Контроль активов в реальном времени: как перестать бояться инвентаризации и оптимизировать учет

«Вечные» проблемы бухгалтерии с основными средствами и товарно-материальными ценностями

Каждый Главный бухгалтер знает: инвентаризация – это не просто проверка остатков, а настоящее стихийное бедствие. Зачастую она парализует работу целого отдела на несколько дней, а иногда и недель. И в конце этого «марафона» мы, к своему глубочайшему сожалению, получаем результат, который... ну, мягко говоря, не сходится с данными в нашей любимой 1С. Как же так получается, что при самом тщательном подходе, при десятке контрольных проверок, факт и учет все равно «живут» в разных мирах?

Причина кроется не в халатности сотрудников, а в самом процессе, который до сих пор у многих компаний остается архаичным. Это как пытаться управлять современным заводом с помощью счетов и деревянных линеек — результат предсказуем. Мы, как эксперты в области автоматизации, видим две ключевые болевые точки, которые превращают инвентаризацию в кошмар.

Проблема 1. Бумажная волокита и ошибки ручного ввода

Признайтесь, в вашей компании до сих пор распечатывают данные из учетных карточек в бумажные ведомости, а потом — с бумажек обратно в компьютер? Вы не одиноки. Представьте: сотрудник, стоя в холодном складе или среди шумного цеха, сверяет номера на оборудовании. Вечером он или другой человек сидит и вручную забивает эти данные в бухгалтерскую программу.

Что мы получаем на выходе? Человеческий фактор. Опечатки, пропущенные нули, перепутанные инвентарные номера. Одна-единственная ошибка, и вы потом часами ищете, где же «потерялся» этот монитор или станок. Ручной ввод — это самый медленный, самый дорогой и самый неточный этап в учете. И, как ни парадоксально, именно он лежит в основе всей системы!

Проблема 2. Разница между фактом и учетом: где «потерялся» стул?

Главная цель главного бухгалтера и финансового директора — контроль. Вы должны знать, где находится каждый актив и кто за него отвечает. Но когда инвентаризация проводится раз в год, у вас нет никакой возможности отследить движение активов в промежутке.

Сегодня стул стоит в кабинете №5, завтра его перевезли в кабинет №10, а через месяц он оказался в переговорной. Если это не зафиксировать, для учета он все еще остается стоять в пятом кабинете. В результате, когда приходит время инвентаризации, бухгалтер видит огромную недостачу по одному подразделению и излишек по другому. Это не только неточность, это потеря контроля над имуществом компании, которая может привести к реальным финансовым потерям.

Скрытые затраты ручного пересчета

Вы когда-нибудь задумывались, сколько на самом деле стоит ручная инвентаризация? Это не только зарплата людей, которые ее проводят.

Сюда также входят:

Остановка или замедление работы склада/производства.

Переработки и сопутствующие расходы.

Риск штрафов и некорректной отчетности из-за неточных данных.

Замороженные активы: невозможность оперативно списать или реализовать «потерянное» имущество.

Поверьте, эти скрытые затраты часто в разы превышают стоимость внедрения автоматизированной системы.

Цифровая трансформация: что такое «учет в реальном времени»?

К счастью, мир не стоит на месте, и сегодня у нас есть инструменты, позволяющие раз и навсегда забыть о бумажных ведомостях. Учет в реальном времени — это концепция, где любая операция (поступление, перемещение, списание, инвентаризация) отражается в вашей учетной системе (чаще всего, в 1С) мгновенно.

Вместо того чтобы сидеть и ждать сводной ведомости, главный бухгалтер может в любой момент открыть отчет и увидеть актуальное наличие и расположение любого актива. Это всего лишь результат использования технологий мобильного учета.

Технологии на службе у главбуха: ТСД, штрихкоды и RFID

Ключевой элемент здесь — это терминал сбора данных (ТСД). Фактически, это мобильный компьютер с мощным сканером. Он берет на себя роль посредника между физическим объектом и вашей 1С, исключая из цепочки бумагу и ручной ввод.

Принцип работы прост:

Маркировка

Каждому активу присваивается уникальный штрихкод или RFID-метка (радиочастотная идентификация). Сбор данных

Сотрудник просто сканирует метку с помощью ТСД. Передача

Терминал сразу же (по Wi-Fi) передает информацию в 1С.

