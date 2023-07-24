Danone попал в крепкие хозяйственные руки, а в санкционных списках произошла ротация Тиньковых

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: ЦБ начал поднимать процентную ставку, срок военнообязанности расширяют по возрасту в обе стороны, Минцифры хочет сделать мега-базу данных для ИИ, в ЦУМе прошла онлайн-распродажа со скидками в 99,9%, а в Англии вводят уголовку за криптомемы.

Набиуллина хочет прибавить 1% к ставке по вашему банковскому вкладу

На прошлой неделе прошло последнее летнее заседание ЦБ, и вот с какими итогами:

Ключевая ставка после долгой паузы в полтора года повышена на 1 п.п. до 8,5% годовых — во имя борьбы с растущей инфляцией. Всем, кто успел набрать дешевых кредитов — мое почтение!

Также ЦБ вводит новую фишку под названием «зеркалирование расходов ФНБ» (Фонда национального благосостояния) — раскупоривание этой резервной кубышки для текущих трат теперь будет сопровождаться продажами юаней со стороны Банка России. Набиуллина настаивает, что это не является мерой по поддержке рубля — но сам по себе этот фактор, конечно, работает на его укрепление.

Еще на пресс-конференции у Эльвиры Сахипзадовны спросили «а чё, вы правда запретили всем гражданам РФ с марта совершать любые сделки с ценными бумагами на зарубежных биржах? чё нам делать-то теперь?» — на что она твердо и четко ответила «да мы сами хз, лол, следующий вопрос!».

Набиуллина: «У нас с самого начала есть какой-то план, и мы его придерживаемся. Но мы вам его расскажем как-нибудь потом...»

Новые законы: НДФЛ 13% для работников-нерезидентов и кредитные каникулы на полгода

Мальчишки и девчонки, которые работают в Госдуме, тоже хотят побыстрее уйти на летние каникулы — поэтому поставили себе целью принять за прошлую неделю просто вообще всё, что им давно хотелось принять.

В частности, наконец в третьем чтении утвердили закон о том, чтобы эмигранты из РФ, которые продолжают работать на российские компании после отъезда (в статусе как трудоустроенных, так и фрилансеров), с 2024–2025-го платили НДФЛ на уровне 13/15% независимо от статуса налогового резидентства (раньше, напомню, российский НДФЛ с таких доходов в ряде случаев вообще можно было не платить).

Также Госдума узаконила на постоянку для россиян право на кредитные каникулы по потребительским кредитам: если ваш среднемесячный доход упал более чем на 30% — то можно приостановить платежи банку на срок до 6 месяцев. Правда, проценты на долг всё равно будут начисляться — так что, господа инвестиционные лудоманы, схемы с «бесплатным плечом» для инвестиций на бирже работать не будут.

«Здрасьте, я слышала, у вас теперь можно оформить каникулы — выпишите мне на полгода, пожалуйста, матеша задолбала»

Новости мобилизации: возрастные рамки расширяют в обе стороны, штрафы за неявку умножают в 15 раз

На прошлой неделе произошла куча новаций в воинских законах – а значит, настало время для традиционной рубрики «разбираемся с Кириллом Коршуновым из Адвокатского бюро КИАП».

Во-первых, Госдума приняла закон о повышении возраста пребывания в запасе: если раньше солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы пребывали в запасе максимум до 50 лет, то теперь — до 55 лет. Чем дольше ты сидишь в запасе — тем дольше тебя можно при желании мобилизовывать, такие дела (а вот на срочный призыв это не влияет). Если же вы попадаете аккурат в возрастной промежуток 50–55 лет и успели выйти из запаса до начала 2024 года, то обратно вас туда, к счастью, возвращать уже не будут.

Во-вторых, со срочным призывом тоже обнаружились новые приколы. Сначала в конце 2022-го Шойгу предложил равномерно сдвинуть срок призыва с 18—27 до 21—30 лет (ну типа — пацанам надо возмужать сначала!). К тому времени, как инициатива доползла до законопроекта в марте 2023-го, выяснилось, что верхняя планочка подскочит вверх сразу же, а вот нижняя будет подниматься постепенно в течение нескольких лет. Ну и вишенка на торте: на прошлой неделе депутат Картаполов заявил, что 18-летние пацаны уж очень просятся в армию — поэтому Комитет Госдумы по обороне настаивает на том, чтобы призывали всех с 18 и до 30 лет включительно.

