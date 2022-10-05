Может ли ИП делать то, что не указано в ОКВЭД?

Но вот у Минфина тут совсем другое мнение:
Услуга, по которой не указан ОКВЭД, будет расцениваться как предоставленная вне рамок предпринимательской деятельности исполнителя, словно её оказал обычный физическое лицо. В результате оплата за такую услугу будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), а не по УСН, патенту или другим специальным режимам.
Налог должен уплатить не исполнитель, а заказчик, поскольку именно он выступает налоговым агентом согласно статье 226 Налогового кодекса РФ.
📜Письмо № 03-04-06/824 от 12.01.2022 г.
Ну а следом за НДФЛ придется заплатить и страховые взносы (15%-30%) 🧾
📍Вывод:
Если заказчик не проверит по выписке из ЕГРИП, есть ли у ИП-исполнителя нужный ОКВЭД, то налоги заплатить он будет должен сам.
Ну и к самому ИП могут прилететь как штрафы, так и блокировка счёта по 115-ФЗ.
А теперь, только честно, проверяете ОКВЭДы у ИПэшников-исполнителей ?
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