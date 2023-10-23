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Мобильное приложение 1С для продавца: как помочь выполнять планы и следить за показателями онлайн

Как с минимальными вложениями автоматизировать продажи, увеличить оборачиваемость и средний чек? Показываем на примере внедрения мобильного приложения 1С в производственной компании.
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Мобильное приложение 1С для продавца: как помочь выполнять планы и следить за показателями онлайн

Объём работы: 314 часов.
Команда: 2 разработчика, 1 аналитик.
Кол-во АРМ: 20.

Кто заказчик?

«Эскаро Кемикал АС» — современное лакокрасочное производство в Санкт-Петербурге.

Среднее кол-во заказов в месяц — 680.
Среднее кол-во позиций в каждом заказе — 14.
Средний чек — 66 300 руб.
Операторов на обработку заказов — 2.
Расширение базы — 3-6 контрагентов ежемесячно.
Расширение ассортимента — +60 SKU с мая 2023.

Какая задача стояла?

В начале 2022 года заказчик начал сотрудничать с мелкой розницей в Москве, Московской области и ЦФО. Новый рынок — новые сложности.

Торговые точки вокруг Москвы дают большой объём продаж с хорошей, с точки зрения продукции, структурой: например, они часто заказывают премиальные краски. Однако этой категории клиентов не всегда хватает системности. Они отлично продают, отлично обслуживают своих покупателей, но учёт ведут в тетрадке, а заказы кидают в Whatsapp. Такие привычки, людей не переучить.

Станислав Савоськин, территориальный директор

Постепенно розничная клиентская база в регионе выросла в несколько раз. Перед «Эскаро» встала задача облегчить коммуникацию с клиентами, у которых есть сложности с внутренним учётом, и увеличить оборот. Заказчик оказался на развилке. Можно было либо идти экстенсивно (расширять штат, нанимать дополнительных операторов и менеджеров), либо интенсивно (выстроить процесс таким образом, чтобы взаимодействие было максимально эффективным и менее ресурсоёмким).

Действовать стали по второму сценарию. В качестве инструмента, решающего задачи, выбрали мобильное приложение на базе 1С.

Пример розничной точки
Пример розничной точки
Как делают заказы розничные точки
Как делают заказы розничные точки

Стадия I: не всё получилось сразу

Изначально мы задумывали сделать мобильное приложение для клиентов заказчика. Предполагалось, что это поможет им самостоятельно оформлять заказы по единой форме.

Создали продукт, выбрали лояльных клиентов, запустили тестирование… Казалось бы, что может пойти не так? Однако приложение «не взлетело» — сразу по нескольким причинам.

  • Разнообразие устройств пользователей. Приложение для iOS нельзя было разместить для скачивания, а Android имеет разную структуру отображения на разных устройствах (Xiaomi, Note, Samsung и пр.).

  • Осторожность и инертность клиентов в вопросах пользования сервисами. Не все были готовы отказаться от оформления заказов «по старинке».

  • Внутренние требования безопасности. При согласовании ТЗ на стороне заказчика было пропущено важное звено — системный администратор. Из-за этого не учли требования безопасности, в соответствии с которыми для доступа клиентов к сети поставщика нужно устанавливать VPN. Это сделало бы использование приложения чрезвычайно неудобным.

Стало ясно, что для решения задачи нужно подойти к ней с другой стороны.

Стадия II: поворот на 180°

После первого неудачного этапа разработку решили переориентировать на менеджеров заказчика, работающих на точках у клиентов. Сначала приложение стало инструментом для быстрого оформления заказов «в полях». Затем мы развили его до онлайн-монитора показателей самих менеджеров.

На данный момент приложение поддерживает следующую функциональность:

  • Создание заказа. При заведении заказа автоматически подтягивается информация о клиенте и типе соглашения. Сразу видна сумма заказа, наличие и количество товара на складе. После оформления заявка моментально попадает в центральную базу «1С:ERP». Менеджеры клиентской службы обрабатывают документ, трансформируют его типовым механизмом в классический «Заказ клиента» и запускают по цепочке отработки.

  • Список заказов. Можно быстро отследить все заявки клиентов.

  • Монитор менеджера. Менеджер видит всю оперативную информацию: KPI, план дебиторской задолженности, подходящие платежи и пр.

Вход в приложение
Список заказов в приложении
Создание заказа
Заполненный заказ
Начальный экран продавца

Какие результаты?

  • Скорость размещения заказов выросла в 5 раз. Теперь это занимает 2-3 минуты.

  • Средний чек увеличился на 10%. При оформлении заказа менеджер может управлять этим процессом и добиваться целевого показателя.

  • Усилился контроль за поступлением денежных средств. Менеджер видит подходящие и просроченные платежи и решает эти вопросы, находясь в полях.

  • Информация предоставляется клиентам «на местах». Менеджер может сразу подтвердить наличие товара и уточнить его характеристики.

  • Количество ошибок в документах снизилось на 30%. При оформлении менеджер показывает клиенту заявку, чтобы тот подтвердил правильность заполнения.

  • Нет необходимости готовить дополнительные отчёты и планы. Количество офисных дней для торгового персонала сократилось с 1 дня в неделю до 1 дня в 2 недели.

Благодаря приложению менеджер намного быстрее коммуницирует и с клиентом, и с клиентской службой. По сути, все рабочие вопросы решаются в режиме онлайн.

Станислав Савоськин, территориальный директор

Мы продолжаем сотрудничать с заказчиком и развивать приложение. В планах реализовать:

  • приём рекламаций по качеству товара;

  • приём заявок на оформление торговых точек клиентов;

  • контроль посещения клиента по геолокации (Check-in / Check-out);

  • инвентаризация торгового оборудования через QR-код;

  • личный кабинета клиента.

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Комментарии

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