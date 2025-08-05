Как остановить «битву» между складом и бухгалтерией?

Почему расхождения в остатках ведут к доначислениям по НДС, и как учёт по штрихкодам с помощью мобильного софта Клеверенс устраняет эту проблему раз и навсегда? —

Конфликты между складом и бухгалтерией — обычное дело, но их последствия далеко не безобидны. Разные данные в учёте приводят к ошибкам в отчётности, претензиям налоговиков и даже доначислениям НДС. В этой статье разберём: