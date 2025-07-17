Как зумеры изменили рынок труда?

Молодежь не признает переработки, чаще выбирает удалёнку или фриланс, и это нужно учитывать работодателям.

На рынок труда выходят люди, рожденные между 1997 и 2012 годами, также известные как поколение Z (Gen Z), или зумеры. В настоящее время они составляют 30% населения мира и, как ожидается, в 2025 году на долю зумеров будет приходиться 27% рабочей силы.

Какие тренды задают работники-зумеры?

Зумеры активно формируют тенденции, которые работодателям нельзя не учитывать — молодежь уже занимает значительную долю соискателей. В России в первом квартале 2025 года число резюме от кандидатов в возрасте от 18 до 24 лет увеличилось на 49 % по сравнению с прошлым годом.

Гибкость

Исследования показывают, что представители Gen Z формируют самую быстрорастущую группу фрилансеров. Они выбирают разнообразие проектов и свободу дистанционной работы. В России 41 % молодых хотят свободный график, 30 % — частичную занятость, 25 % — полностью дистанционную работу.

Work-life balance

Культура переработок вызывает у зумеров отторжение, потому что они стремятся соблюсти границы между работой и личной жизнью. А еще переработки усиливают стресс, негативно влияют на сон и концентрацию. Ментальное здоровье крайне ценится зумерами, которые открыто могут говорить о проблемах такого рода.

При этом молодое поколение весьма прагматично в отношении работы и не боится уйти, если условия не подходят.

Искусственный интеллект как помощник в эффективной работе

Зумеры используют ИИ, чтобы быстро решать задачи — писать коды, создавать дизайн, анализировать данные и готовить отчёты.

AI‑компетенции, аналитика, цифровые навыки — этому Z‑поколение активно учится и использует как конкурентное преимущество на рынке труда. Информация о владении навыками работы с нейросетями и искусственным интеллектом в профилях зумеров стала появляться на 292% чаще за минувший год. Многие из молодых сотрудников продвигают использование AI внутри команд.

Что нужно учитывать при найме зумера?

Приглашая на собеседование соискателя- зумера нужно знать, что представители этого поколения:

Не готовы жертвовать личной жизнью ради переработок.

Легко могут уволиться, если что-то не устраивает.

Скорее всего, попросят удаленку или гибрид.

Такой подход вызывает у старшего поколения недоумение и временами злость. Представителей Gen Z часто называют ленивыми и немотивированными, но на самом деле они ценят баланс, ментальное благополучие и ищут смысл и саморазвитие в работе.

Учитывая, что постепенно старшее поколение работников сменится молодым, работодатели обязаны адаптироваться к этим трендам, чтобы получить мотивированных сотрудников.