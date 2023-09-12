Главные проблемы предпринимателей в эмиграции: как российские ИП продолжают вести бизнес из-за рубежа

За последние полтора года из России уехали сотни тысяч людей, в том числе немало предпринимателей. В этой статье мы собрали полифонию их голосов — с какими проблемами они сталкиваются, почему при словах «ЭЦП из налоговой» их пробирает дрожь, и как так вышло, что ИПшники имеют все шансы попасть на полноценное двойное налогообложение.

Это Маша. Маша знает всё про налоги и другие нюансы ведения малого бизнеса в России. Будь как Маша!

Этот материал мне помогала подготовить Маша Луценко — она ведет ютуб-канал онлайн-бухгалтерии Контур.Эльба, а ребята оттуда крайне с душой разбираются во всём, что связано с предпринимательством.

Мы с ней поступили просто: бросили клич одновременно в моем канале RationalAnswer и в сообществе Контур.Эльбы всем предпринимателям-эмигрантам, чтобы они поделились с нами своим опытом и самыми насущными проблемами, с которыми им приходится сталкиваться. Дальше мы всё это систематизировали и где необходимо — получили комментарии юристов. Местами имена героев изменены для приватности. Поехали!

Все ИПшники, уехавшие из России, — уголовники?

Давайте сразу начнем с козырей: кое-где в интернетах можно прочитать, что сам факт ведения предпринимательской деятельности через российское ИП людьми, которые эмигрировали в другую страну, автоматически подводит их под уголовную статью со сроками вплоть до трех лет лишения свободы (см. ниже).

Идея вести бизнес как российский ИП, постоянно проживая в другой стране, сомнительна из-за фиктивной прописки. Строго по закону при утрате статуса резидента человек должен выписаться из жилья в России, а значит, и «закрыть» ИП. Нерезидент может продолжать быть ИП в России с пониманием, что рискует получить уголовную ответственность за фиктивную прописку. Сергей Яковлев, Бизнес-секреты Тинькофф

Страшный сон предпринимателя-эмигранта (Александр Лактионов, «Переезд на новую квартиру»)

На наш взгляд, риски уголовной ответственности здесь сильно преувеличены. Всё-таки, фиктивная регистрация по Уголовному кодексу – это когда вы на основании заведомо недостоверных сведений прописываете неких лиц в квартире, в которой они жить точно не собираются. Если же вы когда-то вполне легально имели постоянную регистрацию в квартире, а потом оттуда уехали и «забыли» выписаться — то это максимум административный штраф за нарушение правил регистрации до 5 тыс. руб. (да и то, тут есть разные мнения – насколько снятие с регистрации в собственной квартире является обязательным при выезде за рубеж).

В целом, случаев привлечения ИПшников-эмигрантов к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию мы не встречали. При этом закон в принципе не обязывает индивидуального предпринимателя сообщать о переезде в другую страну или о статусе своего резидентства, а Минфин в своих письмах прямо пишет, что ведение деятельности через ИП не является нарушением Налогового кодекса, даже если физлицо не является налоговым резидентом РФ.

Как управлять ИП удаленно (не привлекая внимание санитаров)

Вообще, мы ожидали, что самыми частыми проблемами уехавших ИПшников станут всякие заморочки с налоговыми нюансами. Но нет! Практически все написавшие нам предприниматели в первую очередь упоминали трудности с электронными подписями и непосредственно удаленным взаимодействием с госорганами.

Отбывая из России в июне 2022-го я не учел, что вскоре истекает моя выпущенная через банк электронная подпись, которой я подписывал налоговые декларации – и что для ее перевыпуска теперь требуется лично прийти в российскую налоговую. Делать этого я конечно же не хотел, лететь через полмира ради визита в ФНС — такое себе удовольствие! Дима (Индонезия)

Речь в данном случае идет про квалифицированную электронную подпись (КЭП) – с помощью нее можно подписывать не только документы с контрагентами, но и всякие обязательные отчеты в налоговую, а также другие официальные документы (вроде заявления на патент). Только такая подпись может полностью закрыть все потребности ИП по удаленному обмену документами из-за рубежа.

До 2022 года такую подпись можно было получить в десятках удостоверяющих центров, а потом успешно продлевать удаленно без всяких личных визитов. Но в прошлом году правила изменились, и электронную подпись для бизнеса стали выпускать только в налоговой и только при личном визите (хорошо хоть, регулярный перевыпуск такой «козырной» подписи из налоговой после первичного получения по-прежнему можно совершать удаленно).

