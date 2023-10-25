Аяза Шабутдинова задержали за недостаточно успешный успех, а СПБ Биржа накрылась санкциями

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Фридман признал чудовищную ошибку и вернулся в РФ, WeWork стремительно превращается в WeWorked, регулирование AI шагает по планете (но ни один дата-центр еще не разбомблен), а главный крипто-кудряш современности официально признан виновным во всём (вообще во всём!).

Короля инфобарыг арестовали

Аяз Шабутдинов — скромный пацан из Куеды, который пришел к успеху (пишут, что в год он зарабатывает примерно по 600+ млн руб. — ну то есть, ~$6 миллионов баксов, мое почтение). Но Аяз не жадный, поэтому своими секретами успеха он делится со всеми желающими в школе будущих миллиардеров под названием «Like Центр» за скромные суммы от 100к до пары миллионов рублей.

Правда, не все его ученики оказались столь же способными: некоторые не смогли достаточно проникнуться духом бизнес-мышления, чтобы заработать свои собственные киломиллионы — вот восемь таких неудачливых чуваков (отдавших за «обучение» ~5 млн рублей) и пожаловались на него в правоохранительные органы. В результате Аяза задержали и посадили в СИЗО, чтобы сшить ему красивое дело о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы (до 10 лет лишения свободы).

Даже на этом фото видно, что задерживающий Аяза полицейский не мыслит позитивно и угрюмо смотрит вниз (скорее всего, зарабатывает немного), в то время как сам Шабутдинов твердо и с уверенностью смотрит в светлое будущее

Я про Аяза знаю примерно ничего — но со стороны, конечно, кажется, что он создал для себя образ человека, к которому очень сложно проникнуться симпатией. Тем не менее, мне вот навскидку неочевидно, что его нужно сажать за решетку за мошенничество. Ну то есть — судя по всему, он действительно продавал некую дичь с неадекватными обещаниями для людей с пониженной когнитивной ответственностью; но, может, за это просто впаять штрафы за некорректную рекламу, а?

Иначе, мне сложно сказать, где провести границу вот этого подхода «сажаем за невыполнение обещаний». Если я пару лет отучусь на топовой программе MBA за $150k, а потом решу, что какой-то ерунде меня там учили, и вообще зарабатывать я больше от всего вот этого не стал — то директора условного Гарварда тоже надо на нары отправлять? Ну, такое.

Тем временем, пишут, что за Аяза вроде как уже впрягаются основатели Qiwi, SkyEng, SkillBox, и ряда других компаний.

Вот это, например — это уже мошенничество, или просто «творческое преувеличение»? (скрины взяты отсюда)

В Твиттере, однако, пишут, что есть во всей этой ситуации и плюсы: наконец-то колл-центры «служб безопасностей банков» на зоне смогут прокачать свои бизнес-процессы и использовать экспертизу Аяза для улучшения продающей силы своих скриптов.

Торговля американскими акциями на СПБ Бирже накрывается медным тазом

2 ноября американцы выкатили новый пакет санкций против России: под раздачу попали несколько российских банков (из самых известных — это Почта-банк, Русский стандарт, Абсолют Банк и Хоум Банк), а также АФК Система и МГТУ имени Баумана.

Но хедлайнером этого санкционного списка стала, безусловно, СПБ Биржа. Несмотря на все намеки Вселенной последних полутора лет про то, что российским инвесторам не стоило бы пытаться инвестировать в зарубежные активы «недружественных» стран через российскую инфраструктуру — огромное количество людей с завидным энтузиазмом продолжали этим заниматься. Ну и вот, приехали!

Роман Горюнов (глава СПБ Биржи). Вспоминается анекдот про лося, ну там где было «вот я всё пью и пью, а мне всё хуже и хуже...»

Сама биржа пока только приостановила торги американскими бумагами на прошедшие четверг-пятницу, но в понедельник клятвенно пообещала всё возобновить. При этом, как заявили представители биржи, «введенные санкции не затронут активы клиентов». Здесь сразу хочется ехидно добавить «...но и сами клиенты, возможно, тоже не смогут больше затронуть свои активы», но что конкретно будут означать новые санкции для обычных инвесторов — до конца пока не понятно.

