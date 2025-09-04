☎️ Стоимость минуты исходящего звонка — 1 000 000 рублей?

📞 Какие звонки подлежат маркировке?
Все юридические лица и ИП обязаны маркировать исходящие вызовы, заключив договор с оператором сотовой связи.
Услуга платная 💵
📝 Что отображается при маркировке?
При входящем вызове на экране абонента автоматически отображается следующая информация:
✅Наименование юридического лица или ИП
✅Бренд (коммерческое обозначение)
✅Категория звонка
(например, «Банк», «Доставка», «Предложения товаров», «Реклама», «Недвижимость», «Услуги связи», «Медицина» и т.д.) Всего- 38 категорий
📜Для работы маркировки компания обязана заключить договор с оператором связи. Услуга является платной для бизнеса, но бесплатной для абонентов
🎯 Цель маркировки:
Борьба с телефонным и интернет-мошенничеством, сокращение рисков спама, а также повышение прозрачности и доверия к деловым звонкам
Штрафы
Прямых состава правонарушения за отсутствие маркировки звонков в КОАП нет.
Но! Есть штрафы за спам-обзвон клиентов без их согласия:
п. 2 ст. 4.1.2, п. 4.1 ст. 14.3 КоАП РФ:
Для граждан — от 10 000 до 20 000 рублей.
Для должностных лиц — от 20 000 до 100 000 рублей.
Для среднего и крупного бизнеса — от 300 000 до 1 000 000 рублей.
Для малого бизнеса и микропредприятий — от 150 000 до 500 000 рублей.
Очень высока вероятность квалификации исходящего звонка без маркировки по данной статье.
Посмотрим….
