры. Не больше 15–20% таких публикаций от общего объёма. Пусть это будут короткие передышки между тяжёлыми экспертными темами.
10 рабочих тем, которые оживят ваш юридический блог
1. Нестандартное представление команды
Хватит резюме в духе «окончил МГУ, 10 лет практики». Лучше — пост в формате «Мои слабые стороны и суперсилы».
Например: «Теряю ручки каждое утро, но ни разу не потерял клиента в суде». Или сравните коллег с персонажами фильмов — кто у вас «Шерлок» по поиску улик, а кто «Дон Корлеоне» по переговорам.
2. Истории из практики, за которые немного стыдно
Юридическая жизнь полна анекдотов, просто большинство о них молчит. Расскажите о забавных случаях (без нарушения этики, конечно). Это показывает: даже юристы ошибаются — и умеют смеяться над собой.
3. Личные рекомендации
Юристы тоже люди: им нужен кофе, хороший бухгалтер и надёжный айтишник. Поделитесь контактами, которые реально выручают, — аудитория это ценит больше, чем очередной абзац из кодекса.
4. Тематические подборки
Пост «5 фильмов о юристах, где сценарист хотя бы читал закон» соберёт лайков больше, чем аналитика про изменения в ГПК.
Можно сделать подборку музыки для концентрации или сериалов для отдыха после суда.
5. Закулисье юридических будней
«Один день из жизни адвоката»: фото с заседания, стопка дел на столе, кофе, пятнадцатый по счёту. Такой контент вызывает доверие и снимает налёт «недосягаемости».
6. Гипотетические дилеммы
Пусть подписчики решат, что делать, если нашли чемодан с деньгами или клиент предлагает «решить вопрос нестандартно». Отличный способ запустить дискуссию — и мягко показать свои ценности.
7. Сложный выбор по-юридически
Поставьте аудиторию перед забавной дилеммой:
«Что выберете: выиграть суд за один день, но потом год ждать приставов, или судиться год, но получить деньги сразу?»
Пусть спорят в комментариях.
8. Хобби и внеофисная жизнь
Кто-то из партнёров бегает марафоны, кто-то печёт пироги. Расскажите об этом. Юристы, оказывается, не живут исключительно в судах и переговорах.
9. Юмор по-профессии
Мемы, самоирония, офисные диалоги — в меру и со вкусом. Только без шуток про клиентов и коллег, которые могут обидеть. Уместный юмор делает юриста ближе и симпатичнее.
10. Интерактивы и игры
Опросы, викторины, конкурсы на лучшую подпись к фото — простые, но эффективные форматы. Например: «Угадай юридический термин по смайлам» или «Что сказал бы судья в этой ситуации?».
Развлекательный контент — это не баловство. Это инструмент, который помогает вам быть не только умным, но и интересным.
И в юридическом маркетинге, как и в жизни, выигрывает тот, кто умеет говорить с людьми по-человечески.
Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, эксперт по привлечению клиентов юристам и адвокатам.