Кто приезжал в Россию специально за флешкой с подписью – поднимите руку! Я приезжал. (Владимир Черкасов, «Посвящение в рыцари»)

Это поставило огромное количество эмигрировавших предпринимателей с истекающей подписью, полученной не в ФНС, в непростое положение: продлить подпись, как раньше, уже нельзя, а выпустить новую подпись с личным визитом физической возможности тоже нет (подробнее все нюансы получившейся юридической раскоряки ребята из Эльбы разбирали вот в этом видео).

Спустя год с волны массовой эмиграции, к сожалению, никакого волшебного способа заполучить первую подпись из налоговой без личного присутствия так и не появилось. На рынке были конторы, которые якобы выпускали такие подписи удаленно, – но чаще всего речь там всё же шла про подпись физлица. Но подпись физлица – это не то же самое, что подпись индивидуального предпринимателя, даже если речь идет про одного и того же гражданина. Хотя, надо признать, что некоторые налоговые иногда принимают отчеты, подписанные такой подписью (сколько еще это продлится — ответа, к сожалению, нет).

В результате многие предприниматели приняли решение на всякий случай закрыть свои российские ИП с концами:

ИП мне в итоге пришлось закрыть, потому что на момент отъезда у меня не было квалифицированной ЭЦП (точнее, была, но как выяснилось — не та, что сейчас нужна). Благо, закрыть ИП можно удаленно, с помощью биометрического заграна и смартфона с NFC. Никита (Израиль)

Здесь речь идет о Госключе – это подпись, которую можно получить с помощью мобильного телефона и загранпаспорта нового поколения с NFC-чипом (вот он, наступивший киберпанк!). К сожалению, Госключ работает только в тех системах, которые с ним интегрированы, и решает, в основном, разные задачи физлиц. Бизнесу он подходит для ограниченного круга задач: открыть или закрыть ИП, сообщить о недостоверных сведениях в ЕГРЮЛ.

Индивидуальный предприниматель, который удаленно по биометрическому заграну сделал Госключ — но еще не знает, что с помощью него он сможет только закрыть свое ИП (Леонид Нечаев, «Приключения Буратино»)

А вот отправить налоговую декларацию от ИП или подписать договор с контрагентом с помощью такой подписи вы не сможете. Для этих целей многим уехавшим предпринимателям пришлось в конце концов прибегать к помощи доверенных лиц, оставшихся в России:

В итоге выходом стала отправка налоговой декларации по почте из РФ. Я полагал, что отправителем письма с декларацией обязательно должен быть человек, непосредственно по ней отчитывающийся – однако, как выяснилось, наша родная Почта России не особо пристально следит за данными на квитанции, так что мое доверенное лицо без особых усилий успешно смогло отправить мой отчет. Дима (Индонезия)

Вообще, доверенность на ИП (выписанная на человека в России, которому вы доверяете) может помочь вам решить многие проблемы, если возможности получить КЭП из налоговой у вас по какой-то причине нет. Такой человек сможет подписывать документы от лица ИП и сдавать отчетность в налоговую. Кстати, сделать такую доверенность за рубежом тоже возможно: оформляете ее в любом консульстве РФ (личное присутствие лица, на которое вы оформляете доверенность, не требуется), а потом просто отправляете почтой в Россию.

И еще несколько примеров не всем очевидных рисков, с которыми столкнулись написавшие нам предприниматели:

Вдали от родины мне неожиданно стукнуло 45 годиков. После положенных по закону трех месяцев внутрироссийский паспорт превратился в тыкву, а с ним и большая часть счетов в банках РФ. Что-то получилось продлить по заграну (Альфа), что-то – нет (Тинькофф). За границей внутрироссийский паспорт обновить невозможно. Николай

Виктор Васнецов, «Витязь на распутье»

Мегафон заблочил симку от всех банков и ЭДО, потому что не было платной активности три месяца. А некоторые банки не позволяют поменять привязанный к счету номер телефона без личного визита в отделение. Такой вот казус. Оля

Полезные советы по удаленному управлению ИП:

Получите для своего ИП квалифицированную электронную подпись в налоговой, и потом храните эту флешку с токеном как зеницу ока. Поставьте себе напоминание в календарь, чтобы не забыть ее удаленно продлить вовремя.

Если у вас в России остались люди, которым вы доверяете, на всякий случай оформите на них доверенность с правом подписывать документы от лица вашего ИП и взаимодействовать с госорганами, включая налоговую.

Уточните у вашего оператора (для номера телефона, на который у вас привязаны доступы к банковским счетам) правила блокировки сим-карты в связи с неактивностью. Если необходимо — подключите какую-нибудь самую дешевую услугу с ежемесячным платежом.

