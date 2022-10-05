Автомобиль — роскошь, а не средство передвижения

Уже совсем скоро в сентябре-октябре 2025 — физическим лицам-владельцам автомобилей, налоговики направят уведомления с суммами транспортного налога. И некоторые владельцы популярных нынче авто удивятся повышенному коэффициенту😲

Перечень автомобилей, к которым применяются повышенные коэффициенты для уплаты транспортного налога неожиданно изменился.

И, если раньше это были Lamborghini, Ferrari , то теперь рядом с ними в списке гордо стоят 😎 владельцы китайских авто:

Красавчик Lixiang красуется среди Lexus и Maserati.

А Hiphi и Hongqi затерялись между Genesis и Jaguar

Коэффициент 3 применяется для расчета налога и авансовых платежей за 2024 год в отношении:

легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет,

легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, выпущенных не более 20 лет назад.

💸Срок уплаты налога физлицами- до 1 декабря

💸Юрлица платят налог ежеквартально.

И проверьте, пожалуйста, вдруг и Ваш авто уже отнесли к роскоши 💎