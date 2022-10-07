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Павел Комаровский
Налоговый учет

Самые дикие налоговые проблемы, в которые встряли уехавшие из России айтишники в 2024

Попытка налоговой отхватить 6% с продажи квартиры в Грузии у налогового нерезидента РФ, двойное налогообложение заработанной крипты от российской ФНС, а также штраф 30% за сдачу в аренду недвижимости в Германии — в этой статье мы собрали самые жуткие истории из жизни, с которыми налоговые юристы сталкивались на практике.
Думаю, именно так бывалые налоговые юристы смотрят на айтишника, который впервые в своей жизни переезжает в другую страну...

Год назад мы с юристами из NSV Consulting выпустили большую статью про самые пугающие налоговые ошибки эмигрантов из РФ, которые они допустили в 2022–2023. Материал тогда широко разошелся, и нам потом еще долго писали теплые отзывы те, кому он помог избежать дорогих для кошелька «фейлов».

С тех пор у юристов накопилось много новых жутких «кейсов из ада», да и законодательство не стоит на месте. В общем, мы решили сделать своего рода сиквел: собрали для вас новые актуальные истории о том, как переехавшие из России айтишники (и не только) по незнанию попали на большие деньги.

Как и в прошлый раз, пробираться через юридические дебри всех этих историй мне помогали Анастасия Васильева (руководитель налоговой практики) и Герман Ковешников (юрист налоговой практики) из NSV Consulting

Disclaimer: В этой статье для облегчения ее понимания многие юридические термины и понятия существенно упрощены, а сама она не является юридической и/или инвестиционной консультацией. Все действующие лица и их цитаты являются (конечно же!) вымышленными, а любое сходство с реальными людьми — случайно. Прежде чем повторять что-либо из этого материала в домашних условиях, настоятельно рекомендуем проконсультироваться с юристами!

Фейл №1: Когда скупой российский ИПшник платит дважды

Жил да был... ну, давайте его назовем «Владимир» для конспирации. Владимир, как и многие другие программисты в РФ, работал на зарубежных заказчиков — а доходы эти принимал на российское ИП и платил всего 6% (что всяко выгоднее, чем платить 13% НДФЛ + 30% социальных отчислений с работодателя при обычном трудоустройстве на российскую компанию).

В 2022 году наш Вова уехал в Грузию, и там тоже открыл ИП — еще более козырное, с налоговой ставкой всего 1%. ИП в России он при этом закрывать не стал: туда продолжала изредка падать копеечка от фриланс-заказов российских компаний (хотя основные обороты уже шли через Грузию: ведь платить программистам в Россию международные компании вдруг резко перехотели).

По моим экспертным подсчетам, платить налог с ИП в размере 1% примерно [сверяется с калькулятором] в шесть раз выгоднее, чем по ставке 6%

Как честный человек, Вова еще и отчитался перед российской налоговой о новых зарубежных счетах. А она возьми да и попроси: «Уважаемый гражданин, пришлите нам выписки по этим счетам посмотреть, очень нужно!» (есть такое право у нее, вообще говоря). Ну, он и прислал.

По итогам изучения этого ценного документа, налоговая вынесла свой вердикт: «Видим кучу поступлений на ваш грузинский счет в качестве оплаты за оказание услуг — эта предпринимательская деятельность должна быть задекларирована по вашему ИП в РФ. Также у вас там есть приход $150 тыс. за продажу квартиры в Грузии — вы не поверите, но эта сумма тоже должна быть...»

Да, многие российские ИПшники этого не осознают, но с точки зрения российского законодательства это факт:

Если у вас в РФ открыто ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН), то любые доходы от предпринимательской деятельности за рубежом (в статусе физлица или зарубежного ИП — если вы ведете бизнес через юрлицо, то это «не считается») должны облагаться налогом и в России (см. письмо ФНС № ЕД-4-3/9681@ от 13.06.2012 г.)

Более того, УСН еще и считается «специальным налоговым режимом», который чаще всего не прописан отдельно в соглашениях об избежании двойного налогообложения между странами — поэтому зачесть в России уже уплаченную в другой стране часть налога не выйдет.

