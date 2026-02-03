С УСН на АУСН : важные шаги переходного периода

Переход с 1 января нового года
Если ваш переход на АУСН запланирован на 1 января 2026 года, необходимо подать годовую налоговую декларацию по УСН за 2025 год в стандартные сроки, предусмотренные законодательством:
Для организаций: не позднее 25 марта 2026 года.
Для индивидуальных предпринимателей (ИП): не позднее 27 апреля 2026 года.
Это стандартные сроки для годовой отчетности, и они сохраняются, несмотря на предстоящий переход.
Переход в течение года
В случае, если вы переходите на АУСН с 1 числа любого другого месяца (например, с 1 июля 2026 года), порядок сдачи декларации по УСН отличается:
Декларацию необходимо подать до 25-го числа месяца, следующего за месяцем перехода (в нашем примере — до 25 августа 2026 года).
В этой декларации отражаются все доходы и расходы, полученные с начала 2026 года до даты фактического перехода на АУСН.
Важный нюанс: В декларации по УСН обязательно укажите специальный код налогового периода «95». Этот код сигнализирует налоговым органам о том, что это последняя декларация при прекращении применения УСН. Уплата рассчитанного единого налога должна быть произведена в те же сроки, что и подача декларации.
И не забываем сдать последние РСВ и 6-НДФЛ
ПЕРЕХОД на АУСН в 1С
Есть технический нюанс, о котором многие забывают/. От него зависит корректность учёта в будущем: обязательное закрытие учетных регистров УСН в 1С.
Почему это не просто формальность, а необходимость?
Пока вы работали на УСН «Доходы минус расходы», программа 1С аккумулировала в специальных регистрах расходы, которые ещё не могли быть учтены для налогообложения:
Начисленная, но ещё не выплаченная зарплата.
Оприходованные, но не реализованные товары.
Приобретённые, но не списанные материалы
Купленные, но не проданные товары
После перехода на АУСН эти операции завершатся (зарплату выплатят, товары продадут), а старые «замороженные» записи в регистрах УСН останутся и могут создать путаницу или ошибки в данных, если вы решите вернуться на упрощёнку.
Пошаговая инструкция: Как правильно закрыть регистры
Закрытие происходит автоматически с помощью регламентной операции в «1С:Бухгалтерии»:
1. Установите в 1 с новый режим: В настройках учётной политики установите АУСН и укажите дату начала его применения youtube.com/shorts/OSPRjAzxs0g
2. Запустите «Закрытие месяца» (Операции — закрытие месяца)
3. Укажите последний месяц на УСН: Если переход с 01 февраля 2026, закрывайте декабрь 2025.
4. Выполните регламентные операции: Нажмите соответствующую кнопку.
5. Проверьте результат: В блоке операций (обычно шестом) должна отразиться «Закрытие учетных регистров УСН». Вы можете нажать на неё и выбрать «Показать проводки», чтобы увидеть, как программа обнулила остатки.
При любой смене УСН на другой режим (АУСН, ОСНО) обязательно выполните «Закрытие месяца» за последний период работы на упрощёнке. Это займёт несколько минут, но избавит от потенциальных проблем в будущем.
