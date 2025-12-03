Маркировка имущества: полный гайд для организованного учета и защиты активов компании

Отсутствие маркировки имущества усложняет инвентаризацию, ведет к ошибкам и финансовым потерям. Внедрение системы маркировки обеспечивает полный контроль, защиту активов и создает основу для автоматизации учета. В статье вы найдете пошаговую инструкцию по внедрению и узнаете, как технологии превращают эту процедуру в эффективный бизнес-инструмент.

Учёт основных средств без налаженного порядка идентификации усложняет контроль и повышает риск ошибок. Когда техника, мебель и оборудование не имеют уникальных меток, даже плановая инвентаризация требует значительных временных затрат и сопряжена с риском неточностей. Маркировка формирует основу для прозрачного контроля, обеспечивая порядок в движении активов. Внедрение этой процедуры защищает бюджет компании от неучтённых потерь и создаёт надёжный фундамент для автоматизации всех учётных процессов.

Зачем это нужно? Ключевые цели маркировки имущества

Давайте рассмотрим крупный офис или склад, где сотни объектов ежедневно используются, перемещаются и обслуживаются. Без уникального идентификатора отследить историю конкретного ноутбука или местонахождение дорогостоящего инструмента достаточно сложно. Маркировка решает эту задачу, если каждому объекту присвоить индивидуальный номер. Основные цели этого процесса — обеспечение точной идентификации, полного контроля над перемещениями и эффективной защиты активов. Такой подход повышает финансовую дисциплину и оптимизирует работу бухгалтерии.

Точная идентификация и учёт. Уникальный инвентарный номер исключает путаницу между одинаковыми предметами. Он напрямую связывает физический объект с его бухгалтерской карточкой (например, формой ОС-6).

Контроль перемещений и закрепления. Программа позволяет в любой момент узнать, за каким сотрудником или в каком подразделении числится актив. Это особенно важно при смене материально ответственных лиц или переездах.

Защита от потерь и нецелевого использования. Помеченное имущество сложно незаметно присвоить или вынести. Маркировка выступает как видимый элемент контроля.

Основа для автоматизации. Нанесённый штрихкод или QR-код позволяет проводить инвентаризацию в разы быстрее с помощью терминалов сбора данных (ТСД) или смартфонов, минимизируя человеческий фактор.

Какое имущество обязательно нужно маркировать? Определяем круг объектов

Критерии для маркировки определяются стоимостью объекта, сроком его использования и ролью в бизнес-процессах. Чёткое определение круга активов, подлежащих учёту, избавляет от проблем при аудитах и списаниях. Компании устанавливают внутренние регламенты, которые предписывают маркировку определённых категорий имущества.

В первую очередь, маркируют основные средства — активы дороже установленного лимита (например, 40 000 или 100 000 рублей) со сроком службы более года. Сюда же относят ценную оргтехнику и оборудование, даже если их стоимость ниже лимита: ноутбуки, серверы, многофункциональные устройства. Отдельное внимание уделяется имуществу, полученному в пользование (аренда, лизинг), чтобы избежать претензий контрагентов. И конечно, всё, что регулярно меняет местоположение: инструменты, складская техника, мобильные устройства.

Современные способы нанесения: выбираем оптимальный метод

Технологии маркировки предлагают решения для любых условий и бюджетов. Выбор метода зависит от материала объекта, среды его эксплуатации и уровня технологичности вашего учёта. От простой наклейки до радиочастотной метки — каждый способ решает свои задачи.

Наиболее популярный и доступный вариант — прочные самоклеящиеся этикетки со штрихкодом или QR-кодом. Они идеальны для офисной техники, мебели и оборудования внутри помещений. Для производственной среды, улицы или ответственных активов подойдёт гравировка или лазерная маркировка, создающая постоянный и стойкий след на корпусе. В высокоскоростных логистических и складских процессах незаменимы RFID-метки (радиометки), позволяющие считывать данные десятков объектов в секунду без прямой видимости. Для громоздких или эксплуатируемых в агрессивной сфере активов используют металлические или пластиковые бирки, крепящиеся на надёжный крепёж.

Порядок действий: пошаговая инструкция по организации процесса

Для того чтобы маркировка стала отлаженным регламентом, требуется системный подход. Начинать следует с формализации процедуры внутри компании, затем переходить к практическим действиям и завершать интеграцией в ежедневные учётные процессы.

