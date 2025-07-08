Вся правда о новом налоге с переводов на карту

❌Никаких новых налогов с переводов на карты с 01 июля не появляется
❌Никакие налоги автоматом с движений по карте налоговая не считает
Что не изменилось — НДФЛ был, есть и будет
✅НДФЛ физлица должны платить с дохода. Это и доход от аренды, и от консультаций, и от продажи тортиков 🍰 или от 💅, от 💇…
Налогом по прежнему не облагаются:
📲Переводы родственникам/друзьям в качестве подарка
📲Возврат долга (Письмо ФНС от 11.02.2025 N° БС-16-11/33)
📲Совместные траты - в кафе, кино и т.п
Что же изменилось🤔?
Согласно новой редакции статьи 86 НК РФ налоговики вправе запросить информацию у банка, а банк обязан ей ответить.
ФНС не будет автоматически насчитывать налог с переводов с карты на карту. А только после проведенной проверки: запроса пояснения, опроса свидетелей , подготовки акта и тп
Если у банка появятся подозрения на обнал и т.п., то по в рамках 115-Ф3, он сообщит в Росфинмониторинг, а тот в может передать данные и в ФНС.
Также банки имеют право заблокировать счёт и запросить пояснения/ документы.
Но мы и до 01 июля часто готовили ответы на такие запросы банков. Тогда налоговая тоже проверит сведения и придет за разъяснениями.
‼️‼️‼️Автоматически никто ничего не проверяет и не начисляет — письмо ФНС от 11.02.2025 N° C-16-11/33.
Ни одна из норм, вступивших в силу с 1 июля 2025 года, не дает ФНС права в одностороннем порядке блокировать счет или списывать налог без проверки.
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