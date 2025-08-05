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Автоматизация учета
Как остановить «битву» между складом и бухгалтерией?

Как остановить «битву» между складом и бухгалтерией?

Ваша бухгалтерия и склад — в конфликте? Расхождения в остатках ведут к доначислениям НДС! В этой статье вы узнаете о причинах этих проблем и о революционном мобильном решении Клеверенс, которое навсегда избавит вас от головной боли.

Почему расхождения в остатках ведут к доначислениям по НДС, и как учёт по штрихкодам с помощью мобильного софта Клеверенс устраняет эту проблему раз и навсегда? —

Конфликты между складом и бухгалтерией — обычное дело, но их последствия далеко не безобидны. Разные данные в учёте приводят к ошибкам в отчётности, претензиям налоговиков и даже доначислениям НДС. В этой статье разберём:

  • Почему склад и бухгалтерия постоянно спорят из-за остатков?

  • Как расхождения влияют на налоги и отчётность?

  • Почему ручной учёт проигрывает автоматизированному?

  • Как мобильные решения Клеверенс помогают синхронизировать данные и избежать проблем?

Почему склад и бухгалтерия живут в параллельных реальностях?

Казалось бы, и склад, и бухгалтерия работают с одними и теми же товарами и документами, но их цифры редко совпадают. В чём причина?

Основные источники расхождений:

  • Ошибки при ручном вводе данных – опечатки, пересортица, неправильные единицы измерения.

  • Несвоевременное отражение операций – товар уже отгружен, но документы ещё не проведены (или наоборот).

  • Потери и хищения – если товар «исчез» со склада, но не был списан, возникает разница.

  • Разные методы учёта – бухгалтерия ориентируется на первичные документы, а склад – на фактические остатки.

Пример:
На складе осталось 50 единиц товара, а в 1С – 52. Бухгалтер требует объяснений, кладовщик разводит руками. В итоге – бесконечные сверки и недоверие между отделами.

Как это влияет на бизнес?

  • Замедляются процессы инвентаризации.

  • Возрастает риск ошибок в налоговой отчётности.

  • Сотрудники тратят время на выяснение отношений, а не на работу.

Чем опасны расхождения для НДС?

Налог на добавленную стоимость – один из самых «болезненных» для бизнеса. И если в учёте есть нестыковки, это может привести к серьёзным финансовым потерям.

Какие риски возникают?

  •  Доначисления НДС при недостаче
    Если налоговая обнаружит, что товар числится в учёте, но физически отсутствует, инспекторы могут доначислить НДС – ведь компания, по их логике, «необоснованно» приняла его к вычету.

  •  Проблемы при проверках
    Расхождения в остатках – красный флаг для налоговиков. Они могут заподозрить «серые» схемы и инициировать углублённую проверку.

  •  Штрафы и пени
    Если ошибки приведут к занижению налоговой базы, компанию ждут доначисления + штраф 20-40% от суммы.

Реальный кейс:
Одна из торговых компаний из-за ошибок в учёте получила доначисление НДС на 800 тыс. рублей. Проблема была в том, что кладовщики не успевали вносить данные о списании брака.

Как этого избежать?

  • Внедрить автоматизированный учёт.

  • Проводить регулярные сверки.

  • Использовать штрихкодирование для минимизации ошибок.

Как штрихкоды помогают избежать ошибок?

Ручной ввод данных уходит в прошлое. Современные компании переходят на штрихкодирование – это не только удобно, но и значительно снижает количество ошибок.

Преимущества учёта по штрихкодам:

  • Исключение человеческого фактора – сканер не допустит опечаток.

  • Оперативное обновление данных – информация сразу попадает в систему.

  • Скорость работы – приёмка и инвентаризация проходят в разы быстрее.

  • Контроль перемещений – можно отследить, где и когда товар был списан или перемещён.

Пример внедрения:

Компания ПЕРФАКОФФ внедрила решение Клеверенс «Магазин 15» с терминалами сбора данных. Благодаря этому приёмка ускорилась в несколько раз, а товары получают штрихкоды сразу при поступлении. Теперь сотрудники работают без ошибок и больше не сталкиваются с проблемой «штрихкод не найден». 

Как Клеверенс наводит порядок в учёте?

Мобильные решения от Клеверенса позволяют синхронизировать данные склада и бухгалтерии в режиме реального времени.

Как это работает?

  • Сотрудники сканируют штрихкоды через смартфоны или терминалы.

  • Данные автоматически передаются в учётную систему (1С, SAP и др.).

  • Бухгалтерия видит актуальные остатки без ручных сверок.

Плюсы для бизнеса:

  • Нет расхождений между складом и бухгалтерией.

  • Снижение риска налоговых доначислений.

  • Экономия времени на инвентаризации.

Кейс:
Производственное предприятие после внедрения Клеверенса в 10 раз ускорили работу, на 99% автоматизировали складские операции и на 100% наладли приёмку по штрихкодам.

Что в итоге?

  •  Больше никаких конфликтов – склад и бухгалтерия работают с единой базой данных.

  •  Никаких доначислений НДС – налоговики не найдут поводов для претензий.

  •  Экономия времени и нервов – сотрудники больше не тратят часы на ручные сверки.

Вывод: Внедрение штрихкодирования и мобильных решений Клеверенс – это не просто удобство, а способ избежать финансовых потерь и налоговых рисков.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

6
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    расхождения в остатках - это нормальная ситуация. Пересортицу никто не отменял. Никогда не встречала , что ФНС-шники проводят инвентаризацию и сверяют остатки (откликнитесь?? кто сталкивался). Внедрение штрихкодирования любой системы полностью проблему не решит

    • Татьяна
      Главный бухгалтер

      @В Виктория, вот это да! Проверяющие должны быть специалистами, чтобы понимать состав номенклатуры.

      Из жизни)) приезжают сотрудники кредитного учреждения проверять залог по кредиту (не пропал ли, не продан ли и т.д.).Одним из предметом залога являются металлические корпуса весом в 150-200 кг. В общем, все проверяющим показали - рассказали. Коронной фразой проверяющих было (при составлении ведомости): сколько штук в наличии вазонов? (для цветов)!!!!!!

    • В Виктория
      Главный бухгалтер

      @Татьяна, Проверяющие должны быть специалистами, чтобы понимать состав номенклатуры.

      Там все нехитро весьма, всего три наименования, все в картонных коробках и запалечено. Пересчет коробок был не главной проблемой )

      сколько штук в наличии вазонов? (для цветов)!!!!!!

      🤣

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