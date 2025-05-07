Что такое отдел сопровождения в «Клерке» и почему с нами классно работать

Меня зовут Светлана Федоренко и я руковожу отделом сопровождения бизнеса на «Клерке». Наша команда, «сопроводы» — это команда из 4 менеджеров и ассистента.

Меня зовут Светлана Федоренко и я руковожу отделом сопровождения бизнеса на «Клерке». Наша команда, «сопроводы» — это команда из 4 менеджеров и ассистента.

Представьте: каждый, кто покупает тариф на Клерке, чтобы продвинуть свой бизнес, попадает к нам – в отдел сопровождения. Мы как мостик между клиентом и всеми отделами «Клерка». Клиент приходит с задачей, а мы делаем так, чтобы его рекламная кампания была реализована эффективно, без сучка и без задоринки! Предоставляем сервис на высшем уровне. Для каждого клиента создаем уютный телеграм-чат, где согласовываем все материалы, слушаем пожелания и принимаем похвалы, это особенно приятно)))

Как приятно получать такие сообщения от любимых клиентов)))

Как только клиент оплатил тариф, в течение суток мы устраиваем "знакомство": менеджер, который будет вести кампанию, блоговый редактор и руководитель отдела. Обсуждаем цели, задачи, сроки, и как будем воплощать все это в жизнь. А еще показываем мастер-класс по ведению блога на Клерке – делимся секретами, рассказываем про все тонкости. Наш блоговый редактор, Катя Светлицкая, раскрывает секреты крутых статей, которые набирают кучу просмотров. После этой встречи начинается магия реализации!

Всего за пару дней статья набрала свыше 2000 открытий

Чтобы каждый инструмент из тарифа работал как часы, менеджер согласует все даты с клиентом, ставит задачи другим отделам и держит клиента в курсе каждого шага. Запуск медийной рекламы? Рассылка? Все согласовываем, а потом предоставляем отчет с цифрами и статистикой. Каждую пятницу отправляем клиенту полный отчет о проделанной работе: сколько статей вышло, сколько просмотров набрали, сколько кликов принесла рассылка, сколько показов и кликов у медийки. И, конечно, рассказываем про все новые фишки «Клерка»!

Каждую пятницу отправляем клиентам отчет со статистикой и делимся успехами блога

Менеджер отдела сопровождения – это и маркетолог, и личный помощник, и связующее звено между клиентом и командой «Клерка». Он ведет рекламную кампанию от начала до конца, предоставляет все документы и отчеты, следит, чтобы все задачи клиента были выполнены.

И знаете, что самое приятное? Видеть, как правильно подобранный инструмент приносит результат! Например, наша рассылка для анонса мероприятий (с интересным названием «Чемодан вебинаров»), собрала больше 600 кликов! Но главный показатель – когда клиент продлевает тариф на «Клерке». Наши давние и надежные партнеры, такие как: Контур, Астрал, Т-банк, уже с 2019 года с нами. Это значит, мы все делаем правильно!