Типовые настройки «Битрикс24» для бухгалтерской компании. Обзор для бухгалтера

Подготовила для вас список функций, которые обычно мы с командой настраиваем для бухгалтерских компаний.

Почему именно для бухгалтерских? Потому что мой 20-летний опыт работы с бухгалтерией и финансами помогает настраивать сервис под каждую организацию точечно.

А почему — отвечу в конце поста. Итак, базовые настройки.

1️⃣ ВВОД КЛИЕНТА В РАБОТУ. Здесь мы создаём воронку действий с самого первого взаимодействия с клиентом. Большинство операций совершается роботами, а сотрудникам компании достаточно внести индивидуальные параметры в карточку клиента.

2️⃣ ВЫСТАВЛЕНИЕ ЗАДАЧ. А точнее, настройка бизнес-процессов на базе Смарт-процессов. На этом этапе мы прописываем все задачи которые внутри этой компании выполняются по каждому клиенту. Настраиваем карточки клиентов.

Вводим автоматизацию по ведению учета клиента. Ведь у каждого — свои особенности, и мы эти особенности учитываем.

Например:

один клиент сам занимается первичной документацией и присылает ее бухгалтерам на аутсорсе. Мы настроим уведомления, чтобы робот напоминал клиенту о необходимости отправки документов. А другому клиенту первичку обрабатывают бухгалтера аутсорсинговой компании. И здесь будут немного другие настройки роботов.

📣Но в любом случае бухгалтер не отвлекается на мелочи, очень многое делают роботы, главное — правильно их настроить!

📣А руководитель видит в программе все взаимодействие с каждым клиентом поэтапно. Удобно, правда?

3️⃣ УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. В Битрикс24 эта функция называется Ресурсные отчеты. Руководитель легко формирует отчеты и видит, сколько времени конкретный бухгалтер потратил на каждого клиента. Это позволяет оценить работу сотрудника, и обосновать клиенту оплаты услуг.

😏Или знаете, бывают такие сомневающиеся товарищи «Где и что вы по моей компании сделали? Я результатов не видел!». Таким подробный отчет необходим, ну и роботов обязательно настраиваем, чтобы по каждому действию клиенту приходили уведомления.

4️⃣ ИНСТРУКЦИИ И ЧЕК-ЛИСТЫ. Пошаговые инструкции по работе с клиентом мы создаем для каждой компании отдельно и загружаем их в карточку клиента. В аутсорсинговых компаниях одного клиента могут вести разные бухгалтера, поэтому новому сотруднику не нужно много времени для знакомства. Достаточно открыть карточку и действовать по инструкции.

📣Руководитель таким образом всегда знает, что задача будет выполнена.

Грамотные настройки — своеобразная страховка бизнеса! А эти инструкции — уникальный для каждой компании корпоративный документ, РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ! Очень ценно, я считаю.

5️⃣ Автоматизация направления деятельности бухгалтерских компаний.

Например, автоматизируем такие отдельные услуги, как Регистрация юр.лиц или Консультационные услуги. Каждое направление требует своих настроек.

6️⃣ Интеграция Битрикс24:

✅︎ с электронной почтой,

✅︎ с соц сетями;

✅︎ с Whatsapp и Телеграм,

✅︎ с банками.

7️⃣ Телефония. Все звонки фиксируются и записываются, а руководитель может прослушивать их и оценивать как клиента, так и сотрудника.

8️⃣ Прием платежей онлайн. Эта функция редкая, но некоторым клиентам требуется ее подключить.

9️⃣ Создание сайта на платформе Битрикс24. А вы не знали? Да, там есть удобный конструктор сайтов с шаблонами

🔟 ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ + создание видеоинструкций. Это мы делаем обязательно в каждой компании — все сотрудники должны уметь пользоваться программой.

Целых 10 пунктов набралось! Такой длинный пост написала, очень надеюсь, что информация вам пригодится. Спасибо, что читаете, друзья!

Всегда готова обсудить тему в комментариях