Может ли ИП делать то, что не указано в ОКВЭД?

У юрлиц в уставах обычно есть фраза «…и осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом». И многие думают, что это относится и к ИП.

Но вот у Минфина тут совсем другое мнение:

Услуга, по которой не указан ОКВЭД, будет расцениваться как предоставленная вне рамок предпринимательской деятельности исполнителя, словно её оказал обычный физическое лицо. В результате оплата за такую услугу будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), а не по УСН, патенту или другим специальным режимам.

Налог должен уплатить не исполнитель, а заказчик, поскольку именно он выступает налоговым агентом согласно статье 226 Налогового кодекса РФ.

📜Письмо № 03-04-06/824 от 12.01.2022 г.

Ну а следом за НДФЛ придется заплатить и страховые взносы (15%-30%) 🧾

📍Вывод:

Если заказчик не проверит по выписке из ЕГРИП, есть ли у ИП-исполнителя нужный ОКВЭД, то налоги заплатить он будет должен сам.

Ну и к самому ИП могут прилететь как штрафы, так и блокировка счёта по 115-ФЗ.

А теперь, только честно, проверяете ОКВЭДы у ИПэшников-исполнителей ?