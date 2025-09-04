☎️ Стоимость минуты исходящего звонка — 1 000 000 рублей?

Штрафы

Прямых состава правонарушения за отсутствие маркировки звонков в КОАП нет.

Но! Есть штрафы за спам-обзвон клиентов без их согласия:

п. 2 ст. 4.1.2, п. 4.1 ст. 14.3 КоАП РФ:

Для граждан — от 10 000 до 20 000 рублей.

Для должностных лиц — от 20 000 до 100 000 рублей.

Для среднего и крупного бизнеса — от 300 000 до 1 000 000 рублей.

Для малого бизнеса и микропредприятий — от 150 000 до 500 000 рублей.

Очень высока вероятность квалификации исходящего звонка без маркировки по данной статье.

Посмотрим….