Разве не звучит как решение всех наших проблем? Мы устраняем ошибки, ускоряем процесс и получаем моментальный контроль.

Как работает мобильное рабочее место бухгалтера

С ТСД инвентаризация превращается из проекта на две недели в задачу на несколько часов. Бухгалтер или кладовщик просто обходит территорию, сканируя активы. Программа на ТСД сразу показывает: этот стул учтен, а этот отсутствует. Если объект находится не на своем месте, ТСД может предложить тут же оформить его перемещение. Просто и эффективно!

3 способа вести мобильный учет активов: от блокнота до полного контроля

Как финансовый директор или главный бухгалтер, вы ищете оптимальное решение, соответствующее масштабу и бюджету вашей компании. Давайте сравним три основных подхода к учету активов, чтобы понять, какой даст вам наилучший ROI (возврат инвестиций).

Способ 1: Учет «по старинке» (блокнот и Excel)

Суть

Пересчет вручную, фиксация в таблице или блокноте, последующий ввод в 1С.

Плюсы

Не требует инвестиций в оборудование.

Минусы

Максимальная неточность, огромные затраты времени, отсутствие оперативного контроля, высокие скрытые расходы (ошибки, переработки).

Способ 2: Полуавтоматизация (сканер и частичная выгрузка)

Суть

Использование проводного сканера штрихкодов, подключенного к ПК, для сбора данных, а затем ручная выгрузка в программу.

Плюсы

Снижает ошибки при считывании штрихкодов.

Минусы

Нет мобильности (нужно тащить ПК на склад), процесс все еще разрывается (нет учета в реальном времени), требуется ручная обработка данных между сканированием и 1С.

Способ 3: Полная автоматизация с интеграцией в 1С

Суть

Использование специализированного программного обеспечения, такого как « Учет 15 » , и мобильных ТСД. Данные сканируются на месте и мгновенно синхронизируются с вашей 1С (УТ, УНФ, БП, ERP).

Плюсы

Полная мобильность, учет в реальном времени, минимальные ошибки, ускорение инвентаризации (иногда в 5-10 раз!), четкий контроль ответственных лиц.

Минусы

Требует первоначальных инвестиций в ПО и ТСД.

Очевидно, что третий способ — это стратегическое решение. Он позволяет бухгалтеру отказаться от роли «переписчика» и стать контролером, который управляет данными, а не гоняется за ними.

«Учет 15»: как решение интегрируется с вашей 1С?

Мы не будем говорить, что наш продукт «Учет 15» лучший. Мы скажем, что это естественное продолжение вашей учетной системы. «Учет 15» — это программное обеспечение от Клеверенса, созданное специально для того, чтобы связать физический мир ваших активов с цифровым миром вашей 1С.

Программа позволяет вам управлять не только основными средствами (ОС), но и всеми товарно-материальными ценностями (ТМЦ). Это единое мобильное рабочее место для всех операций:

Инвентаризация.

Поступление и оприходование.

Перемещение между отделами.

Списание и передача в ремонт.

От инвентаризации до прихода: пошаговая схема работы

Представьте, как выглядит ваша работа с «Учет 15»:

Синхронизация

Главбух выгружает задание на инвентаризацию из 1С в ТСД. Сканирование

Ответственный сотрудник сканирует все активы, и программа на ТСД сразу подсвечивает расхождения. Корректировка

На месте можно оформить обнаруженный излишек или перемещение. Выгрузка и Акт

Данные автоматически возвращаются в 1С. На их основе мгновенно формируется акт инвентаризации — никаких часов на ручную сверку!

Вместо заключения: фокус на стратегии, а не на рутине

В современном бизнесе время главного бухгалтера и финансового директора — самый ценный ресурс. Вы должны заниматься анализом, планированием и оптимизацией налоговой нагрузки, а не рутинным поиском потерянных активов.

Автоматизация учета активов в реальном времени, которую предлагает, например, «Учет 15», — это не просто покупка программы. Это стратегическая инвестиция в точность, прозрачность и эффективность вашего бизнеса.

Освободите себя и своих сотрудников от бумажной волокиты и сфокусируйтесь на том, что действительно важно: управлении, контроле и развитии компании.

Реклама: ООО «Клеверенс Софт», ИНН: 7720514281, erid: 2W5zFGaBYxp