В Твиттере, как обычно, зрят в корень

В-третьих, депутаты предложили увеличить штраф за неявку в военкомат примерно в 15 раз: с 3 тыс. сразу до 50 тыс. рублей.; а за «неоказание содействия военкоматам при мобилизации» — дак и вообще бахнуть сразу штраф до 500 тыс. руб.

Хочется сказать: ребята, может вы там договоритесь между собой? А то у одного мифические очереди из 18-летних кандидатов в звездный десант штурмуют военкоматы в неуемном желании служить, а у других зачем-то штрафы за неявку в военкомат возникла неотложная необходимость повышать в десятки раз... Кажется, одна из черепашек что-то недоговаривает!

Минцифры хочет сделать единую информационную систему to rule them all

И продолжая тему веселых законопроектов: Минцифры предложило преинтереснейшую идею. Давайте, говорят, обязуем бизнесы и госструктуры передавать всякие разные данные о людях (финансовые там, или еще какие) в единую государственную базу данных — чтобы на ней потом можно было нейросети тренировать.

Но вы не беспокойтесь: госсистема будет супер-безопасна и защищена от взлома (за этим будет строго следить товарищ майор из ФСБ), а все данные будут, конечно же, строго обезличены! А значит, и никакого согласия на агрегацию персональных данных в спец-базу от граждан получать не надо.

Ребята, помогите Дашеньке понять — что здесь вообще может пойти не так, вроде бы рисков же никаких нет, верно?

Максут Шадаев (глава Минцифры) be like: «А помнишь, как ты информационные системы любил? Ты мне данные присылай... хоть иногда...»

Круговорот Тиньковых в санкционных списках

20 июля Великобритания вычеркнула из своих санкционных списков Олега Тинькова. Кажется, наконец найден секретный рецепт этого самого «хорошего русского»: 1) надо избавиться от всех бизнесов в России; 2) публично осудить то-что-в-РФ-нельзя-называть; 3) ну и плюс чтобы Ричард Брэнсон за вас впрягся. Easy-peasy!

Почти одновременно вышел новый санкционный список от Штатов, куда попал сам Тинькофф-банк. Получилась, выходит, своего рода рокировочка.

Помимо Тинькофф в список США попали также банк Солидарность, Локо-Банк и Юнистрим (последний рулит одноименной платежной системой — с валютными переводами через нее, скорее всего, теперь придется попрощаться).

Сам Тинькофф к таким санкциям явно готовился заранее и считает, что ничего фатального не произошло, а клиентов «Тинькофф Инвестиций» вроде как уже давно перевели на какое-то специальное неподсанкционное лицо. Разве что вот карты UnionPay, выпущенные банком, уже перестали работать за пределами РФ.

Из физлиц, внесенных в санкционный список США, самой яркой фигурой стал Алексей Кудрин (который в конце прошлого года перешел из правительства в Яндекс). Причина попадания в список — «работа в технологическом секторе российской экономики». Сдается мне, после этого поиск желающих выкупить Яндекс у иностранцев несколько осложнится...

И еще из новостей санкций: Штаты якобы готовят специальные санкции против Кыргызстана — за то, что тот помогает российским компаниям ввозить всякие запрещенные товары двойного назначения, вроде китайских дронов. SWIFT-платежи из местных банков, говорят, уже подвисают на срок 20+ дней легко (кстати, про Свифт у нас на прошлой неделе вышла топовая статья — не забудьте прочитать, если пропустили раньше.).

В РФ появится больше сугубо российского пива и йогуртов

Путин подписал указ о том, что активы иностранных компаний Danone и «Балтика» (принадлежит Carlsberg) в России переходят под госуправление. Де-юре собственниками остаются иностранцы, при этом многие говорят о де-факто национализации этих бизнесов.

Обе компании заявляли о том, что собираются продавать свои российские дочки (а Carlsberg вроде даже нашел покупателя и подал заявку на утверждение сделки) с полагающейся по текущим правилам скидкой в размере не менее 50% от справедливой цены. Но, видимо, кто-то в верхних эшелонах власти РФ решил, что скидка в размере 100% — это гораздо выгоднее, чем 50%, ну и вот...

