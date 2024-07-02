Что такое «Битрикс24» и как он помогает компаниям работать. Обзор программы

Автоматизация и упрощение процессов с помощью CRM систем поможет вывести Вашу компанию на новый уровень продаж. Битрикс 24 — самая удобная CRM система на российском рынке. Она позволяет:
Контролировать выполнение задач.
Можно отследить как быстро и точно сотрудники обрабатывают запрос клиента и контролировать все этапы проведения сделки.
Легко вводить новых сотрудников.
При устройстве можно не только быстро, но и наглядно ввести человека в курс дела во время обучения работе с программой.
Планировать день.
Для каждой задачи отводится время на выполнение и распределить на день все необходимые дела.
Создавать рабочие задачи из чата.
Больше не нужно переносить заметки из сторонних ресурсов. Ставьте рабочую задачу напрямую из чата.
Планировать и проводить собрания.
Удобно не только общаться в одной программе, но и вести протоколы собраний, доступ к которым будет у всех сотрудников.
Упростить общение между сотрудниками.
Больше не нужно ходить из отдела в отдел для согласования данных. Все документы в онлайн доступе.
Отслеживать стадии работы.
В режиме реального времени можно просмотреть над какой задачей работает каждый сотрудник.
Возможность анализировать успешность выполнения задач и время, затраченное на них.
Удобная коммуникация с клиентами.
Как бы не обратился к вам клиент, по почте, в мессенджере или в соцсетях, все обращения попадают в Битрикс24, упрощая общение.
Оповещение сотрудников об изменениях.
Есть новостной раздел, в котором каждый сотрудник увидит новости компании и актуальные изменения.
Онлайн офис внутри системы. Изменения в документы могут вносить все у кого есть доступ.
CRM система Битрикс24 не только упростит ведение бизнеса, но и качественно улучшит работу сотрудников.
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