Как платить налоги из-за бугра (желательно поменьше)

Для физических лиц отъезд за границу и потеря налогового резидентства нередко означает существенно более высокую ставку налогообложения для доходов из России (подробнее писали об этом здесь). Для предпринимателей-эмигрантов, как ни странно, чаще всего изменений гораздо меньше; но важные нюансы тоже есть — давайте рассмотрим наиболее популярные системы налогообложения.

Индивидуальные предприниматели из РФ собрались в кафе в Тбилиси, чтобы выбрать подходящий режим налогообложения (Маргарита Ермолаева, «Playing With Ouija»)

НПД (налог на профессиональный доход, также известный как самозанятость)

У самозанятых и ИП на НПД при потере налогового резидентства ничего не меняется — тут главное только не превысить предельный размер дохода, который для этого налогового режима установлен на уровне 2,4 млн руб. в год. Ставка налога составит 6% с доходов от юрлиц и 4% с поступлений от физлиц. Подробнее про нюансы самозанятости/НПД можно прочитать в этой статье.

УСН (упрощенная система налогообложения)

На УСН тоже не меняется решительно ничего — там всё равно, где вы по факту находитесь, откуда получаете доходы, и являетесь ли резидентом. Платите, пожалуйста, 6% с доходов или 15% с прибыли (в отдельных регионах ставки могут быть меньше), и про страховые взносы ИП тоже не забывайте.

Кстати, если вы начнете получать иностранные доходы от предпринимательства, то их тоже надо будет учитывать в налоговой базе УСН по курсу ЦБ, см. п.3 ст.346.18 НК РФ (подробнее про уплату налогов на УСН с доходов из-за границы писали здесь).

ПСН (патент)

Патент — это любимая система налогообложения российских айтишников. Платишь фиксированный налог 2 раза в год, и бед не знаешь. Дело в том, что фактические доходы предпринимателя на патенте не влияют на его стоимость: в расчет берется некий стандартный «потенциальный доход», который для каждого вида деятельности рассчитал регион. Например, в Москве год патента на программирование стоит 600 тыс. руб., а вот в Свердловской области — всего 21 тыс. руб. (даже если вы зарабатываете, условно, больше миллиона рублей в месяц!)

Кажется, что это всё звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой...

У меня патент на разработку ПО и баз данных. Для ИП работает правило, что услуги оказываются по месту регистрации – а оно совпадает с местом прописки. То есть, если есть возможность сделать прописку в другом населенном пункте с меньшей налоговой базой — то это работает нормально! Михаил (Таиланд)

К сожалению, мы тут не разделяем безусловного оптимизма Михаила: при эмиграции предпринимателя правомерность использования патента нередко оказывается под вопросом. Раз стоимость патента привязана к региону, то и бизнес предпринимателя тоже должен быть как-то к нему привязан. В идеале, нужно прямо в этом регионе физически и работать.

Айтишники-эмигранты на рейсе Челябинск-Ереван, вижу так (Марк Шагал, «Над городом»)

Но есть и другие варианты: для некоторых видов деятельности Минфин разрешает привязываться к региону с помощью заказчиков и клиентов, либо исходя из места заключения договора. Например, вот в этом письме Минфин пишет о том, что программист может дистанционно разрабатывать ПО для зарубежных заказчиков — главное, чтобы договор был заключен в регионе получения патента. Здесь Минфин подтверждает, что заниматься образовательной деятельностью тоже в принципе можно удаленно, а здесь — что можно сдавать квартиру в России на патенте, находясь за рубежом.

В общем, переход на патент теоретически может сэкономить вам кучу денег на налоговых платежах. Но если вы при этом физически не находитесь в регионе патента — то как минимум стоит озаботиться тем, чтобы все договоры были оформлены в нужном регионе, и в идеале еще были какие-то клиенты оттуда.

Налог с продажи недвижимости

Вы же знаете, что налоговые нерезиденты РФ должны платить НДФЛ 30% с цены продажи квартиры, если она находилась у них в собственности меньше 5 лет (в некоторых случаях — меньше 3 лет)?

Так вот, оказывается, иногда даже нерезидент может избежать такую адовую налоговую ставку – если он продаст свою недвижимость в качестве ИП (и уплатит, например, 6% с выручки на УСН). Правда, для этого ему надо будет иметь железобетонные доказательства, что продаваемое имущество непосредственно использовалось в предпринимательской деятельности (например, он сдавал квартиру и платил налог как ИП с арендной платы). Подробнее об этом рассказывали здесь.

