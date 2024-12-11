Вычеты при пониженных ставках НДС

Осталось немного времени, когда для бизнеса на УСН с доходами выше 60 млн наступит новая реальность и нужно будет сделать выбор: пониженная ставка НДС 5(7)% или обычная ставка НДС 20(10%).

Нередко слышу аналог- «НДС без права на вычеты» и «НДС с правом на вычеты»

Формулировка не совсем корректная…

Бизнес на УСН с доходом свыше 60 млн рублей и пониженными ставками налога может применить вычеты при:

✅отгрузке в счет авансов (в момент начисления НДС с реализации);

✅возврате авансов и расторжении или изменении условий договора;

✅возврате покупателем товаров или его отказе от товаров (работ, услуг);

✅уменьшении цены отгруженных товаров (работ, услуг)

❌Недоступны только вычеты по приобретенным товарам, работам или услугам.

И для расчета финмодели мы должны учитывать этот и ещё ряд факторов.

⚠️А ещё важно вести корректный учет расчетов с покупателями в разрезе договоров.

Иначе предпринимателям придется платить НДС дважды 💰💰

Только в прошлом году мы вернули одной из фирм больше 3 миллионов такого задаренного НДС из-за невнимательности главбуха.