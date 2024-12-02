Павел Комаровский
Обзоры новостей

Доллар по 110, укрощение ставки силой мысли, а также щитпостинг Трампа

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Елисеев раскрывает заговор на Мосбирже, Telegram наконец заработал прибыль, северокорейские хакеры заполнили рынок IT-труда, Джастин Сан съел шестимиллионный банан, отмена санкций на Tornado Cash, а также психологический возраст Ди Каприо превысил 26 лет.

ДОЛЛАР 110 / ЕВРО 116

🐌 Официальный курс доллара к рублю вплотную приблизился к 110 руб. в четверг (яхугуглы вообще показывали 114+ рублей – но там, как пишет Сергей Романчук, вообще хз что за курс, и по чьим сделкам он считается), с начала ноября падение составляло почти 13%.

Доллар по 110, укрощение ставки силой мысли, а также щитпостинг Трампа Политика, Финансы, Инвестиции, Биржа, Фондовый рынок, Доллары, Новости, Дайджест, Видео, YouTube, Длиннопост

От таких раскладов все немного паникнули; но потом ЦБ РФ заявил, что до Нового года они там больше не будут покупать валюту – так что к концу недели рубль прекратил отвесно падать и закрылся на отметке 107,7. Что про всё это думать – я написал еще в июле 2023-го, добавить мне больше нечего.

Укрощаем ставку силой мысли

🐌 Глава Минфина РФ Антон Силуанов наконец дочитал книгу «Думай и богатей», проникся концепцией силы позитивного мышления, – и призвал поменьше думать о будущем повышении ключевой ставки для снижения вероятности этого события.

Доллар по 110, укрощение ставки силой мысли, а также щитпостинг Трампа Политика, Финансы, Инвестиции, Биржа, Фондовый рынок, Доллары, Новости, Дайджест, Видео, YouTube, Длиннопост

Граждане, послушав это, перекрестились и с удвоенной силой принялись ждать «заморозку банковских вкладов» (почему это, на мой взгляд, ерунда – написал вот здесь).

Гарри Поттер и тайна фри-флоата индекса Мосбиржи

🐌 Александр Елисеев обратил внимание на то, что в статистических табличках Мосбиржи за последний квартал довольно сильно снизились поправочные коэффициенты на объем акций крупных российских компаний (Газпром, Роснефть, ВТБ и т.д.), исключенных из фри-флоата. Текущая теория заговора гласит, что это «результаты тайного выпуска нерезидентов из замороженных акций». Официальных комментариев нигде не видел, но было бы интересно почитать (подписчики, которые работают в Мосбирже, – вам слово!).

Подписи за разблокировку активов российских инвесторов

🐌 Тем временем, российские инвесторы собирают подписи на change.оrg в адрес органов Евросоюза, чтобы те исключили из-под действия санкций активы обычных россиян, заморозившиеся из-за включения в списки НРД. Вероятностную эффективность таких шагов оцениваю невысоко, но в рамках борьбы с выученной беспомощностью – на всякий случай, свою подпись тоже поставил.

Налоговые новости

🐌 ФНС России наконец утвердила форму заявления о трансформации старых ИИС в ИИС-3 (счет нового типа). Если у вас такая трансформация была – то отправить заявление через личный налоговый кабинет надо будет до 01.02.2025.

🐌 Минфин РФ предлагает установить внесудебный порядок взыскания долгов по налогам и штрафных пеней с физлиц. «Котики, милые, суд и так в 99,98% случаев на нашу сторону встает, так зачем всю эту комедию ломать тогда?» – ну там такое примерно обоснование, да. =)

🐌 Президент РФ подписал закон о налогообложении крипты. Вот здесь делойтовцы объясняют, как это всё будет работать.

🐌 Кстати, Анатолий Аксаков (главный в Госдуме по финансовым рынкам) заявил, что время включать биткоин в золотовалютные резервы России наступит примерно через 100 лет. Если вы считаете, что вся эта крипта суть одна большая пирамида, рассчитанная на «еще большего дурака, который перекупит у меня монету еще подороже» – то, по крайней мере, сейчас хоть появились намеки, кто там окажется в конце этой цепочки…

Доллар по 110, укрощение ставки силой мысли, а также щитпостинг Трампа Политика, Финансы, Инвестиции, Биржа, Фондовый рынок, Доллары, Новости, Дайджест, Видео, YouTube, Длиннопост
Депутат Аксаков в 2124 году be like: «Котировки биткоина достигли 1 млрд долларов? Срочно закупаем в бюджет три штуки!!»