Учитывая то, что полная инфраструктура владения купленными на СПБ Бирже иностранными бумагами не то чтобы сильно публично раскрывается — точно оценить все риски и последствия со стороны сложновато. Мнения экспертов тут разделились: кто-то говорит, что условия санкций позволят спокойно завершить все операции с американскими бумагами до 31.01.2024; а кто-то пугает тем, что все акции непременно заблокируют на клюшку, как это случилось ранее с бумагами на НРД.

Короче, если торги акциями на СПБ Бирже всё-таки откроют (когда вы будете читать этот текст, это уже будет понятно) — то, вероятно, можно будет увидеть довольно большой поток продаж бумаг, который может привести к отклонению цен сделок от так называемых «справедливых» цен (пересчитанных по котировкам на американской бирже через курс USD/RUB). Пока же непосредственным прямым эффектом санкций явилось падение акций самой СПБ Биржи на 20+%, а также приостановка торгов кучей фондов Тинькофф, которые были завязаны на обращающиеся на этой бирже бумаги.

Фридман признал, что произошла чудовищная ошибка

Многие россияне последние два года оказались в некой раскоряке – и в России жить не хочется, и за рубежом как будто бы их тоже никто не ждет. Как видим, эта проблема стоит не только перед обычным челябинским айтишником, но и перед крайне обеспеченными людьми тоже: Михаил Фридман (один из основателей «Альфа-групп») в прошлом году жаловался на то, что введенные против него санкции не позволяют ему в Лондоне спокойно кушать в ресторане и платить уборщице.

Ну а на прошлой неделе Фридман заявил, что их с Авеном решение вкладывать деньги на Западе «было ошибкой». Сами они из Лондона в итоге улетели — Фридман оказался сначала в Тель-Авиве, а теперь и вовсе в Москве.

По лицам видно – думают над ошибками!

Тем временем, еще одного сооснователя «Альфа-групп» по фамилии Кузьмичев во Франции уже вовсю готовятся судить по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов. Что этот думает о совершенных ранее ошибках, и в чем они состояли — в прессе пока не уточняется.

Товарищ майор из МВД теперь хочет посмотреть каждому россиянину с чужим гражданством лично в лицо

С 26 октября начали действовать новые правила об уведомлении МВД РФ о получении иностранного гражданства или вида на жительство (напоминаю, что за нарушение этого порядка по российским законам теоретически можно «словить» уголовную статью).

Подробно изменения разобрал мой постоянный соавтор-юрист Кирилл Коршунов вот здесь, я же остановлюсь буквально на паре моментов:

Больше нельзя отправлять уведомление по почте (сам я раньше делал именно так, ибо лишний раз топать лично в МВД — желания мало). Зато стало можно подавать уведомление онлайн через Госуслуги либо в российском консульстве за границей. Правда, оба этих способа пока почему-то не работают, а когда и как конкретно заработают — неясно.

К счастью, обязательство уведомить о появлении у вас нового гражданства/ВНЖ по-прежнему возникает только при въезде в РФ (раньше нужно было в течение 30 дней это сделать, теперь 60 дней), и по-прежнему можно при желании отправить в МВД своего представителя с доверенностью.

WeWork подумывает о ребрендинге в WeWorked

В 2010 году Адам Нойманн основал компанию WeWork — он придумал массово арендовать гигантские офисные площади подешевле, и сдавать их в аренду более мелкими кусками подороже (и, как в том анекдоте, «на эти 2% и жить»). В то время «дизрапшен» традиционных бизнесов был крайне моден (Uber, и всё такое) — поэтому идея замутить что-нибудь революционное и в недвижимости показалась многим гениальной. А японский SoftBank дак и вообще отвалил компании кучу бабла по общей оценке почти в $50 млрд.

