Обнаружен настоящий критерий «сильного ИИ», а Виталик Бутерин стал «бегемотьей матерью»

Начинаем в этот раз сразу с рубрики «Лонгрид недели»: журнал ECONS выпустил прикольную колонку с разбором разных популярных экономических феноменов, связанных с Новым годом. От «эффекта Щелкунчика» (когда львиная доля экономики балетных трупп завязана на одной рождественской постановке) до финансовой целесообразности взаимодарения подарков (некоторые экономисты скептичны – но это по большей части из-за того, что они просто душнилы гребучие).

Нас здесь больше всего интересует так называемое «ралли Санта-Клауса»: по статистике за последние почти 75 лет, семь «праздничных» торговых дней (последние 5 дней старого года, начиная с католического Рождества, + первые 2 дня нового) обычно являются самой ударной неделей для фондового рынка – со средним ростом +1,32% (рынок оказывается в плюсе в 80% случаев).

В общем, у нас тут плохие новости: нынче старый дед не завез подарков на Уолл-стрит, S&P500 по итогам этой недели упал на 0,53%. Что еще обиднее: некоторые считают, что отсутствие Санта-ралли как бы бросает тень на весь последующий год, ведь доходность таких «грустных» годов оказывалась в среднем в два раза ниже, чем у тех, которые Санта «освятил» своим бустом.

Думаю, именно с таким лицом Санта смотрит на трейдера в ответ на его вопрос: «А ралли в акциях нынче будет?»

Впрочем, прошлым Рождеством на рынках США тоже акции упали, а потом всё красиво выросло на 25% за 2024 год. Так что, может, «торговать по календарю» – это заведомо глупая затея, а? 🤔

Но есть и хорошие новости: старина Дед Мороз, в отличие от своего западного коллеги, российских инвесторов не кинул – начиная с 19 декабря, индекс Мосбиржи стрельнул вверх почти на 20%.

Хотя, по части Мосбиржи, если честно, больше Снегурочка постаралась, чем сам Дед...

Райффайзенбанк уполномочен заявить

Райффайзенбанк внес изменения в свои официальные условия обслуживания: теперь он будет принудительно отключать клиентов от премиум-пакета за мат в адрес сотрудников.

Как-то несправедливо выходит, согласитесь: обычные рядовые клиенты Райфа смогут, как и раньше, смело посылать банкиров на три буквы без каких-либо последствий; а более обеспеченным клиентам придется себя сдерживать. И это вы называете «премиум-обслуживанием»??

Никакого больше автообмена с европейцами

С 31 декабря 2024 года вступает в силу обновленный список стран, с которыми Россия официально обменивается финансовой информацией: оттуда полностью выпилили все страны Евросоюза. Почему это важно: если вы в календарном году провели более 183 дней в России, то зачислять свои собственные деньги на свои же собственные банковские счета в этих «необменивающихся» странах вы можете только по очень ограниченному количеству оснований, а иначе – бодрящий штраф от российской налоговой до 40% от суммы. Кстати, продажа ценных бумаг в список разрешенных оснований не входит!

ЗАПРЕТИТЬ ЗАПРЕТИТЬ НЕПУЩАТЬ

Государство продолжает заботиться о россиянах путем ввода новых полезных запретов:

Ужесточаются требования к IP-телефонии, которая позволяет звонить через интернет на обычные телефонные номера (новые правила должны вступить в силу с сентября 2025-го).

Один из сенаторов заявил, что неплохо бы заблокировать WhatsApp на территории РФ, если тот будет проявлять недостаточно энтузиазма к шерингу информации пользователей с товарищем майором из ФСБ.

Володин очень хочет побыстрее сделать законопроект о запрете англицизмов и иностранных слов. Интересно, с учетом того, что «депутат» – это слово из латыни, станет ли он отныне называть себя «боярин Володин»? 🤔

Как говорится, «берегите корни русского языка!»

У Телеграма есть план по заработку денег (и он его придерживается)

Все под конец года бросились подводить итоги года, и Дуров тоже: он написал у себя на канале, что в 2024 году Телеграм заработал миллиард долларов выручки и наконец стал прибыльным (правда, размер этой прибыли не сообщается). Говорит – это всё мы покупками ТГ-премиумов натапали!