Телеграм заработал прибыль

🐌 Financial Times сделали разбор финансовой отчетности Telegram за первую половину 2024 года. Кто там ее всё время сливает журналистам, интересно? (Хотя, судя по цифрам – похоже, сам Дуров и сливает.) Так вот, там выходит, что мессенджер даже прибыль в размере $335 млн умудрился показать – вот что рост крипты животворящий делает!

When you see it, you'll shit BRICS...

🐌 Трамп пообещал странам БРИКС, которые собираются запилить свою собственную торговую валюту для замены доллара, что в ответ будут введены незамедлительные целительные торговые пошлины в размере 100%. В сообщении были использованы дипломатические формулировки «идите найдите другого лоха!» (sucker).

Доллар по 110, укрощение ставки силой мысли, а также щитпостинг Трампа Политика, Финансы, Инвестиции, Биржа, Фондовый рынок, Доллары, Новости, Дайджест, Видео, YouTube, Длиннопост
Как думаете, спичрайтер Медведева хорошо владеет английским языком? Возможно, ему имеет смысл отправить свое резюме на всякий случай – есть шанс на повышение пойти!

Не все финтехи одинаково полезны

🐌 Финтех-стартап Synapse помогал другим финтех-стартапам удобно рассовывать деньги их клиентов по куче разных банков. Со страховкой от штатовского АСВ, все дела! Правда, когда этот самый Синапс обанкротился – выяснилось, что наладить систему отслеживания «чьи конкретно деньги в какой конкретно банк идут» они тупо забыли, так что у клиентов модных финтех-приложений есть неиллюзорный шанс получить обратно примерно ноль денег. Ха, а я думал, что проблема «АСВ не платит возмещение, потому что банк клиентские депозиты записывал карандашиком в тетрадочку» только в России актуальна...

Мастер-класс по управлению хедж-фондом

🐌 На управляющего хедж-фондами по имени Кен Лич (не тот, который «нежить», а тот, который «пиявка») завели уголовное дело. Он совершал сделки с утра, а «разносил» их по разным портфелям ближе к вечеру – когда уже было понятно, что сработало в плюс, а что в минус. И как-то всё время получалось, что более доходные сделки попадали в тот фонд, у которого комиссия за результат была более нажористая… Благодарные клиенты после новостей о расследовании уже вывели из этих хедж-фондов $55 млрд. Pro tip: Если вашими деньгами управляет чувак по фамилии «Пиявка» – возможно, стоит присмотреться к нему повнимательнее!

Доллар по 110, укрощение ставки силой мысли, а также щитпостинг Трампа Политика, Финансы, Инвестиции, Биржа, Фондовый рынок, Доллары, Новости, Дайджест, Видео, YouTube, Длиннопост
Как говорится: «I hired Leech to manage my money, but it turned out he sucked at this...»

Hear me out: инвестиции для убытков!

🐌 AQR продвигают новаторский хедж-фонд Delphi, чья главная задача – генерировать для своих клиентов убытки. Парни нашли лазейку в налоговом законодательстве США и придумали, как хитрым образом организовывать для своих клиентов снижение налоговой базы по текущим доходам (вплоть до зарплаты и т.д.), при этом откладывая налогообложение прибыли фонда на потом. Интересно, что по этому поводу думает сама налоговая? 🤔

Маск уже дарит подарки на Новый год

🐌 Пишут, что Илон Маск распределил 25% своего ИИ-стартапа xAI среди инвесторов, которые поддержали его приобретение Твиттера в 2022 году. Ну вот, мы все смеялись над этой «глупой инвестицией в Тви» – а у тех, кто в это вложился, основная мотивация на самом деле была «показать Илону, что я его бро, чтобы потом иметь возможность в его следующие прорывные компании вкладываться». С – смекалочка!

Волчистость по-северокорейски

🐌 На прошедшей конференции представитель Microsoft пожаловался, что американские компании наводнены шпионами-волчарами из Северной Кореи, которые накручивают себе опыт создают фейковые личности на Линкедине – чтобы наняться в IT-фирмы и покрасть их крипту, например. Вот до чего удаленка страну довела!! [Спасибо The Edinorog за наводку]

Доллар по 110, укрощение ставки силой мысли, а также щитпостинг Трампа Политика, Финансы, Инвестиции, Биржа, Фондовый рынок, Доллары, Новости, Дайджест, Видео, YouTube, Длиннопост
Джун проходит техническое собеседование в Microsoft (реальное фото)

Ищу работу, интим и суецыд не предлагать

🐌 В Японии обнаружен банк, сотрудников которого заставляют торжественно клясться совершить харакири, если они стырят оттуда деньги. Как говорится – «хороший вы эйчар, Танака-сан, и конкурсы у вас интересные!»

