Доллар по 110, укрощение ставки силой мысли, а также щитпостинг Трампа

ДОЛЛАР 110 / ЕВРО 116

🐌 Официальный курс доллара к рублю вплотную приблизился к 110 руб. в четверг (яхугуглы вообще показывали 114+ рублей – но там, как пишет Сергей Романчук, вообще хз что за курс, и по чьим сделкам он считается), с начала ноября падение составляло почти 13%.

От таких раскладов все немного паникнули; но потом ЦБ РФ заявил, что до Нового года они там больше не будут покупать валюту – так что к концу недели рубль прекратил отвесно падать и закрылся на отметке 107,7. Что про всё это думать – я написал еще в июле 2023-го, добавить мне больше нечего.

Укрощаем ставку силой мысли

🐌 Глава Минфина РФ Антон Силуанов наконец дочитал книгу «Думай и богатей», проникся концепцией силы позитивного мышления, – и призвал поменьше думать о будущем повышении ключевой ставки для снижения вероятности этого события.

Граждане, послушав это, перекрестились и с удвоенной силой принялись ждать «заморозку банковских вкладов» (почему это, на мой взгляд, ерунда – написал вот здесь).

Гарри Поттер и тайна фри-флоата индекса Мосбиржи

🐌 Александр Елисеев обратил внимание на то, что в статистических табличках Мосбиржи за последний квартал довольно сильно снизились поправочные коэффициенты на объем акций крупных российских компаний (Газпром, Роснефть, ВТБ и т.д.), исключенных из фри-флоата. Текущая теория заговора гласит, что это «результаты тайного выпуска нерезидентов из замороженных акций». Официальных комментариев нигде не видел, но было бы интересно почитать (подписчики, которые работают в Мосбирже, – вам слово!).

Подписи за разблокировку активов российских инвесторов

🐌 Тем временем, российские инвесторы собирают подписи на change.оrg в адрес органов Евросоюза, чтобы те исключили из-под действия санкций активы обычных россиян, заморозившиеся из-за включения в списки НРД. Вероятностную эффективность таких шагов оцениваю невысоко, но в рамках борьбы с выученной беспомощностью – на всякий случай, свою подпись тоже поставил.

Налоговые новости

🐌 ФНС России наконец утвердила форму заявления о трансформации старых ИИС в ИИС-3 (счет нового типа). Если у вас такая трансформация была – то отправить заявление через личный налоговый кабинет надо будет до 01.02.2025.

🐌 Минфин РФ предлагает установить внесудебный порядок взыскания долгов по налогам и штрафных пеней с физлиц. «Котики, милые, суд и так в 99,98% случаев на нашу сторону встает, так зачем всю эту комедию ломать тогда?» – ну там такое примерно обоснование, да. =)

🐌 Президент РФ подписал закон о налогообложении крипты. Вот здесь делойтовцы объясняют, как это всё будет работать.

🐌 Кстати, Анатолий Аксаков (главный в Госдуме по финансовым рынкам) заявил, что время включать биткоин в золотовалютные резервы России наступит примерно через 100 лет. Если вы считаете, что вся эта крипта суть одна большая пирамида, рассчитанная на «еще большего дурака, который перекупит у меня монету еще подороже» – то, по крайней мере, сейчас хоть появились намеки, кто там окажется в конце этой цепочки…

Депутат Аксаков в 2124 году be like: «Котировки биткоина достигли 1 млрд долларов? Срочно закупаем в бюджет три штуки!!»

Телеграм заработал прибыль

🐌 Financial Times сделали разбор финансовой отчетности Telegram за первую половину 2024 года. Кто там ее всё время сливает журналистам, интересно? (Хотя, судя по цифрам – похоже, сам Дуров и сливает.) Так вот, там выходит, что мессенджер даже прибыль в размере $335 млн умудрился показать – вот что рост крипты животворящий делает!

When you see it, you'll shit BRICS...

🐌 Трамп пообещал странам БРИКС, которые собираются запилить свою собственную торговую валюту для замены доллара, что в ответ будут введены незамедлительные целительные торговые пошлины в размере 100%. В сообщении были использованы дипломатические формулировки «идите найдите другого лоха!» (sucker).

Как думаете, спичрайтер Медведева хорошо владеет английским языком? Возможно, ему имеет смысл отправить свое резюме на всякий случай – есть шанс на повышение пойти!

Не все финтехи одинаково полезны

🐌 Финтех-стартап Synapse помогал другим финтех-стартапам удобно рассовывать деньги их клиентов по куче разных банков. Со страховкой от штатовского АСВ, все дела! Правда, когда этот самый Синапс обанкротился – выяснилось, что наладить систему отслеживания «чьи конкретно деньги в какой конкретно банк идут» они тупо забыли, так что у клиентов модных финтех-приложений есть неиллюзорный шанс получить обратно примерно ноль денег. Ха, а я думал, что проблема «АСВ не платит возмещение, потому что банк клиентские депозиты записывал карандашиком в тетрадочку» только в России актуальна...

