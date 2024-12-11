Вычеты при пониженных ставках НДС

Нередко слышу аналог- «НДС без права на вычеты» и «НДС с правом на вычеты»
Формулировка не совсем корректная…
Бизнес на УСН с доходом свыше 60 млн рублей и пониженными ставками налога может применить вычеты при:
✅отгрузке в счет авансов (в момент начисления НДС с реализации);
✅возврате авансов и расторжении или изменении условий договора;
✅возврате покупателем товаров или его отказе от товаров (работ, услуг);
✅уменьшении цены отгруженных товаров (работ, услуг)
❌Недоступны только вычеты по приобретенным товарам, работам или услугам.
И для расчета финмодели мы должны учитывать этот и ещё ряд факторов.
⚠️А ещё важно вести корректный учет расчетов с покупателями в разрезе договоров.
Иначе предпринимателям придется платить НДС дважды 💰💰
Только в прошлом году мы вернули одной из фирм больше 3 миллионов такого задаренного НДС из-за невнимательности главбуха.
Комментарии2
Полезная инфа! Забрал в Избранное😉
Действительно полезная. Так вот ни с того ни с сего можно 3 млн лишиться