Пару миллиардов талантливый бизнесмен Адам немедленно вынул себе на карман, но вообще — его почти сразу из компании выгнали (уж очень странный он был), а к бизнес-модели сверхуспешного стартапа довольно быстро возникли вопросики. Пока суть да дело, на прошлой неделе этот самый WeWork объявил о том, что морально уже готов банкротиться.

Короче, текущая рыночная капитализация Виворка составляет примерно $50 млн (пятьдесят миллионов долларов) — в тысячу раз меньше, чем она оценивалась несколько лет назад. В сухом остатке имеем: остроумный паренек Нойманн переложил пару ярдов баксов из кармана японцев к себе в карман (ну и попутно навел веселую суету на бирже в течение нескольких лет). Талантище!

Вижу так лицо Адама с женой, когда они читают в новостях, что компания, которую они втюхали доверчивым японцам, наконец обанкротилась

AI будут регулировать-регулировать, но перевырегулируют ли?

Прошлая неделя выдалась горячей для сферы регулирования искусственного интеллекта. Почти одновременно Байден подписал указ о регулировании AI в США, и страны G7 выпустили совместный меморандум о принципах глобального подхода к регуляции.

В штатовском документе есть, в частности:

Обязательство разработчиков новых больших ИИ-моделей делиться с правительством результатами их тестирования на безопасность (которое должно будет проводиться в соответствии с некими стандартами, которые еще предстоит разработать).

В целом, бомбить датацентры пока не обещают, но сообщать о новых крупных вычислительных кластерах свыше определенного порога уже надо (см. подробнее у Котенкова).

Особое внимание будет уделено использованию ИИ в науке, и особенно — во всяком биосинтезе (боятся, как бы случайно не намудрить какую-нибудь вирусную вундервафлю, например).

Весь контент из-под пера нейросеток надо будет маркировать (на всякий случай сразу заявляю — мои тексты пишет не ChatGPT!).

Будут вовсю бороться с дискриминацией от нейросеток, а потерявшим работу из-за чрезмерно прокачавшихся жестянок обещают всяческую помощь.

Жду, когда кто-нибудь с помощью нейросетки заставит Байдена прочитать легендарный монолог про «Киборги... они заполонили планету!»

Документ от G7 в целом чуть более абстрактный, такой — «за всё хорошее, против всего плохого». Типа, давайте все вместе постараемся делать безопасные ИИ, делиться друг с другой инфой, не забивать на безопасность и какие-то стандарты разрабатывать. А, ну и вотермарками обязательно надо всё метить тоже!

Каждый охотник желает знать, где будет сидеть Фрид-Бэнкман Сэм

В течение нескольких недель суд над Сэмом Бэнкманом-Фридом происходил следующим образом – на трибуну по очереди выходили все его подельники, и каждый из них прогонял примерно следующую телегу: «Мы там все вместе мошенничали, нарушали закон, делали бабосы на лохах, кидали хомяков на лавэ. А заправлял всем процессом криминала вот тот кудрявый парень!!»

После этого пару дней выделили на защитную речь и очную ставку с самим Сэмом. Тот вышел, посмотрел на присяжных грустными глазами, и сказал речь, краткую суть которой можно свести к «Ребята, я не вор — я просто очень, очень сильно тупой!»

Ну и вот, на прошлой неделе присяжные вынесли свой вердикт: виновен по всем пунктам обвинения. Итоговый срок Бэнкману-Фриду назначат еще через полгода, только в марте 2024 года. Есть шанс присесть аж на 115 лет.

Короче, защита Чубакки не сработала. А ведь я помню, как год назад куча народа хором повторяли «да у него там всё подвязано, политики за него впрягутся, его точняк не посадят!!»

Хорошая новость недели

На прошлой неделе не было хороших новостей. (Если вы такую знаете — напишите в комменты, пожалуйста, я буду пристыжен.)

Так что, вместо ХНН в этот раз будет ссылка на годную заметку от Михаила из нашего клуба — в которой он делится своими наработками по инвестициям в банковские вклады (включая ссылки на места по мониторингу лучших предложений).

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