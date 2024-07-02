Что такое «Битрикс24» и как он помогает компаниям работать. Обзор программы

Автоматизация и упрощение процессов с помощью CRM систем поможет вывести Вашу компанию на новый уровень продаж. Битрикс 24 — самая удобная CRM система на российском рынке. Она позволяет:

Контролировать выполнение задач.

Можно отследить как быстро и точно сотрудники обрабатывают запрос клиента и контролировать все этапы проведения сделки.

Легко вводить новых сотрудников.

При устройстве можно не только быстро, но и наглядно ввести человека в курс дела во время обучения работе с программой.

Планировать день.

Для каждой задачи отводится время на выполнение и распределить на день все необходимые дела.

Создавать рабочие задачи из чата.

Больше не нужно переносить заметки из сторонних ресурсов. Ставьте рабочую задачу напрямую из чата.

Планировать и проводить собрания.

Удобно не только общаться в одной программе, но и вести протоколы собраний, доступ к которым будет у всех сотрудников.

Упростить общение между сотрудниками.

Больше не нужно ходить из отдела в отдел для согласования данных. Все документы в онлайн доступе.

Отслеживать стадии работы.

В режиме реального времени можно просмотреть над какой задачей работает каждый сотрудник.

Возможность анализировать успешность выполнения задач и время, затраченное на них.

Удобная коммуникация с клиентами.

Как бы не обратился к вам клиент, по почте, в мессенджере или в соцсетях, все обращения попадают в Битрикс24, упрощая общение.

Оповещение сотрудников об изменениях.

Есть новостной раздел, в котором каждый сотрудник увидит новости компании и актуальные изменения.