Гендиректором «Данон Россия» сразу же был назначен зампред правительства Чечни по имени Якуб Закриев (племянник Кадырова).

Вынужден сразу извиниться перед всеми читателями дайджеста. Смешных шуток к этой новости не будет!

Алексей «Хулиномист» Марков инвестировал в снежок

Тем временем, внутри России продолжают происходить «многомиллиардные» M&A сделки: на прошлой неделе мой товарищ Леша Марков выпустил пресс-релиз о том, что он вложил 10 лямов рублей в сервис Snowball Income для учета портфельных инвестиций. О сроках переименования проекта в «Хулиболл Income» пока не сообщается, но всё может быть...

Лицо человека, который за 10 млн руб. купил сервис, чтобы вести в нем учет своего портфеля под кодовым названием «БУХЛО» (не шутка)

На самом деле, нормальный учет инвестиционного портфеля — чтобы все данные подтягивались откуда надо автоматически, результаты считались правильно, и можно было крутить туда-сюда аналитику в разных разрезах — это крутая и полезная штука. Я вот до сих пор по привычке веду свой портфель вручную в табличках Excel, и каждый месяц обновление данных в ней вызывает у меня большую попоболь.

Так что, если ребята, как пишет Марков, действительно пилят самый качественный и удобный сервис по учету инвестиций для российских инвесторов — то могу только пожелать им удачи.

За 20 лет работы на финансовых рынках я ещё не встречал настолько удобного инструмента для отслеживания своих инвестиций. Перед тем, как вложить деньги, я долго пользовался Snowball Income для ведения собственных портфелей, и основатели поразили меня своим профессионализмом и отзывчивостью. Алексей Марков.

Россияне скинулись 15 млрд рублей на хорошую жизнь одному человеку

МВД сообщает, что финансовая пирамида «Life is Good» наворовала 15 млрд рублей у 18 тысяч «вкладчиков». Доходность ребята обещали скромненькую — всего 25% годовых (видимо, поэтому и смогли просуществовать аж 9 лет, с 2014 года). Но вот уж у кого жизнь точно хороша, так это у основателя пирамиды Романа Василенко, которого до сих пор еще не изловили!

Даже Трамп одобряет деятельность Василенко (не сообщается, правда, вложил ли он сам что-то под 25% годовых, или нет)

Тем временем, Тинькофф выложил разоблачение ребят под названием «In Touch Media» — эти обещают доходность 985% годовых, зато в крипте. Мой прогноз: девять лет не проживут, нет — слишком жадные.

Уважаемые россияне, плз, не несите деньги мошенникам! У вас и без этого хватает возможностей их как-нибудь потерять, если честно.

Онлайн-распродажа в ЦУМе со скидками по 99,9%

Чувак из Волгограда заметил, что на сайте ЦУМа продаются вещи по цене примерно в 800 раз меньше обычной — ну и назаказывал всяких элитных пиджаков по 19 рублей. Всего заказ вышел на 2787 руб., при этом общая «экономия» достигла 2,3 млн руб.

Магазин в итоге «честно купленное» не повез, и ребята закусились в суде. Первые три суда решили, что ЦУМ прав, и за глюки криворуких веб-программистов не ответственен. А вот Верховный суд постановил, что хоть ситуация для магазина печальная, но и публичная оферта — это публичная оферта, так что отказывать волгоградскому моднику тоже не стоит. Сейчас дело ушло на второй раунд рассмотрения в судах.

Чувак из Волгограда идет домой после победы в суде, вижу так

СПБ Биржа думает о том, чтобы поучаствовать в создании криптобиржи в Беларуси

Собственно, сабж. Официальных заявлений от биржи нет, ничего нет — только таинственные «источники» РБК. Но звучит забавно.

Ждите мою крутую статью про банкротство Credit Suisse через 50 лет!

Швейцарский парламент отрядил специальную комиссию, чтобы она детально расследовала обстоятельства обанкрочивания банка Credit Suisse — и убедилась, что там всё было строго честно и прозрачно. Но результаты расследования заранее засекретили на всякий случай аж на 50 лет — а то вдруг там уж слишком прозрачно всё выйдет...

Кстати, бывшему гендиру Credit Suisse, Ульриху Кёрнеру, к моменту рассекречивания расследования исполнится 110 лет. Или не исполнится (может, на это и расчет?)

