Понижение рейтинга госдолга США, а также уголовка за уклонение от мобилизации

Уголовка за уклонение от мобилизации
В сентябре 2022 года, когда была объявлена «частичная мобилизация», многие юристы рекомендовали «не брать в руки повестку, не ходить в военкомат» — ведь серьезной ответственности за такое поведение, по факту, особо не было (сейчас она предусмотрена только за уклонение от срочной службы).
Государство сделало из этой ситуации прямые выводы: сначала в апреле 2023-го был принят закон про электронные повестки (теперь их брать в руки даже не надо — они электронно «самовручатся» по одному щелчку мышки военкома), ну а сейчас решили пофиксить и вторую составляющую уравнения: депутат Картаполов заявил, что уже осенью в Госдуме собрались принимать закон о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.
Если закон примут согласно заявленному проекту, то в случае неявки в военкомат после получения повестки на мобилизацию (напоминаем — полученной она будет автоматически считаться сразу после занесения в специальный электронный реестр) вам будет грозить штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до 5 лет. За одну неявку, скорее всего, к уголовной ответственности сразу не привлекут; но если проигнорировать несколько повесток или, к примеру, дополнительно не сообщить военкому о смене места жительства – то риск уголовной ответственности увеличивается.
Вообще, протащить загон об уголовке за уклонение от мобилизации Картаполов пытался еще в ноябре 2022 года, но тогда от этой затеи стремительно все открестились буквально через час после появления этой новости (видимо, на фоне волнений в народе от «частичной мобилизации» тема оказалась слишком болезненной).
На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность.
Андрей Картаполов комментирует в ноябре 2022-го отзыв законопроекта
А вот сейчас вот решили, что самое время стряхнуть пыль с уже подготовленного законопроекта — видимо, утраченная актуальность снова появилась?
P. S. Как обычно, с мобилизационными вопросами мне помогал разобраться Кирилл Коршунов из Адвокатского бюро КИАП.
Рубль продолжает падать
В пятницу курс доллара на Мосбирже достиг 96 рублей — последний раз на этом уровне он находился в марте 2022-го.
Глядя на происходящее, Минфин решил временно отказаться от «бюджетного правила», которое предписывает тратить нефтегазовые сверхдоходы на покупку валюты – что оказало бы дополнительное давление в сторону ослабления рубля. Вместо этого «лишние» деньги направят напрямую на финансирование дефицита бюджета.
Тем временем, сам ценовой индекс акций Мосбиржи в пятницу закрылся на уровне чуть выше, чем в «спокойные» времена 22 февраля 2022 года. Правда, если считать за этот же период в долларах — то всё равно выходит падение примерно на 17%...
Цифровой рубль в виде покебола
Пока обычному рублю становится всё хуже и хуже, Банк России продолжает пиарить его цифрового доппельгангера: на прошлой неделе ЦБ выкатил логотип цифрового рубля, наслаждайтесь!
Заодно еще были обнародованы тарифы на его использование цифровых рублей: обычные граждане смогут гонять их туда-сюда по кошелькам бесплатно, юрлицам это будет стоить по 15 руб. за перевод, а с бизнесов при продаже товаров и услуг за цифрубли будут взимать 0,3% (но не более 1500 руб. за операцию).
One database to rule them all
Forbes пишет, что Минцифры уже начинает интеграцию всех сведений о россиянах в единую мега-базу данных. МВД уже автоматически передает в Госуслуги информацию о месте жительства граждан, их транспортных средствах и ДТП, об оформленных паспортах, и другую интересную бигдату. С 2024 года к передаче инфы по графику подключат еще и ФСИН.
Я думаю – осталось еще к этой козырной базе данных как-нибудь цифровые рубли прикрутить хитрым образом. И тогда уже точно заживем в светлом будущем всеобщего благоденствия и живительного киберпанка!
Главное, чтобы копии этой государственной базы данных не начали продаваться в даркнете по 100к рублей за штуку. А то вот Литрес на днях ломанули и слили информацию о двух миллионах «самых читающих россиян» — а ну как товарищ майор тоже ткнет мышью в какую-нибудь ссылку с трояном?