Лично я заработать миллиард, к сожалению, не смог, но тоже вышло неплохо: итоги года для проекта RationalAnswer я подвел вот здесь. А 1 января я по традиции выложил лонгрид про постановку целей на год.

Anyway, возвращаясь к Дурову. 31 декабря он также подтвердил, что Телеграм заблокировал ряд каналов российских СМИ (Первый канал, РИА Новости – вот это всё) для доступа в Европе. Я проверил: лично у меня всё открывается пока. То ли Кипр – это ненастоящая Европа, то ли механизм блокировки доступа привязан не к географической локации юзера, а к месту выпуска его симки (как пишет вот здесь Никита Лихачев).

Пока искал про Дурова, гугл выдал мне фото его новой alleged бывшей – и я не смог удержаться от добавления этого леопардового шика сюда, сорри

Древнее пророчество оказалось правдой: Цукерберг решил убить интернет

Мета (запрещена на территории РФ) официально объявила о том, что они планируют наводнить все свои социальные сетки пластмассовыми AI-юзерами, которые будут генерировать бесконечный согревающий сердца народных масс нейроконтент. В связи с этим предлагаю повысить статус Меты (запрещена на территории РФ) до «нейроэкстремистской организации».

Брайан-текстильщик: тот самый нейродед, о котором ты всегда мечтал (НЕТ)

Правда, после такого мощного признания пользователи этих самых соцсетей отчего-то не очень воодушевились, и компании пришлось срочно удалять своих тестовых ИИ-юзеров. Типичный заголовок в прессе на эту тему звучит как «Мета отправляет сгенерированные AI профили в АД, где им самое и место». Уважаемые журналисты, с вами тут сложно спорить!!

Математика для любознательных

Есть такая ютуберша Zara Dar, которая выпускает образовательный контент про математику с большими синицами (сорри, я просто недавно узнал, что синицы на английском называются «great tits»). В конце декабря она объявила, что покидает техническую PhD-программу, чтобы сконцентрировать все усилия на развитии своего OnlyFans-аккаунта (который уже принес ей миллион баксов).

Признайся, хотел бы, чтобы она помогла тебе найти π?

Но с другой стороны ее пытается разоблачить некий чувак, который утверждает, что она является на самом деле обычным AI-дипфейком. Лично я хз, как сейчас это можно с уверенностью отличить: в конце концов, еще в 2021 году был скандал, когда популярная японская hot-байкерша оказалась на деле 50-летним скуфом. В общем, проводить самостоятельное полноценное исследование я не стал; но надеюсь, что вы мне в комментах расскажете – какой там в итоге положняк с этой Зарой Дар?

И, если Зара всё-таки окажется нейросеткой, то в свете предыдущей новости – можно ли сказать, что частный AI-generated контент оказался в итоге более приспособленным к выживанию, чем корпоративный? В конце концов средний интернет-юзер, похоже, голосует своим долларом за хорнитологический контент про great tits – а не за бездушный дайверсити-корректный корпоративный буээээ от Меты (запрещена на территории РФ) .

Научпоп недели: Нейроученый экономический попугай

Если после прошлой новости вы думаете, что это исключительно теплокровные ученые превращаются в AI-инфлюенсеров, то на самом деле всё сложнее: обратный процесс тоже происходит! Чувак по имени Роберт Новый-Маркс (да, у него действительно такая фамилия) выпустил интересную научную статью по финансам. Там он с коллегой использует нейросети для того, чтобы высосать из пальца из биржевых данных 30'000 потенциальных «торговых сигналов», отобрать из них сотню выглядящих хоть немного прилично, и с помощью LLM-ок нафармить 300 research papers про эти «новые инвестиционные факторы».

Все получившиеся статьи можно при желании прочитать вот здесь. Я потыкал в несколько: в целом, на первый взгляд не сильно отличается от средней peer-reviewed финансовой бумаги, лол. В каком-то смысле, на выходе получилась неплохая сатира – чем-то напоминает знаменитую статью «Концептуальный пенис как социальный конструкт», только в области quantitative studies.