Мастер-класс по управлению хедж-фондом

🐌 На управляющего хедж-фондами по имени Кен Лич (не тот, который «нежить», а тот, который «пиявка») завели уголовное дело. Он совершал сделки с утра, а «разносил» их по разным портфелям ближе к вечеру – когда уже было понятно, что сработало в плюс, а что в минус. И как-то всё время получалось, что более доходные сделки попадали в тот фонд, у которого комиссия за результат была более нажористая… Благодарные клиенты после новостей о расследовании уже вывели из этих хедж-фондов $55 млрд. Pro tip: Если вашими деньгами управляет чувак по фамилии «Пиявка» – возможно, стоит присмотреться к нему повнимательнее!

Как говорится: «I hired Leech to manage my money, but it turned out he sucked at this...»

Hear me out: инвестиции для убытков!

🐌 AQR продвигают новаторский хедж-фонд Delphi, чья главная задача – генерировать для своих клиентов убытки. Парни нашли лазейку в налоговом законодательстве США и придумали, как хитрым образом организовывать для своих клиентов снижение налоговой базы по текущим доходам (вплоть до зарплаты и т.д.), при этом откладывая налогообложение прибыли фонда на потом. Интересно, что по этому поводу думает сама налоговая? 🤔

Маск уже дарит подарки на Новый год

🐌 Пишут, что Илон Маск распределил 25% своего ИИ-стартапа xAI среди инвесторов, которые поддержали его приобретение Твиттера в 2022 году. Ну вот, мы все смеялись над этой «глупой инвестицией в Тви» – а у тех, кто в это вложился, основная мотивация на самом деле была «показать Илону, что я его бро, чтобы потом иметь возможность в его следующие прорывные компании вкладываться». С – смекалочка!

Волчистость по-северокорейски

🐌 На прошедшей конференции представитель Microsoft пожаловался, что американские компании наводнены шпионами-волчарами из Северной Кореи, которые накручивают себе опыт создают фейковые личности на Линкедине – чтобы наняться в IT-фирмы и покрасть их крипту, например. Вот до чего удаленка страну довела!! [Спасибо The Edinorog за наводку]

Джун проходит техническое собеседование в Microsoft (реальное фото)

Ищу работу, интим и суецыд не предлагать

🐌 В Японии обнаружен банк, сотрудников которого заставляют торжественно клясться совершить харакири, если они стырят оттуда деньги. Как говорится – «хороший вы эйчар, Танака-сан, и конкурсы у вас интересные!»

Новости крипты

🐌 Джастин Сан съел банан, повторяю, это не учебная тревога! Но есть нюанс: банан стоил $6,2 млн. Если вы поняли смысл этой новости, то, коллега, поделитесь своим мнением в комментариях: это bullish или bearish для крипты? 🤔

«Вкусни» – официально прокомментировал ценитель искусства свою покупку

🐌 CoinWire проанализировали 377 твиттерских криптанов с 10к+ подписчиков, которые продвигали мем-коины. 86% из этих монет потеряли 90% своей стоимости в течение трех месяцев. Причем, чем больше у аккаунта было фолловеров, тем хуже результаты показывали щиткоины, которые он продвигал. Чтобы вы понимали масштаб мысли типичных инфлюенсеров – вот тут отбитый чувак запустил щиткоин под названием «Сру на толчке в прямом эфире до капитализации в $50M». Методы, кхм, продвижения можете угадать сами! (Нет, шучу, не пытайтесь, не совершайте ошибку)

Спонсор перформанса: Ассоциация американских клиник по лечению геморроя

🐌 Суд в США отменил санкции против децентрализованного сервиса для защиты крипто-приватности Tornado Cash: он официально признал, что вводить санкции против open source-алгоритма – это какая дичь (я не настоящий юрист, так что простите мне мою вольную трактовку юридических терминов). Правда, самим разработчикам протокола, которые сейчас находятся в разных стадиях процесса уголовного осуждения за содействие в отмывании денег, от этого не сильно легче, увы.

Статистика недели

🐌 За последние 25 лет золото обогнало по доходности и американские акции, и облигации.

🐌 Доходность 10-летних гособлигаций Франции и Греции сравнялась (французы теперь официально попали в когорту «ну хз, отдадут ли эти вообще…»).

Лонгрид недели

🐌 Astral Codex Ten – Prison And Crime: Much More Than You Wanted To Know. Способствуют ли более длинные тюремные сроки снижению преступности, и если да – то является ли такой подход экономически эффективным? Короткий ответ: ВСЁ СЛОЖНА.

Интервью недели

🐌 Gwern Branwen в гостях у Dwarkesh Patel. Анонимный блогер из рацио-комьюнити, который упарывается по странным темам и пишет про них лонгриды (такое мы любим, да).

Как обычно, подробнее рассказываю о том, что меня зацепило в этом подкасте, в видеоверсии дайджеста по вот этому таймкоду.

Мои выступления недели

Поговорили про мое отношение к деньгам в подкасте Ивана Давыденко «Не про деньги».

Поучаствовал в записи юбилейного 400-го подкаста «Подлодка» про страхи айтишников (ну как, там от меня буквально камео в паре небольших фрагментов).

Вместо хорошей новости у нас нынче «Сплетня недели»

🐌 Короче, ходят слухи, что Леонардо Ди Каприо женится на Виттории Черетти! Я уже хотел было пошутить дежурную шутку про «скуфа с альтушкой» – но, к сожалению, источники сообщают, что новость фейковая. =(

Главное, из-за чего взбудоражена общественность – это то, что Виттории в июне исполнилось аж 26 лет

