Понижение рейтинга госдолга США, а также уголовка за уклонение от мобилизации

Уголовка за уклонение от мобилизации

В сентябре 2022 года, когда была объявлена «частичная мобилизация», многие юристы рекомендовали «не брать в руки повестку, не ходить в военкомат» — ведь серьезной ответственности за такое поведение, по факту, особо не было (сейчас она предусмотрена только за уклонение от срочной службы).

Государство сделало из этой ситуации прямые выводы: сначала в апреле 2023-го был принят закон про электронные повестки (теперь их брать в руки даже не надо — они электронно «самовручатся» по одному щелчку мышки военкома), ну а сейчас решили пофиксить и вторую составляющую уравнения: депутат Картаполов заявил, что уже осенью в Госдуме собрались принимать закон о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.

Если закон примут согласно заявленному проекту, то в случае неявки в военкомат после получения повестки на мобилизацию (напоминаем — полученной она будет автоматически считаться сразу после занесения в специальный электронный реестр) вам будет грозить штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до 5 лет. За одну неявку, скорее всего, к уголовной ответственности сразу не привлекут; но если проигнорировать несколько повесток или, к примеру, дополнительно не сообщить военкому о смене места жительства – то риск уголовной ответственности увеличивается.

Вообще, протащить загон об уголовке за уклонение от мобилизации Картаполов пытался еще в ноябре 2022 года, но тогда от этой затеи стремительно все открестились буквально через час после появления этой новости (видимо, на фоне волнений в народе от «частичной мобилизации» тема оказалась слишком болезненной).

На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность. Андрей Картаполов комментирует в ноябре 2022-го отзыв законопроекта

А вот сейчас вот решили, что самое время стряхнуть пыль с уже подготовленного законопроекта — видимо, утраченная актуальность снова появилась?

Фарида Рустамова пытается нам мягко намекнуть, что у депутата Картаполова, возможно, какие-то медицинские проблемы с носом — с разницей всего примерно в неделю ему чудятся совершенно противоположные запахи...

P. S. Как обычно, с мобилизационными вопросами мне помогал разобраться Кирилл Коршунов из Адвокатского бюро КИАП.

Рубль продолжает падать

В пятницу курс доллара на Мосбирже достиг 96 рублей — последний раз на этом уровне он находился в марте 2022-го.

TradingView: кстати, максимум курса доллара пришелся на 9 марта 2022-го, на уровне 120,7 руб./$

Глядя на происходящее, Минфин решил временно отказаться от «бюджетного правила», которое предписывает тратить нефтегазовые сверхдоходы на покупку валюты – что оказало бы дополнительное давление в сторону ослабления рубля. Вместо этого «лишние» деньги направят напрямую на финансирование дефицита бюджета.

Тем временем, сам ценовой индекс акций Мосбиржи в пятницу закрылся на уровне чуть выше, чем в «спокойные» времена 22 февраля 2022 года. Правда, если считать за этот же период в долларах — то всё равно выходит падение примерно на 17%...

Цифровой рубль в виде покебола

Пока обычному рублю становится всё хуже и хуже, Банк России продолжает пиарить его цифрового доппельгангера: на прошлой неделе ЦБ выкатил логотип цифрового рубля, наслаждайтесь!

На картинке одна из версий логотипа цифрового рубля представлена самим ЦБ, другую продвигает ИА «Панорама» со слоганом «символизирует широкие возможности» (попробуйте угадать, где какая)

Заодно еще были обнародованы тарифы на его использование цифровых рублей: обычные граждане смогут гонять их туда-сюда по кошелькам бесплатно, юрлицам это будет стоить по 15 руб. за перевод, а с бизнесов при продаже товаров и услуг за цифрубли будут взимать 0,3% (но не более 1500 руб. за операцию).

One database to rule them all

Forbes пишет, что Минцифры уже начинает интеграцию всех сведений о россиянах в единую мега-базу данных. МВД уже автоматически передает в Госуслуги информацию о месте жительства граждан, их транспортных средствах и ДТП, об оформленных паспортах, и другую интересную бигдату. С 2024 года к передаче инфы по графику подключат еще и ФСИН.

Я думаю – осталось еще к этой козырной базе данных как-нибудь цифровые рубли прикрутить хитрым образом. И тогда уже точно заживем в светлом будущем всеобщего благоденствия и живительного киберпанка!