Пенсионный паравозик, который не смог
РАНХиГС опубликовал работу с оценкой итогов реформы пенсионной системы РФ (помните – была такая попытка внедрить накопительную пенсию 20 лет назад?). Итоги получились, ну, такие себе...
За 16 лет с 2005 по 2020 год НПФ (негосударственные пенсионные фонды, в которые недолгое время до заморозки стекалась «накопительная» пенсия) заработали для своих клиентов 8% годовых, у государственного ВЭБа результат вышел еще хуже — 7,3%. С учетом того, что средняя инфляция на этом же периоде составила 7,8% годовых – можно уверенно сказать, что «накопительные пенсионеры» смогли заработать за это время примерно целое ничего.
При этом индекс полной доходности Мосбиржи за этот же срок увеличился более чем в 10 раз и дал доходность на уровне 15.7% годовых (в два раза выше!). Как фонды смогли показать такие отвратительные результаты при таком впечатляющем росте фондового рынка?
Ну, во-первых, они, конечно, не забывали ежегодно класть себе в карман комиссии за «самое более лучшее управление» (авторы исследования трогательно оценивают отставание от пассивных индексов из-за попыток активного управления на уровне 2,3% в год — и это еще до вычета комиссий!). Во-вторых, государство с помощью своего искусного регулирования всё время препятствовало тому, чтобы НПФ инвестировали пенсионные деньги в акции — поэтому они по большей части вкладывались в более «надежные» облигации.
Всё это было бы смешно, если бы не было так грустно.
Чудеса налоговых добровольцев
На прошлой неделе Путин подписал закон о тотальной блокировке средств иностранцев, которые будут внесены в российские санкционные списки, в любых финансовых организациях РФ.
Параллельно с этим глава Минфина Антон Силуанов рассказал в интервью интересный факт: несмотря на то, что по закону иностранцы, продающие свой бизнес в России, обязаны уплатить в бюджет «выходную пошлину» в размере 10% от цены сделки — некоторые из них добровольно просят разрешить им заплатить побольше, процентов эдак 15. Минфин, как ни странно, великодушно с этим не спорит.
Кстати, на прошлой неделе правительство РФ внесло Норвегию в список недружественных государств. Лично я думаю, что всё дело в знаменитом норвежском лососе — ведь ранее генпрокуратура уже признала Общество защиты дикого лосося нежелательной в РФ организацией; а норвежцы, как известно, большие фанаты всевозможного лососения!
Как заработать на рубле 4 млрд баксов
В 2022 году перед многими российскими владельцами рублевых капиталов встала проблема по их превращению во что-то более твердо-валютное и максимально быстрому выводу за рубеж. Как правило, ликвидность для таких массовых потоков валюты обеспечивают крупнейшие международные банки. Правда, в 2022-м вагонами продавать россиянам валюту за рубли для таких банков было, как будто, не очень с руки...
Но выход был найден: Bloomberg пишет, что топовые банки вроде Goldman Sachs, Citi и JPMorgan внезапно нарастили в 2022 году доходы от рублевых операций аж в три раза, в основном за счет сделок с казахстанскими/армянскими банками — и в итоге заработали «лишних» 4 млрд долларов. Вот это им повезло, конечно! Ну и банки из стран СНГ тоже явно в накладе не остались (иногда хорошо вести деятельность в стране, которая «дружественная» со всеми одновременно).
Новости санкций
«Цифра брокер» (экс-Фридом Финанс) получил от бельгийского регулятора отказ на разблокировку активов в Euroclear.
Зато в отношении некоего россиянина-физлица Минфин Бельгии впервые пересмотрел свою позицию: ранее тот тоже получил отказ на разблокировку активов, а вот на прошлой неделе появилась информация об уже положительном решении. Правда, у этого «рядового россиянина» есть ВНЖ Евросоюза и 10 миллионов долларов на счетах — так что, не стоит надеяться, что вы можете напрямую пойти по его стопам.
