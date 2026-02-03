С УСН на АУСН : важные шаги переходного периода

Пошаговая инструкция: Как правильно закрыть регистры

Закрытие происходит автоматически с помощью регламентной операции в «1С:Бухгалтерии»:



1. Установите в 1 с новый режим: В настройках учётной политики установите АУСН и укажите дату начала его применения youtube.com/shorts/OSPRjAzxs0g



2. Запустите «Закрытие месяца» (Операции — закрытие месяца)



3. Укажите последний месяц на УСН: Если переход с 01 февраля 2026, закрывайте декабрь 2025.



4. Выполните регламентные операции: Нажмите соответствующую кнопку.



5. Проверьте результат: В блоке операций (обычно шестом) должна отразиться «Закрытие учетных регистров УСН». Вы можете нажать на неё и выбрать «Показать проводки», чтобы увидеть, как программа обнулила остатки.



При любой смене УСН на другой режим (АУСН, ОСНО) обязательно выполните «Закрытие месяца» за последний период работы на упрощёнке. Это займёт несколько минут, но избавит от потенциальных проблем в будущем.