Twitter переименуют в X

Илон Маск объявил, что Twitter окончательно уйдет от старого бренда и птичьей тематики в сторону любимой буквы миллиардера «X»; и что если кто-нибудь запостит к нему в ленту норм вариант нового лого — то он на следующий же день отправит его в продакшен.

Бесспорно лучший вариант выкатил Жгун, no competition

Интересно, если раньше все говорили «затвить это» — будут ли после ребрендинга говорить «похерь это»? 🤔

Астрологи объявили неделю отупения искусственных интеллектов

На прошлой неделе навыходила куча материалов с посылом «ChatGPT стремительно тупеет, алярм: за прошедшие три месяца нейросетка стала хуже кодить в 5 раз, а математические задачи решать в 50 раз хуже! Это показало исследование чуваков из Стэнфорда, а эти врать не будут!!»

Хорошо, что я читаю Игоря Котенкова — у него в «Сиолошной» расписано, почему это по большей части ерунда и кривая методология с излишне громкими выводами. Например, более свежая версия нейросетки стала выделять код для языка Python для удобства юзера специальными идентификаторами – а исследователи, вместо того чтобы удалить лишнее оформление в начале ответа, пугались что «чёто не компилится ничего, глупая ЖПТ!»

Apple готовит свой собственный AI

Последние полгода ребята из Apple демонстративно не хайповали на теме нейросетей и искусственного интеллекта. А тут вот Блумберг раскопал, что всё это время они, оказывается, тайно пилили внутри себя ИИ под кодовым названием Ajax.

Fun fact: В греческой мифологии Аякс кончил тем, что у него полностью отлетела кукуха, он попытался всех убить, а потом и вовсе роскомнадзорнулся. У меня вопрос к Apple: а вы на что, собственно, намекаете?!

Из крови Аякса вырос алый цветок гиацинт, на лепестках которого согласно легенде можно увидеть буквы «AI» Википедия

В фильме «Троя» Аякс выглядел как-то так. Почти что древнегреческий Тор!

FTX чуть было не спас человечество от вымирания (но помешали женщины)

Юристы банкротящегося FTX подали новый судебный иск против Сэма Бэнкмана-Фрида: они утверждают, что он оплачивает своих адвокатов по основному разбирательству за счет $10 млн, которые он ранее коварно выкачал из криптобиржи в адрес своего отца. А это значит — эти деньги надо тоже отнять и поделить (буквально, между обманутыми кредиторами FTX).

В иске есть любопытные подробности: всплыла переписка, в которой Габриэль Бэнкман-Фрид (младший брат Сэма) предлагал одному из топ-менеджеров FTX купить целиком страну под названием Науру (карликовое островное государство в Тихом океане) и обустроить ее под бункер для эффективных альтруистов — чтобы они там, стало быть, в случае гибели 99,99% человечества самозабвенно спасали людской род.

Габриэль Бэнкман-Фрид. Надежда всего человечества, возможно — в будущем спаситель гомосапиенского генофонда от вымирания (но это не точно)

Тем временем, сам Сэм, говорят, коварно слил секретный дневничок своей бывшей подельницы Кэролайн Эллисон в газету The Times. Там есть интересное: оказывается, раздача чужих денег в управление своим любовницам было своего рода хобби кудрявого криптана. Помимо самой Кэролайн, которая рулила сэмовским хедж-фондом Alameda, он в какой-то момент начал засылать бабло вагонами еще и в фонд Modulo — которым, да, тоже управляла другая его «бывшая». В общем, дети, don't mix fun & finance!

В Англии грозят уголовной ответственностью за криптомемы

Помните я в прошлом выпуске шутил про то, что скоро мемы приравняют к юридически обязывающим документам? Так вот, не прошло и недели: британский финансовый регулятор заявил, что криптомемы — это на самом деле реклама финансовых продуктов; и за недобросовестные мемы они будут сажать на срок до двух лет.

Пример мема, который по мнению британцев представляет собой «illegal promotion». Ну я хз, так-то реально кринжовый и несмешной мем — за такое и правда можно двушечку выдать...

Хорошая новость недели

ЦБ выпустил памятную монету с Виктором Цоем.

Как шутят в Твиттере: «Скажи "перемен требуют наши сердца", не говоря "перемен требуют наши сердца"»