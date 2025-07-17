Как зумеры изменили рынок труда?
На рынок труда выходят люди, рожденные между 1997 и 2012 годами, также известные как поколение Z (Gen Z), или зумеры. В настоящее время они составляют 30% населения мира и, как ожидается, в 2025 году на долю зумеров будет приходиться 27% рабочей силы.
Какие тренды задают работники-зумеры?
Зумеры активно формируют тенденции, которые работодателям нельзя не учитывать — молодежь уже занимает значительную долю соискателей. В России в первом квартале 2025 года число резюме от кандидатов в возрасте от 18 до 24 лет увеличилось на 49 % по сравнению с прошлым годом.
Гибкость
Исследования показывают, что представители Gen Z формируют самую быстрорастущую группу фрилансеров. Они выбирают разнообразие проектов и свободу дистанционной работы. В России 41 % молодых хотят свободный график, 30 % — частичную занятость, 25 % — полностью дистанционную работу.
Work-life balance
Культура переработок вызывает у зумеров отторжение, потому что они стремятся соблюсти границы между работой и личной жизнью. А еще переработки усиливают стресс, негативно влияют на сон и концентрацию. Ментальное здоровье крайне ценится зумерами, которые открыто могут говорить о проблемах такого рода.
При этом молодое поколение весьма прагматично в отношении работы и не боится уйти, если условия не подходят.
Искусственный интеллект как помощник в эффективной работе
Зумеры используют ИИ, чтобы быстро решать задачи — писать коды, создавать дизайн, анализировать данные и готовить отчёты.
AI‑компетенции, аналитика, цифровые навыки — этому Z‑поколение активно учится и использует как конкурентное преимущество на рынке труда. Информация о владении навыками работы с нейросетями и искусственным интеллектом в профилях зумеров стала появляться на 292% чаще за минувший год. Многие из молодых сотрудников продвигают использование AI внутри команд.
Что нужно учитывать при найме зумера?
Приглашая на собеседование соискателя- зумера нужно знать, что представители этого поколения:
Не готовы жертвовать личной жизнью ради переработок.
Легко могут уволиться, если что-то не устраивает.
Скорее всего, попросят удаленку или гибрид.
Такой подход вызывает у старшего поколения недоумение и временами злость. Представителей Gen Z часто называют ленивыми и немотивированными, но на самом деле они ценят баланс, ментальное благополучие и ищут смысл и саморазвитие в работе.
Учитывая, что постепенно старшее поколение работников сменится молодым, работодатели обязаны адаптироваться к этим трендам, чтобы получить мотивированных сотрудников.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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