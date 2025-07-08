Вся правда о новом налоге с переводов на карту

Что же изменилось🤔?

Согласно новой редакции статьи 86 НК РФ налоговики вправе запросить информацию у банка, а банк обязан ей ответить.

ФНС не будет автоматически насчитывать налог с переводов с карты на карту. А только после проведенной проверки: запроса пояснения, опроса свидетелей , подготовки акта и тп

Если у банка появятся подозрения на обнал и т.п., то по в рамках 115-Ф3, он сообщит в Росфинмониторинг, а тот в может передать данные и в ФНС.

Также банки имеют право заблокировать счёт и запросить пояснения/ документы.

Но мы и до 01 июля часто готовили ответы на такие запросы банков. Тогда налоговая тоже проверит сведения и придет за разъяснениями.

‼️‼️‼️Автоматически никто ничего не проверяет и не начисляет — письмо ФНС от 11.02.2025 N° C-16-11/33.

Ни одна из норм, вступивших в силу с 1 июля 2025 года, не дает ФНС права в одностороннем порядке блокировать счет или списывать налог без проверки.