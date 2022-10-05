Не забудьте проверить условия про НДС в договорах!

Всем, кто применяет УСН и доход в 2024 году не достигает 60 миллионов рублей, нужно поменять шаблоны договоров, заключить допсоглашения к имеющимся. С нового года меняется основание для освобождения от НДС.

Примерный текст:

«Стоимость составляет 100 000 рублей. НДС не облагается на основании п.1 ст.145 НК РФ»

Раньше мы просто ссылались на применение упрощенной системы налогообложения, на главу 26.2 или статью 346.11 НК РФ.

Если компания на УСН и есть шанс, что доходы в 2025 году превысят 60 млн рублей, то добавьте в договоры формулировку :

«Если на момент отгрузки (реализации) товаров поставщик будет признан налогоплательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), а отгрузка (реализация) товаров будет облагаться НДС, то поставщик имеет право в одностороннем порядке увеличить цену и стоимость отгружаемых (реализуемых) товаров на действующую в момент отгрузки ставку НДС в соответствии со ст.164 НК РФ» — это рекомендация для исполнителей/продавцов.

А заказчикам и покупателям рекомендую внимательно читать договоры и анализировать договоры. Так как в одно прекрасное утро Вы можете увидеть акт или накладную с суммой больше на 20%.

А если Вы уже подписали договор со своим покупателем и планировали заработать сверху 10%? То в итоге после такой уйдете в минус. Тоже на 10%.