Вот и пришлось Вове помимо уже уплаченного 1% в Грузии доплачивать сверху 6% в РФ, да еще и штраф 20% с пенями (за то, что сам вовремя не признался российской налоговой о своем секретном грузинском предпринимательстве). Всё вместе набежало примерно на 2 млн рублей дополнительных неожиданных расходов.

С проданной грузинской квартирой, к счастью, вышло всё не так печально. Хоть российская ФНС и записала ее так же лихо в «предпринимательскую деятельность» (общеизвестно же, что айтишников хлебом не корми, дай только квартирами поторговать!), мы помогли Владимиру доказать, что он покупал ее как единственное жилье для себя, а не для извлечения прибыли — так что доплачивать налог в РФ хотя бы по этой части не пришлось.

Лицо айтишника в тот момент, когда налоговый инспектор задает вопрос, который начинается с «А вот у вас здесь квартира...»

Мораль: помните, что по законам РФ российское ИП на УСН предполагает уплату налога с предпринимательской деятельности по всему миру (независимо от того, являетесь ли вы налоговым резидентом в России). Так что, в определенных случаях есть резон его просто закрыть — чтобы оно не создавало ненужных налоговых рисков. Ну и не стоит забывать: чем меньше налоговая знает о вас «лишней» информации, тем, скорее всего, будет крепче ваш сон.

Фейл №2: Сдаешь недвижку в аренду за рубежом? Получай штраф 30% от всей суммы выручки!

Если из предыдущей истории вы сделали вывод «нужно просто закрыть ИП в РФ, и я буду в домике» — то, к сожалению, вынуждены вас огорчить: для российской налоговой это не всегда является препятствием на пути к навешиванию на вас солидных штрафов.

Следующий кейс получил довольно широкую огласку в СМИ (речь здесь идет не о клиенте NSV Consulting): российский гражданин по имени Алексей как физлицо сдавал несколько объектов коммерческой недвижимости в Германии, никаких ИП у него при этом и в помине не было.

Российская ФНС при этом посчитала так:

  • раз сдача в аренду, да еще и сразу нескольких объектов — значит, это предпринимательская деятельность;

  • раз предпринимательская деятельность — то можно считать, как будто у гражданина есть российское ИП (даже если он его и не открывал по факту);

  • раз есть ИП в России — то, значит, гражданин должен следовать правилам валютного контроля для юрлиц в РФ;

  • а раз российские юрлица имеют право получать валютную выручку только на счета в российских банках (что в текущих условиях для арендной платы из Европы откровенно малореально) — то надо впилить этому Штирлицу штраф 30% со всего оборота за нарушение валютного законодательства!

Ну вы поняли: с учетом того, что речь идет о сдаче в аренду недвижки именно в Германии — здесь будет уместен только один анекдот…

Если у вас возникло легкое (кхм!) ощущение, что тут на каждом шаге этой цепочки к логике налоговой могут появиться вопросики, то вы не одиноки. Сама ФНС чуть позже выпустила разъяснительное письмо № ШЮ-4-17/2605@ от 07.03.2024 (видимо, после вала панических запросов от населения): там они пишут, что это всё можно считать внешнеэкономической деятельностью, и в этом случае зачисление выручки на зарубежные счета — это ок (неважно, есть у вас ИП, или нет). И нашему герою-Алексею, кстати, удалось в итоге оспорить полученный штраф в суде (хоть аргументация там была и чуть другая).

Звучит это всё уже гораздо лучше. Но даже в этом случае у налоговой остается еще один потенциальный угол атаки: если сумма внешнеторгового контракта превышает 10 млн руб., то при определенных условиях (если ФНС удастся обосновать, что вы занимаетесь именно предпринимательством — см. п. 17 вот здесь) непостановка его на ВЭД-учет в уполномоченном российском банке будет грозить теми же самыми штрафами в размере 20–40% от выручки.

Как говорится: «Можно вывезти предпринимателя из России, но вот отвести от него риски российских штрафов 20–40% за нарушение валютного законодательства — это уже гораздо сложнее!»

Мораль: Российское валютное регулирование — это до крайности опасная и запутанная штука (как видим из примера выше, иногда — даже для самой налоговой). Имейте при этом в виду, что валютными резидентами РФ считаются в том числе все обладатели российского паспорта — независимо от того, проживают ли они по факту в России или нет.

