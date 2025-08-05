Как остановить «битву» между складом и бухгалтерией?

Почему расхождения в остатках ведут к доначислениям по НДС, и как учёт по штрихкодам с помощью мобильного софта Клеверенс устраняет эту проблему раз и навсегда? —
Конфликты между складом и бухгалтерией — обычное дело, но их последствия далеко не безобидны. Разные данные в учёте приводят к ошибкам в отчётности, претензиям налоговиков и даже доначислениям НДС. В этой статье разберём:
Почему склад и бухгалтерия постоянно спорят из-за остатков?
Как расхождения влияют на налоги и отчётность?
Почему ручной учёт проигрывает автоматизированному?
Как мобильные решения Клеверенс помогают синхронизировать данные и избежать проблем?
Почему склад и бухгалтерия живут в параллельных реальностях?
Казалось бы, и склад, и бухгалтерия работают с одними и теми же товарами и документами, но их цифры редко совпадают. В чём причина?
Основные источники расхождений:
Ошибки при ручном вводе данных – опечатки, пересортица, неправильные единицы измерения.
Несвоевременное отражение операций – товар уже отгружен, но документы ещё не проведены (или наоборот).
Потери и хищения – если товар «исчез» со склада, но не был списан, возникает разница.
Разные методы учёта – бухгалтерия ориентируется на первичные документы, а склад – на фактические остатки.
Пример:
На складе осталось 50 единиц товара, а в 1С – 52. Бухгалтер требует объяснений, кладовщик разводит руками. В итоге – бесконечные сверки и недоверие между отделами.
Как это влияет на бизнес?
Замедляются процессы инвентаризации.
Возрастает риск ошибок в налоговой отчётности.
Сотрудники тратят время на выяснение отношений, а не на работу.
Чем опасны расхождения для НДС?
Налог на добавленную стоимость – один из самых «болезненных» для бизнеса. И если в учёте есть нестыковки, это может привести к серьёзным финансовым потерям.
Какие риски возникают?
Доначисления НДС при недостаче
Если налоговая обнаружит, что товар числится в учёте, но физически отсутствует, инспекторы могут доначислить НДС – ведь компания, по их логике, «необоснованно» приняла его к вычету.
Проблемы при проверках
Расхождения в остатках – красный флаг для налоговиков. Они могут заподозрить «серые» схемы и инициировать углублённую проверку.
Штрафы и пени
Если ошибки приведут к занижению налоговой базы, компанию ждут доначисления + штраф 20-40% от суммы.
Реальный кейс:
Одна из торговых компаний из-за ошибок в учёте получила доначисление НДС на 800 тыс. рублей. Проблема была в том, что кладовщики не успевали вносить данные о списании брака.
Как этого избежать?
Внедрить автоматизированный учёт.
Проводить регулярные сверки.
Использовать штрихкодирование для минимизации ошибок.
Как штрихкоды помогают избежать ошибок?
Ручной ввод данных уходит в прошлое. Современные компании переходят на штрихкодирование – это не только удобно, но и значительно снижает количество ошибок.
Преимущества учёта по штрихкодам:
Исключение человеческого фактора – сканер не допустит опечаток.
Оперативное обновление данных – информация сразу попадает в систему.
Скорость работы – приёмка и инвентаризация проходят в разы быстрее.
Контроль перемещений – можно отследить, где и когда товар был списан или перемещён.
Пример внедрения:
Компания ПЕРФАКОФФ внедрила решение Клеверенс «Магазин 15» с терминалами сбора данных. Благодаря этому приёмка ускорилась в несколько раз, а товары получают штрихкоды сразу при поступлении. Теперь сотрудники работают без ошибок и больше не сталкиваются с проблемой «штрихкод не найден».
Мобильные решения от Клеверенса позволяют синхронизировать данные склада и бухгалтерии в режиме реального времени.
Сотрудники сканируют штрихкоды через смартфоны или терминалы.
Данные автоматически передаются в учётную систему (1С, SAP и др.).
Бухгалтерия видит актуальные остатки без ручных сверок.
Плюсы для бизнеса:
Нет расхождений между складом и бухгалтерией.
Снижение риска налоговых доначислений.
Экономия времени на инвентаризации.
Кейс:
Производственное предприятие после внедрения Клеверенса в 10 раз ускорили работу, на 99% автоматизировали складские операции и на 100% наладли приёмку по штрихкодам.
Что в итоге?
Больше никаких конфликтов – склад и бухгалтерия работают с единой базой данных.
Никаких доначислений НДС – налоговики не найдут поводов для претензий.
Экономия времени и нервов – сотрудники больше не тратят часы на ручные сверки.
Вывод: Внедрение штрихкодирования и мобильных решений Клеверенс – это не просто удобство, а способ избежать финансовых потерь и налоговых рисков.
Комментарии6
расхождения в остатках - это нормальная ситуация. Пересортицу никто не отменял. Никогда не встречала , что ФНС-шники проводят инвентаризацию и сверяют остатки (откликнитесь?? кто сталкивался). Внедрение штрихкодирования любой системы полностью проблему не решит
@Татьяна, у знакомых пересчитывали остатки по ГТД при проверке НДС, у них импорт был
@В Виктория, в таможенной зоне или уже при выездной проверке на предприятии?
@Татьяна, на их складе в РФ было дело, но что за проверка не спросила. Пересчитывала ФНС не таможня, это вот точно
@В Виктория, вот это да! Проверяющие должны быть специалистами, чтобы понимать состав номенклатуры.
Из жизни)) приезжают сотрудники кредитного учреждения проверять залог по кредиту (не пропал ли, не продан ли и т.д.).Одним из предметом залога являются металлические корпуса весом в 150-200 кг. В общем, все проверяющим показали - рассказали. Коронной фразой проверяющих было (при составлении ведомости): сколько штук в наличии вазонов? (для цветов)!!!!!!
Там все нехитро весьма, всего три наименования, все в картонных коробках и запалечено. Пересчет коробок был не главной проблемой )
🤣