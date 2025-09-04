ЦОК ОК МП 03.09 Мобильные
Людмила Ганичева
Маркировка рекламы

☎️ Стоимость минуты исходящего звонка — 1 000 000 рублей?

Маркировка звонков — подробности. С 1 сентября 2025 года в России введена обязательная маркировка телефонных звонков для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

📞 Какие звонки подлежат маркировке?

Все юридические лица и ИП обязаны маркировать исходящие вызовы, заключив договор с оператором сотовой связи.

Услуга платная 💵

📝 Что отображается при маркировке?

При входящем вызове на экране абонента автоматически отображается следующая информация:

✅Наименование юридического лица или ИП

✅Бренд (коммерческое обозначение)

✅Категория звонка

(например, «Банк», «Доставка», «Предложения товаров», «Реклама», «Недвижимость», «Услуги связи», «Медицина» и т.д.) Всего- 38 категорий

📜Для работы маркировки компания обязана заключить договор с оператором связи. Услуга является платной для бизнеса, но бесплатной для абонентов

🎯 Цель маркировки:

Борьба с телефонным и интернет-мошенничеством, сокращение рисков спама, а также повышение прозрачности и доверия к деловым звонкам

Штрафы

Прямых состава правонарушения за отсутствие маркировки звонков в КОАП нет.

Но! Есть штрафы за спам-обзвон клиентов без их согласия:

 п. 2 ст. 4.1.2, п. 4.1 ст. 14.3 КоАП РФ:

  • Для граждан — от 10 000 до 20 000 рублей.

  • Для должностных лиц — от 20 000 до 100 000 рублей.

  • Для среднего и крупного бизнеса — от 300 000 до 1 000 000 рублей.

  • Для малого бизнеса и микропредприятий — от 150 000 до 500 000 рублей.

Очень высока вероятность квалификации исходящего звонка без маркировки по данной статье.

Посмотрим….