Чудеса двойного налогообложения

Как выяснилось, это не всем очевидно, но тем не менее: уплата налогов с ИП в России не освобождает вас от обязанности платить налоги и в новой стране вашего налогового резидентства. С налоговой системой в каждой конкретной юрисдикции надо разбираться отдельно — но в самом общем случае, скорее всего, доход вашего российского ИП будет приравнен к абстрактному доходу физлица и будет подлежать налогообложению там, где вы теперь налоговый резидент. (Впрочем, есть и приятные исключения: например, в Грузии иностранные доходы не облагаются налогом.)

Как правило, страны заключают между собой специальные соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН), чтобы избежать задвоения налога с одного и того же дохода в двух странах. Обычно это работает так: если вы получаете доход из одной страны, где с него удержали 10%, а в другой стране, где вы налоговый резидент, ставка налога составляет 15% — то доплатить в бюджет второй страны надо всего лишь 5% (т.к. уже уплаченные в другом месте 10% вам как бы «зачитываются»).

Идея звучит хорошо, но есть одна засада: положения СИДН распространяются только на те налоги, которые прямо указаны в тексте соглашения — а это чаще всего только самые «распространенные» по миру налоги вроде НДФЛ, НДС или налога на прибыль. А вот всякие специальные льготные режимы для ИП, наподобие рассмотренных выше НПД, УСН или патента, обычно в текст СИДН не попадают — так что по ним вам могут грозить все прелести двойного налогообложения в полный рост.

Джон Криммел, «The Village Politicians»

Опять же, есть некоторые счастливые исключения: например, налоговое законодательство Кипра прямо позволяет зачитывать в уменьшение «местного» налога на доходы вообще любые налоги, уплаченные в другом государстве — независимо от присутствия их в СИДН.

Вообще, СИДН у России заключены со многими странами. Правда, в августе 2023 года президент РФ подписал указ об односторонней частичной приостановке почти половины из них — поэтому, как конкретно они будут действовать дальше, с учетом возможной реакции затронутых стран, пока точно неизвестно (подробнее мы писали об этом здесь).

Главный совет по налогово-предпринимательским делам простой: обязательно возьмите консультацию толкового юриста, который специализируется на налоговом праве страны вашего текущего налогового резидентства. Скорее всего, это позволить вам сэкономить кучу денег и нервных клеток.

Это всё в полной мере, конечно, применимо не только к российским ИП. Год назад все обсуждали историю печально известной «эстонской айтишницы» — эмигрантки из РФ, которая хвасталась в Твиттере, как она с помощью грузинского ИП хитро платит всего 1% (вместо полагающихся по ее расчетам в Эстонии, где она жила, 60%). Напихали ей в панамку тогда от души, можете ознакомиться с сутью дела поподробнее — чем точно закончилась эта история, неизвестно, но последствия могли быть для айтишницы весьма и весьма неприятными.

Российская айтишница похвасталась в Твиттере оптимизацией налогов – и ее пообещал наказать лично экс-президент Эстонии

Многие релоцирующиеся айтишники сейчас стараются подобрать такой вариант, чтобы платить со своего дохода не эти ваши европейские налоги >50%, а что-нибудь более «приемлемое». Разбираемся, что в этом стремлении может пойти не так (спойлер: всегда советуйтесь с налоговыми юристами и поменьше пишите про себя всякое в Твиттере).

Как выводить деньги из России за рубеж

Последний пласт проблем, который встречается практически во всех историях написавших нам предпринимателей, — это вывод заработанных доходов из РФ таким образом, чтобы их можно было использовать в текущей стране проживания. Когда-то с этой задачей прекрасно справлялись международные SWIFT-переводы, но теперь из-за всевозможных санкций этот путь стал крайне ненадежным (см. подробнее вот здесь). Так что ИПшникам-эмигрантам приходится порой проявлять недюжинную изобретательность.

Из наиболее распространенных вариантов организации денежных потоков, о которых нам написали владельцы ИП, можно выделить следующие:

Рублевые переводы на счета в банках «дружественных» стран СНГ.

SWIFT-переводы в валюте (если повезло иметь открытые валютные счета в тех немногих российских банках, от которых такие переводы более-менее уходят).

«Бартер» с другими эмигрантами (например, кому-то нужно отправить рубли родственникам в Россию — и взамен он готов заплатить валютой в стране текущего проживания).

Крипта.

Более подробно все эти способы, с присущими им рисками и недостатками, мы рассматривали вот в этом гайде от октября прошлого года.

Все способы легального вывода денег из России: детальный разбор со ссылками

Многие россияне сейчас временно или навсегда покидают РФ. При этом задача вывоза накопленных внутри страны денег часто оказывается непростой. В этом гайде я систематизировал все работающие на текущий момент способы, которыми поделились участники нашего сообщества RationalAnswer.