Новости крипты

🐌 Джастин Сан съел банан, повторяю, это не учебная тревога! Но есть нюанс: банан стоил $6,2 млн. Если вы поняли смысл этой новости, то, коллега, поделитесь своим мнением в комментариях: это bullish или bearish для крипты? 🤔

Доллар по 110, укрощение ставки силой мысли, а также щитпостинг Трампа Политика, Финансы, Инвестиции, Биржа, Фондовый рынок, Доллары, Новости, Дайджест, Видео, YouTube, Длиннопост
«Вкусни» – официально прокомментировал ценитель искусства свою покупку

🐌 CoinWire проанализировали 377 твиттерских криптанов с 10к+ подписчиков, которые продвигали мем-коины. 86% из этих монет потеряли 90% своей стоимости в течение трех месяцев. Причем, чем больше у аккаунта было фолловеров, тем хуже результаты показывали щиткоины, которые он продвигал. Чтобы вы понимали масштаб мысли типичных инфлюенсеров – вот тут отбитый чувак запустил щиткоин под названием «Сру на толчке в прямом эфире до капитализации в $50M». Методы, кхм, продвижения можете угадать сами! (Нет, шучу, не пытайтесь, не совершайте ошибку)

Доллар по 110, укрощение ставки силой мысли, а также щитпостинг Трампа Политика, Финансы, Инвестиции, Биржа, Фондовый рынок, Доллары, Новости, Дайджест, Видео, YouTube, Длиннопост
Спонсор перформанса: Ассоциация американских клиник по лечению геморроя

🐌 Суд в США отменил санкции против децентрализованного сервиса для защиты крипто-приватности Tornado Cash: он официально признал, что вводить санкции против open source-алгоритма – это какая дичь (я не настоящий юрист, так что простите мне мою вольную трактовку юридических терминов). Правда, самим разработчикам протокола, которые сейчас находятся в разных стадиях процесса уголовного осуждения за содействие в отмывании денег, от этого не сильно легче, увы.

Статистика недели

🐌 За последние 25 лет золото обогнало по доходности и американские акции, и облигации.

Доллар по 110, укрощение ставки силой мысли, а также щитпостинг Трампа Политика, Финансы, Инвестиции, Биржа, Фондовый рынок, Доллары, Новости, Дайджест, Видео, YouTube, Длиннопост

🐌 Доходность 10-летних гособлигаций Франции и Греции сравнялась (французы теперь официально попали в когорту «ну хз, отдадут ли эти вообще…»).

Лонгрид недели

🐌 Astral Codex Ten – Prison And Crime: Much More Than You Wanted To Know. Способствуют ли более длинные тюремные сроки снижению преступности, и если да – то является ли такой подход экономически эффективным? Короткий ответ: ВСЁ СЛОЖНА.

Интервью недели

🐌 Gwern Branwen в гостях у Dwarkesh Patel. Анонимный блогер из рацио-комьюнити, который упарывается по странным темам и пишет про них лонгриды (такое мы любим, да).

Как обычно, подробнее рассказываю о том, что меня зацепило в этом подкасте, в видеоверсии дайджеста по вот этому таймкоду.

Мои выступления недели

Вместо хорошей новости у нас нынче «Сплетня недели»

🐌 Короче, ходят слухи, что Леонардо Ди Каприо женится на Виттории Черетти! Я уже хотел было пошутить дежурную шутку про «скуфа с альтушкой» – но, к сожалению, источники сообщают, что новость фейковая. =(

Доллар по 110, укрощение ставки силой мысли, а также щитпостинг Трампа Политика, Финансы, Инвестиции, Биржа, Фондовый рынок, Доллары, Новости, Дайджест, Видео, YouTube, Длиннопост
Главное, из-за чего взбудоражена общественность – это то, что Виттории в июне исполнилось аж 26 лет

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Комментарии

3
  • Astrasol

    "....и призвал поменьше думать о будущем повышении ключевой ставки для снижения вероятности этого события" - о, это его высказывание вообще претендует на роль гвоздя программы! и они там еще говорят про запрет всяких гадалок и пр.вещателей. тут вон, цельный министр заявил , что силой мысли население страны может повысить ставку...😁