Фейл №3: ПлачУ налоги с крипты (и плАчу)

Это история про криптана-айтишника. Давайте назовем его для простоты «Семен» (фамилия его не Бэнкман-Фридов, не беспокойтесь). Он получал от зарубежной компании доход в крипте, ну и сам инвестировал во всякие щиткоины — достаточно успешно, как ни странно.

После 2022 года он решил эмигрировать с семьей в Испанию — и для этого собрался покупать там дом. Местные юристы и банки сказали ему: «Мы, конечно, рады, что вы криптан-шифропанк — но для покупки недвижимости, будьте добры, перечислите нам на счет НОРМАЛЬНЫЕ деньги. С подтверждением по источнику происхождения: в том числе, что вы все налоги с этого дохода заплатили в стране текущего проживания». Вслед за этим чуваки из банка еще начали кудахтать какие-то непонятные слова «KYC! AML! Комплаенс!!» и страшно вращать глазами.

Западный банковский комплаенс — это крайне веселая штука, да

Короче, наш Семен-криптан стиснул зубы, и пошел продавать накопленные нолики и единички через P2P-обменники — а следом попытался это всё дело самостоятельно задекларировать в форме 3-НДФЛ, чтобы потом показывать испанским банкам красивую декларацию с нужными суммами и отметкой российской налоговой о принятии.

ФНС на это всё внимательно посмотрела и выдала свой вердикт:

  • С дохода, полученного в форме крипты от зарубежных компаний, надо заплатить НДФЛ.

  • При продаже крипты надо бы заплатить налог еще раз. (Вы же продаете имущество, доход получаете? Ну вот, то-то и оно!!)

  • Налог при этом придется платить с общей выручки от продажи крипты. Ведь, чтобы сделать вычет из налоговой базы в размере затрат на ее приобретение, надо иметь на руках железобетонное бумажное подтверждение этих затрат — а с этим у криптанов часто бывают проблемы.

Если бы российская версия этого набора Лего выпускалась, то, я думаю, она должна была бы выглядеть именно так

В итоге мы помогли крипто-Семену сэкономить существенное количество миллионов рублей за счет избежания двойного налогообложения по доходам в крипте от зарубежной компании: с 01.01.2019 г. применяются положения абз. 18 подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ, и при продаже имущества можно уменьшить полученные доходы на величину суммы, с которой был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) такого имущества — это как раз документально подтвердить проблемы не составило.

А вот с продажей крипты, купленной в инвестиционных целях, легальных обходных путей уже не осталось: у Семена просто не сохранилось никаких документов под ее приобретение в разное время и разными способами. Пришлось платить НДФЛ с полной суммы выручки от продажи, а не с прибыли. =(

Мораль: Будь вы хоть самый идейный шифропанк, рано или поздно в жизни может возникнуть ситуация, когда находленную крипту понадобится превратить обратно в «легализованный» фиат. И тут уж, если вы заранее не продумали этот процесс и не подготовились, есть неиллюзорный риск столкнуться с проблемами...

Фейл №4: Не пришло в голову, что в новой стране тоже надо платить налоги (и, вполне вероятно, совсем по-другому)

Довольно часто налоговые «факапы» людей при переезде в другую страну выглядят достаточно курьезно: многим просто как-то даже не приходит в голову, что налоги на новом месте могут работать не так, как им подсказывает «здравый смысл».

У одного клиента (назовем его «Иваном») был бизнес по торговле ценными бумагами через несколько офшорных компаний. В России он уже привык отчитываться за эти компании как за КИК (контролируемые иностранные компании), и платить с их прибыли не очень большой НДФЛ 13–15%.

А потом Иван решил стать «Жаном» и переехать жить во Францию. Процесс подготовки к переезду уже шел полным ходом (ну там — выбор подходящего шале, тренировки по правильному хрусту булкой). Но, к счастью, у будущего «лё Ивана» хватило здравомыслия всё же взять налоговую консультацию перед эмиграцией (а не после) — и мы успели его предупредить, что по более хитрым французским законам о КИК, ему придется платить налог с прибыли компаний по ставке около 60%, да еще и с большей суммы! В общем, для переезда Иван всё-таки выбрал в итоге другую страну...