Шаг первый: издайте внутренний приказ. В этом документе руководитель утверждает перечень объектов для маркировки, назначает ответственных сотрудников (обычно из бухгалтерии, АХО и IT), утверждает выбранный способ и, что критически важно, — шаблон формирования инвентарного номера. Пример шаблона: IT-2024-001, где IT — код отдела, 2024 — год постановки на учёт.

Шаг второй: создайте и ведите журнал регистрации. Это может быть электронная таблица или специализированная программа. В журнал вносятся: дата, присвоенный инвентарный номер, наименование объекта, материально ответственное лицо (МОЛ), местонахождение и способ маркировки. Для автоматического формирования таких журналов и документов удобно использовать интегрированное решение, например, «Учёт 15», который синхронизирует все данные с 1С.

Шаг третий: присвойте номера и нанесите метки. Ответственный сотрудник на основании первичных документов присваивает объекту номер, фиксирует его в журнале и учётной программе, а затем физически наносит метку. На практике это реализуется через ТСД: например, в интерфейсе «Учёта 15» пользователь выбирает операцию «Маркировка», создаёт новый документ. И далее либо печатает этикетки на принтере, либо записывает данные на RFID-метку, наведя терминал сбора данных на метку.

Шаг четвёртый: обеспечьте актуальность данных. Все последующие операции — перемещение, ремонт, списание — должны проводиться с обязательным указанием инвентарного номера, чтобы его история в учётных механизмах всегда оставалась полной и достоверной.

Автоматизация и интеграция: как технологии упрощают учёт

Ручной учёт по бумажным журналам уступает место цифровым решениям, которые переносят все операции в мобильный формат. Специализированное программное обеспечение позволяет проводить маркировку, инвентаризацию и списание непосредственно в местах нахождения активов, синхронизируя данные с корпоративной системой учёта.

Встроенная операция «Маркировка» в мобильных приложениях для учёта демонстрирует эффективный подход к автоматизации. Пользователь может создавать задание прямо на терминале сбора данных, выбирая между печатью бумажных этикеток или записью RFID-меток. Для работы с радиометками достаточно навести ТСД на метку — данные об имуществе запишутся мгновенно. После завершения работы документ автоматически отправляется в связанную учётную систему, например, в «1С:Предприятие», обеспечивая бесшовный сквозной учёт. Такая интеграция повышает прозрачность и сокращает время на рутинные учётные операции, позволяя перераспределить ресурсы на более стратегические задачи.

Ответы на частые вопросы (FAQ)

Кто должен заниматься маркировкой в компании? Это зона ответственности комиссии, куда входят представители бухгалтерии (учёт), отдела АХО или закупок (физическое нанесение) и IT-специалисты (настройка ПО и оборудования).

Нужно ли маркировать компьютерные мышки и клавиатуры? Как правило, нет. Такие предметы обычно учитывают как материалы (МПЗ) в составе рабочего места, а не как отдельные основные средства.

Как быть с имуществом, которое уже в эксплуатации, но не промаркировано? Необходимо провести его полную инвентаризацию, составить акт, присвоить инвентарные номера по текущему регламенту и нанести метки.

Можно ли изменить инвентарный номер объекта? Нет, инвентарный номер присваивается один раз и сохраняется за активом на весь срок его службы в организации, даже при передаче между отделами.

Что эффективнее: штрихкод или RFID? Штрихкод (QR-код) дешевле и проще во внедрении, но требует прямой видимости для считывания. RFID технологичнее и позволяет проводить молниеносную инвентаризацию, но требует дорогостоящего оборудования. Выбор зависит от масштабов и задач бизнеса.

Вывод

Внедрение системной маркировки имущества создаёт основу для точного контроля и эффективного управления активами. От формализации внутреннего регламента компания может перейти к использованию мобильных учётных решений, которые трансформируют рутинные процедуры в быстрые и точные бизнес-процессы.

Применение «Учёт 15» для проведения инвентаризации и маркировки непосредственно на местах не только снижает операционные издержки, но и значительно повышает управляемость всеми активами организации за счёт прямой интеграции с бухгалтерским учётом.

