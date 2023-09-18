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Инвестиции

Про личные сбережения и инвестиции понятными словами. Разумный ответ

Денис спрашивает: «Пенсия. Как не жить на пенсии в бедноте?». Ден, спасибо за лаконичный вопрос! =) Я могу придумать как минимум несколько рабочих вариантов.
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Про личные сбережения и инвестиции понятными словами. Разумный ответ
Изображение от freepik.com

1. Инвестировать в финансовый капитал. Регулярно откладывать часть текущих доходов и вкладывать их в диверсифицированный портфель активов: акции, облигации, недвижимость, золото и т.д. Есть вероятность, что к пенсии ваша кубышка заколосится и позволит вам поддерживать относительно достойный образ жизни.

Минусы плана: при должной кривизне рук и чуточке «удачи» есть риск вложить свой финансовый капитал в какой-нибудь МММ.

2. Инвестировать в человеческий капитал. Прокачать свои профессиональные навыки таким образом, чтобы в ближайшие годы уровень вашей зарплаты неуклонно рос пугающими темпами. Приток дополнительных денежных средств использовать согласно пункту 1.

Минусы плана: если бы вы знали, как легко повысить свою зарплату, то вы бы, наверное, это уже давно сделали.

3. Инвестировать в социальный капитал. Создать крепкую семью, нарожать много детишек, дать им счастливое детство и хорошее образование. Постараться «не испортить им жизнь» и вообще не просрать с ними отношения – чтобы они вас любили и уважали, и, если что, позаботились на пенсии.

Минусы плана: с практической реализацией пункта «не просрать отношения» могут возникнуть определенные, кхм, трудности.

4. Инвестировать в геополитический капитал. Переехать в страну с выраженной социалистической (в хорошем смысле) направленностью, где пенсионному обеспечению граждан уделяется большое внимание. Например, считается, что самой козырной пенсионной системой в мире обладают Нидерланды. «Дембельнувшемуся» в 2020 году голландскому пенсионеру полагалось от государства 1270 евро в месяц, при этом 90% работодателей предоставляют своим сотрудникам также дополнительные пенсионные программы.

Минусы плана: возможно, в Нидерландах вас никто не ждет.

5. Диверсифицироваться. Совместить все предыдущие пункты, чтобы даже если что-то не выгорит — другие варианты подстраховали.

Минусы плана: никаких, совершенно никаких — если вы умеете одновременно быть успешным, богатым и со всех сторон прекрасным (кстати, поделитесь секретом в комментах).

Бонусный пункт, для настоящих панков:

6. Деинвестировать в капитал здоровья. Если цель «не жить на пенсии в бедноте» для вас представляется слишком сложной, можно ее немного упростить до «не жить на пенсии». Бухайте, упарывайте вещества, ешьте джанк-фуд как не в себя — тогда, возможно, к моменту наступления пенсии проблема решится сама собой (в России, кстати, это вполне типично используемый лайфхак, особенно среди мужчин).

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21 подписчик

Комментарии

2
  • Логотип LIrina-1973
    LIrina-1973 22 минуты назад

    Инвестировать в социальный капитал. Создать крепкую семью, нарожать много детишек, дать им счастливое детство и хорошее образование. Постараться «не испортить им жизнь» и вообще не просрать с ними отношения – чтобы они вас любили и уважали, и, если что, позаботились на пенсии.

    Однажды ты оторвёшь взгляд от своего смартфона и порадуешься, что твои дети сдали тебя в такой дом престарелых, где есть бесплатный вай-фай.

    • Логотип nlukina
      nlukina
      3 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      это предел мечтаний

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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Инвестиции

Про личные сбережения и инвестиции понятными словами. Разумный ответ

Денис спрашивает: «Пенсия. Как не жить на пенсии в бедноте?». Ден, спасибо за лаконичный вопрос! =) Я могу придумать как минимум несколько рабочих вариантов.

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