Швейцарский UBS, купивший другой швейцарский банк Credit Suisse, принял решение закрыть большинство (до 75%) доставшихся ему «по наследству» счетов россиян. И это не смотря на то, что речь в основном идет о лицах с российским гражданством, которые проживают не в России.
2 из 3-х ведущих собаководов усомнились в безрисковости обязательств США
Громкая свистопляска вокруг повышения потолка госдолга США в этом году не прошла бесследно: одно из трех крупнейших мировых рейтинговых агентств Fitch снизило оценку по долгосрочному американскому долгу с максимальной AAA до чуть менее максимальной AA+.
В прошлый раз такой же трюк провернуло агентство S&P в 2011-м — да так с тех пор и не повысило рейтинг обратно. Кстати, тогда триггером тоже стали дебаты вокруг поднятия потолка госдолга. Интересно, что в тот раз понижение рейтинга контринтуитивно привело к росту цен на американские облигации: инвесторы немного запаниковали и решили на всякий случай перелить свои капиталы из акций в менее рискованные активы – а это по-прежнему были US Treasuries, лол. В этот же раз вообще обошлось без особых рыночных потрясений.
Короче, на текущий момент только эксперты-рейтингёры из Moody's продолжают упорно верить в максимальную AAA-надежность штатовских облигаций — ждем, когда же сдадут нервы и у этих... Пока же они отреагировали только тем, что влепили преддефолтный рейтинг Нигеру, где произошел свежий госпереворот.
На такси, наконец, получилось заработать
Uber впервые за свою историю умудрился заработать прибыль за квартал в размере $326 млн. Правда, за предыдущие 10 лет он кумулятивно просадил более 30 миллиардов баксов инвесторских денег...
Массовые посадки за эмодзи не за горами?
В последних нескольких выпусках новостей мы обсуждали проникновение кринжа в юридическую плоскость: сначала канадский суд приравнял эмодзи 👍 к юридически обязывающей подписи под сделкой, потом британский регулятор объявил, что готов сажать за особо отвязные крипто-мемы. А теперь вот взята новая высота: в США инвесторы подали в суд за манипуляцию фондовым рынком с помощью эмодзи с изображением улыбающейся Луны.
Канва там такая: есть довольно известный инвестор-активист Райан Коэн, который любит поинвестировать в так называемые «мемные акции» (бумаги, которые разгоняют ритейловые инвесторы на всяких Реддитах). Вот в иске и говорится – типа, «купил акции предбанкротной компании Bed, Bath & Beyond и коварно начал ее пампить путем публикации 🌝 в Твиттере».
Причем сам твит из иска выглядит абсолютно невинно (это просто реплай на новость от CNBC), но раз Райан Коэн закончил его эмодзи с Луной — он на самом деле посылал «скрытые сигналы» хомякам с Реддита на тему «the stock is going to the moon, BUY BUY BUY!!!»
Воистину, мы с вами живем в интересные времена...
Собственники Tether are doing all right
Tether продолжает грести деньги лопатой с инвестирования резервов крупнейшего стейблкоина USDT — за 2-й квартал этого года прибыль составила $850 млн. Тем временем, четырех владельцев компании Forbes назвал долларовыми миллиардерами. Not bad!
Кто-о-о... кто торгует криптой на дне континента?
Binance сейчас преследуют регуляторы в США за то, что криптобиржа оказывала услуги американцам в обход строгого местного регулирования. Тем временем, в Китае вся эта ваша крипта вообще запрещена, и у Бинанса там даже как бы нету официального юрлица (в отличие от тех же Штатов) — но, как пишет Wall Street Journal, это не мешает Binance проводить в этой стране аж 20% от всех своих оборотов по криптосделкам.
Интересно, чё будет, если Китай возьмется за преследование Чанпэна Чжао с тем же рвением, с которым это сейчас делают США?
Скверная новость недели
На этой неделе вместо традиционной рубрики «хорошая новость недели» получилось как получилось.
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