Этот дед уже явно готов (возможно, он как раз сканирует свои данные на Госуслугах прямо в момент фото)

Главное, чтобы копии этой государственной базы данных не начали продаваться в даркнете по 100к рублей за штуку. А то вот Литрес на днях ломанули и слили информацию о двух миллионах «самых читающих россиян» — а ну как товарищ майор тоже ткнет мышью в какую-нибудь ссылку с трояном?

Пенсионный паравозик, который не смог

РАНХиГС опубликовал работу с оценкой итогов реформы пенсионной системы РФ (помните – была такая попытка внедрить накопительную пенсию 20 лет назад?). Итоги получились, ну, такие себе...

За 16 лет с 2005 по 2020 год НПФ (негосударственные пенсионные фонды, в которые недолгое время до заморозки стекалась «накопительная» пенсия) заработали для своих клиентов 8% годовых, у государственного ВЭБа результат вышел еще хуже — 7,3%. С учетом того, что средняя инфляция на этом же периоде составила 7,8% годовых – можно уверенно сказать, что «накопительные пенсионеры» смогли заработать за это время примерно целое ничего.

Выходящие на пенсию в 2040-м смотрят на график доходности своего пенсионного счета в НПФ (вижу так)

При этом индекс полной доходности Мосбиржи за этот же срок увеличился более чем в 10 раз и дал доходность на уровне 15.7% годовых (в два раза выше!). Как фонды смогли показать такие отвратительные результаты при таком впечатляющем росте фондового рынка?

Ну, во-первых, они, конечно, не забывали ежегодно класть себе в карман комиссии за «самое более лучшее управление» (авторы исследования трогательно оценивают отставание от пассивных индексов из-за попыток активного управления на уровне 2,3% в год — и это еще до вычета комиссий!). Во-вторых, государство с помощью своего искусного регулирования всё время препятствовало тому, чтобы НПФ инвестировали пенсионные деньги в акции — поэтому они по большей части вкладывались в более «надежные» облигации.

Всё это было бы смешно, если бы не было так грустно.

Чудеса налоговых добровольцев

На прошлой неделе Путин подписал закон о тотальной блокировке средств иностранцев, которые будут внесены в российские санкционные списки, в любых финансовых организациях РФ.

Параллельно с этим глава Минфина Антон Силуанов рассказал в интервью интересный факт: несмотря на то, что по закону иностранцы, продающие свой бизнес в России, обязаны уплатить в бюджет «выходную пошлину» в размере 10% от цены сделки — некоторые из них добровольно просят разрешить им заплатить побольше, процентов эдак 15. Минфин, как ни странно, великодушно с этим не спорит.

Представляю переговоры на высшем уровне с иностранными собственниками бизнесов как-то так

Кстати, на прошлой неделе правительство РФ внесло Норвегию в список недружественных государств. Лично я думаю, что всё дело в знаменитом норвежском лососе — ведь ранее генпрокуратура уже признала Общество защиты дикого лосося нежелательной в РФ организацией; а норвежцы, как известно, большие фанаты всевозможного лососения!

Как заработать на рубле 4 млрд баксов

В 2022 году перед многими российскими владельцами рублевых капиталов встала проблема по их превращению во что-то более твердо-валютное и максимально быстрому выводу за рубеж. Как правило, ликвидность для таких массовых потоков валюты обеспечивают крупнейшие международные банки. Правда, в 2022-м вагонами продавать россиянам валюту за рубли для таких банков было, как будто, не очень с руки...

Но выход был найден: Bloomberg пишет, что топовые банки вроде Goldman Sachs, Citi и JPMorgan внезапно нарастили в 2022 году доходы от рублевых операций аж в три раза, в основном за счет сделок с казахстанскими/армянскими банками — и в итоге заработали «лишних» 4 млрд долларов. Вот это им повезло, конечно! Ну и банки из стран СНГ тоже явно в накладе не остались (иногда хорошо вести деятельность в стране, которая «дружественная» со всеми одновременно).

Новости санкций

«Цифра брокер» (экс-Фридом Финанс) получил от бельгийского регулятора отказ на разблокировку активов в Euroclear.

Зато в отношении некоего россиянина-физлица Минфин Бельгии впервые пересмотрел свою позицию: ранее тот тоже получил отказ на разблокировку активов, а вот на прошлой неделе появилась информация об уже положительном решении. Правда, у этого «рядового россиянина» есть ВНЖ Евросоюза и 10 миллионов долларов на счетах — так что, не стоит надеяться, что вы можете напрямую пойти по его стопам.