Ну вы поняли, короче, зачем Жерар Депардье в Россию переезжал в свое время, да? Ответ на эту загадку рифмуется со словами «бульдоги» и «залоги»

Другой клиент переезжал в Англию, и при этом работал по удаленке на кипрскую айтишную компанию. В интернетах он прочитал о том, что по британскому налоговому режиму non-domicile его зарубежный для Англии доход вообще не будет никакими налогами облагаться. А по факту выяснилось, что так как он планировал эти деньги получать в английский банк и дальше на них жить — то ему грозил прогрессивный налог со ставкой до 40%. (Эту проблему удалось в итоге решить, но это тема для отдельной истории.)

Мораль: Помните, что налоги в другой стране будут работать не так, как вам кажется «логичным», а так, как у них это прописано в местных законах. После консультации с профильными юристами вас могут ждать большие открытия!

Фейл №5: «Я вам посылку принес, только я вам ее не отдам, потому как у вас документов нету»

Здесь пойдет речь про айтишницу Зинаиду (должен же у нас быть какая-то gender diversity?). Пока Зина жила в России, она регулярно отчитывалась в ФНС РФ по своей компании, зарегистрированной в Армении (та самая КИК — контролируемая иностранная компания).

Потом Зина уехала из России, и в 2023 году перестала быть налоговым резидентом РФ (провела свыше 183 дней за рубежом). Вообще говоря, российские граждане не обязаны уведомлять налоговую о потере налогового резидентства. Но Зинаида была девушкой ответственной — поэтому отправила в свою родную ФНС весточку: «Уехала. Теперь не резидент. Загранпаспорт со штампиками во вложении. Целую!».

Вижу так

Казалось бы, на этом бурные отношения между Зинаидой и ее налоговым инспектором из России должны были завершиться. Но не тут-то было! В начале 2024 года Зина получила информационное письмо из налоговой, дескать «не забудьте отчитаться о КИК за прошлый год». А чуть позже ей еще и поступил звонок на WhatsApp с незнакомого номера, в ходе которого строгий мужской голос ее заверил, что крайний срок предоставления отчетности по КИК уже приближается — и на горизонте уже маячит штраф за его непредставление в размере как минимум 1 миллиона рублей.

Зина попыталась робко возразить, что она, вроде как, уже все уведомления о потере налогового резидентства (которое означает и потерю необходимости отчитываться в РФ о своих зарубежных компаниях) давно отправила, вместе с доказательством в виде скана загранпаспорта. На что инспектор гордо заявил, что «он этим штампикам в загране НЕ ВЕРИТ» — и ему обязательно нужны корешки авиабилетов, подтверждения брони отелей, а также скан договора аренды квартиры в Ереване.

Подкаты налогового инспектора be like: «Девушка, ваши родители случайно не российские госпредприятия в период тяжелой структурной перестройки экономики в 90-е? Тогда откуда у них такая НАЛОГОВАЯ ПРОСРОЧКА?»

Самое обидное, что предъявить что-либо назойливому инспектору в данном случае невозможно: дело в том, что Налоговый кодекс РФ не устанавливает конкретного перечня документов, которыми налогоплательщик должен подтверждать факт своего отсутствия в России более 183 дней в году. Короче, пришлось Зине действительно собирать «досье» на саму себя и отправлять папочку с запрошенными документами в Бирюлёво. Всяко лучше, чем потом бороться с выписанным штрафом на 1 миллион!

Мораль: Иногда оказывается дешевле просто сделать то, что хочет ваш налоговый инспектор. Да, даже если вам это кажется бессмысленным и ненужным...

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Налоговый учет

Самые дикие налоговые проблемы, в которые встряли уехавшие из России айтишники в 2024

Попытка налоговой отхватить 6% с продажи квартиры в Грузии у налогового нерезидента РФ, двойное налогообложение заработанной крипты от российской ФНС, а также штраф 30% за сдачу в аренду недвижимости в Германии — в этой статье мы собрали самые жуткие истории из жизни, с которыми налоговые юристы сталкивались на практике.

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