...ученых-финансистов, выходит, тоже можно этими фразами корёжить? 🤔

Скайнет, если ты такой умный, то чё ты такой бедный, а?

Так вот, люди уже давно ломают копья на тему того, как правильно определить AGI (условно – «универсальный интеллект общего назначения, который хотя бы не хуже человечьего»). То ли это железка, которая побьет человека во всех бенчмарк-задачах, то ли такая, которая сама себя осознает как личность...

А вот для ребят из OpenAI и Microsoft этот вопрос носит не столько философский, сколько практический характер. Ведь по условиям их соглашения, Майкрософт вбухала в компанию кучу денег, но с одним ограничением: когда Сэм Альтман наконец разработает этот неуловимый AGI, то ровно в этот момент OpenAI сможет перестать делиться своими техническими наработками с Microsoft.

Ну и вот, на той неделе в прессе вышла инфа о том, что две компании наконец договорились об определении этого самого сверхинтеллекта. Не смейтесь, но оно как будто сошло со страниц декапиталистической антиутопии: дескать, «AGI – это такой искусственный интеллект, который заработает нам 100 млрд баксов». Шах и мат, философы хреновы, нечего было сиську мять почем зря – пока вы там возились, капиталисты уже во всём разобрались!

Хей, Сири, расскажи анекдот про «но 20 баксов – это 20 баксов»

Apple безоговорочно подтверждает, что голосовой помощник Siri не подслушивает и никогда не подслушивал приватные разговоры владельцев айфонов и совершенно точно не сливал их на сторону рекламодателям. Но на всякий случай компания всё же согласилась выплатить $95 млн по судебному иску на эту тему, который тянется уже 5 лет.

В общем, если вы живете в США, владели айфоном с 2014 по 2024, юзали Сири, и готовы поклясться под присягой, что она вас незаконно подслушивала – то у вас есть шанс получить бабки от Тима Кука! Правда, всё же не 95 миллионов, а по $20 за одно устройство (максимум можно пять штук заявить).

На всякий случай запощу здесь этот мем – может быть, через пять лет за него тоже будут компенсации платить?

Новости крипты: Прыгучий поросенок наносит ответный удар

🐌 Рубрика «Криптаны тоже плачут»: Бывшая жена Стивена Акриджа (соучредителя протокола Solana) подала на него в суд за то, что он в ходе развода тайно закрысил в крипте «совместно нажитые в браке» миллионы баксов. Будет очень смешно, если в суде его стратегия защиты сведется к тезису «HAHA, NOT YOU KEYS, NOT YOUR COINS, B*TCH!!».

🐌 Виталик «Наш слон» Бутерин (создатель Эфириума) «удочерил» мемную карликовую бегемотиху Му Денг из Тайского зоопарка, пожертвовав ей почти $300k. Кстати, Му Денг переводится как «прыгучий поросенок»!

Выходит, у Виталика теперь будет кликуха «Наш бегемот»? 🤔

Новости науки: Перспективный антирак

В США разработали какой-то новый мега-препарат для лечения одного из видов рака прямой кишки. Пока проверили только на 12 пациентах, но зато там все выздоровели в полном составе! Полный курс лечения стоит $108'000, такие дела.

Статистика недели: АМЕРИКАН ЭКСЕПШЕНАЛИЗМ

В США живет 4% мирового населения, производится около 25% ВВП земного шара, американские компании зарабатывают примерно 33% всех прибылей, а капитализация рынка акций США при этом превысила 66% общемирового индекса акций.

Думайте.

Интервью недели: Как выбрать страну для эмиграции

В этой рубрике я обычно рассказываю об одном подкасте, который я послушал на прошлой неделе. Но в этот раз будет интервью, которое я сам снял: мы там обсуждаем с Василием Юренковым, как системно подходить к выбору страны/города для эмиграции. Подробнее о том, что мне там показалось интересным, рассказываю в видеоверсии дайджеста по вот этому таймкоду.