Швейцарский UBS, купивший другой швейцарский банк Credit Suisse, принял решение закрыть большинство (до 75%) доставшихся ему «по наследству» счетов россиян. И это не смотря на то, что речь в основном идет о лицах с российским гражданством, которые проживают не в России.

2 из 3-х ведущих собаководов усомнились в безрисковости обязательств США

Громкая свистопляска вокруг повышения потолка госдолга США в этом году не прошла бесследно: одно из трех крупнейших мировых рейтинговых агентств Fitch снизило оценку по долгосрочному американскому долгу с максимальной AAA до чуть менее максимальной AA+.

Байден на это поспешил заявить (через своего пресс-секретаря), что, basically, «вы всё врети», Америка фундаментально strong как никогда, а все эти ваши понижения рейтингов тупо противоречат реальности

В прошлый раз такой же трюк провернуло агентство S&P в 2011-м — да так с тех пор и не повысило рейтинг обратно. Кстати, тогда триггером тоже стали дебаты вокруг поднятия потолка госдолга. Интересно, что в тот раз понижение рейтинга контринтуитивно привело к росту цен на американские облигации: инвесторы немного запаниковали и решили на всякий случай перелить свои капиталы из акций в менее рискованные активы – а это по-прежнему были US Treasuries, лол. В этот же раз вообще обошлось без особых рыночных потрясений.

Короче, на текущий момент только эксперты-рейтингёры из Moody's продолжают упорно верить в максимальную AAA-надежность штатовских облигаций — ждем, когда же сдадут нервы и у этих... Пока же они отреагировали только тем, что влепили преддефолтный рейтинг Нигеру, где произошел свежий госпереворот.

На такси, наконец, получилось заработать

Uber впервые за свою историю умудрился заработать прибыль за квартал в размере $326 млн. Правда, за предыдущие 10 лет он кумулятивно просадил более 30 миллиардов баксов инвесторских денег...

Как вам картинка финансовой успешности «супер-стартапа» с капитализацией под $90 млрд?

Массовые посадки за эмодзи не за горами?

В последних нескольких выпусках новостей мы обсуждали проникновение кринжа в юридическую плоскость: сначала канадский суд приравнял эмодзи 👍 к юридически обязывающей подписи под сделкой, потом британский регулятор объявил, что готов сажать за особо отвязные крипто-мемы. А теперь вот взята новая высота: в США инвесторы подали в суд за манипуляцию фондовым рынком с помощью эмодзи с изображением улыбающейся Луны.

Канва там такая: есть довольно известный инвестор-активист Райан Коэн, который любит поинвестировать в так называемые «мемные акции» (бумаги, которые разгоняют ритейловые инвесторы на всяких Реддитах). Вот в иске и говорится – типа, «купил акции предбанкротной компании Bed, Bath & Beyond и коварно начал ее пампить путем публикации 🌝 в Твиттере».

Причем сам твит из иска выглядит абсолютно невинно (это просто реплай на новость от CNBC), но раз Райан Коэн закончил его эмодзи с Луной — он на самом деле посылал «скрытые сигналы» хомякам с Реддита на тему «the stock is going to the moon, BUY BUY BUY!!!»

Вам кажется, что это обычный смайлик? На самом деле, нет — это преступный эмодзи с Луной! (Присмотритесь с лупой — там на ней еле видны специфические пятнышки)

Воистину, мы с вами живем в интересные времена...

Собственники Tether are doing all right

Tether продолжает грести деньги лопатой с инвестирования резервов крупнейшего стейблкоина USDT — за 2-й квартал этого года прибыль составила $850 млн. Тем временем, четырех владельцев компании Forbes назвал долларовыми миллиардерами. Not bad!

Кто-о-о... кто торгует криптой на дне континента?

Binance сейчас преследуют регуляторы в США за то, что криптобиржа оказывала услуги американцам в обход строгого местного регулирования. Тем временем, в Китае вся эта ваша крипта вообще запрещена, и у Бинанса там даже как бы нету официального юрлица (в отличие от тех же Штатов) — но, как пишет Wall Street Journal, это не мешает Binance проводить в этой стране аж 20% от всех своих оборотов по криптосделкам.

Интересно, чё будет, если Китай возьмется за преследование Чанпэна Чжао с тем же рвением, с которым это сейчас делают США?

Скверная новость недели

На этой неделе вместо традиционной рубрики «хорошая новость недели» получилось как получилось.