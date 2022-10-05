Автомобиль — роскошь, а не средство передвижения

Перечень автомобилей, к которым применяются повышенные коэффициенты для уплаты транспортного налога неожиданно изменился.
И, если раньше это были Lamborghini, Ferrari , то теперь рядом с ними в списке гордо стоят 😎 владельцы китайских авто:
Красавчик Lixiang красуется среди Lexus и Maserati.
А Hiphi и Hongqi затерялись между Genesis и Jaguar
Коэффициент 3 применяется для расчета налога и авансовых платежей за 2024 год в отношении:
легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет,
легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, выпущенных не более 20 лет назад.
💸Срок уплаты налога физлицами- до 1 декабря
💸Юрлица платят налог ежеквартально.
И проверьте, пожалуйста, вдруг и Ваш авто уже отнесли к роскоши 💎
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